Преступников задерживают и под угрозой реальных сроков требуют отправлять деньги на нужды армии Украины

30 января 2026, 14:00, ИА Амител

СВО на Украине / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Киев оказывает давление на лидеров украинского преступного мира, включая воров в законе, с целью принуждения их к финансированию Вооруженных Сил Украины (ВСУ). Отказ от сотрудничества чреват возбуждением новых уголовных дел, сообщает Shot.

По данным источников, с началом специальной военной операции Служба безопасности Украины (СБУ) усилила наблюдение за криминальными элементами и их лидерами, чтобы оценить их поведение в условиях конфликта. Часть криминалитета покинула страну, но с оставшимися была начата интенсивная работа. СБУ стала чаще проводить задержания влиятельных фигур в различных регионах, особенно в Одессе и Днепропетровске, где в ходе допросов им настоятельно рекомендовали начать финансовую поддержку армии.

Предложение СБУ формулируется следующим образом: предоставление пожертвований на нужды ВСУ в обмен на свободу от преследования. В противном случае — новые обвинения. В Одессе и Днепропетровске, начиная с 2022 года, участились задержания воров в законе под предлогом организации преступных собраний. Примечательным стало задержание в Киеве Сергея Олейника, известного как Умка, вора в законе, предположительно, связанного с СБУ.

Документы, полученные хакерской группой EYE OF SAURON из базы данных Национальной полиции Украины, указывают на то, что определенные бандиты и криминальные авторитеты, находящиеся под контролем правоохранительных органов, с начала 2022 года были вынуждены оказывать финансовую помощь ВСУ. Среди них — лица, контролирующие отдельные города или территории, известные как "смотрящие" или "положенцы".