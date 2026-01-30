СМИ: Украинских криминальных авторитетов заставляют спонсировать ВСУ
Преступников задерживают и под угрозой реальных сроков требуют отправлять деньги на нужды армии Украины
30 января 2026, 14:00, ИА Амител
Киев оказывает давление на лидеров украинского преступного мира, включая воров в законе, с целью принуждения их к финансированию Вооруженных Сил Украины (ВСУ). Отказ от сотрудничества чреват возбуждением новых уголовных дел, сообщает Shot.
По данным источников, с началом специальной военной операции Служба безопасности Украины (СБУ) усилила наблюдение за криминальными элементами и их лидерами, чтобы оценить их поведение в условиях конфликта. Часть криминалитета покинула страну, но с оставшимися была начата интенсивная работа. СБУ стала чаще проводить задержания влиятельных фигур в различных регионах, особенно в Одессе и Днепропетровске, где в ходе допросов им настоятельно рекомендовали начать финансовую поддержку армии.
Предложение СБУ формулируется следующим образом: предоставление пожертвований на нужды ВСУ в обмен на свободу от преследования. В противном случае — новые обвинения. В Одессе и Днепропетровске, начиная с 2022 года, участились задержания воров в законе под предлогом организации преступных собраний. Примечательным стало задержание в Киеве Сергея Олейника, известного как Умка, вора в законе, предположительно, связанного с СБУ.
Документы, полученные хакерской группой EYE OF SAURON из базы данных Национальной полиции Украины, указывают на то, что определенные бандиты и криминальные авторитеты, находящиеся под контролем правоохранительных органов, с начала 2022 года были вынуждены оказывать финансовую помощь ВСУ. Среди них — лица, контролирующие отдельные города или территории, известные как "смотрящие" или "положенцы".
14:09:44 30-01-2026
Ну так значит не такие уж они и авторитеты
15:47:37 30-01-2026
Одного поля ягоды - преступники ..
12:43:14 31-01-2026
Спонсируют авторитеты (заставляют/рекомендуют), ейропа спонсирует - поэтому одного поля ягоды.. Если ещё есть спонсоры, то все они занимаются преступной деятельностью (расшифровывать не буду).