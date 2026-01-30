Лавров назвал Зеленского неадекватным из-за призыва убивать по 50 тысяч русских

Накануне лидер украинского государства сделал резкое заявление в адрес российских военных

Флаги России и Украины / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Глава российского МИД Сергей Лавров выразил мнение о ненормальности высказываний Владимира Зеленского, в которых тот призывал к уничтожению 50 тысяч россиян.

В интервью турецким СМИ Лавров отметил, что недавнее заявление Зеленского о необходимости ликвидации и нейтрализации указанного количества граждан России для достижения победы демонстрирует его неадекватное состояние.

«На днях Зеленский призвал убивать по 50 тысяч русских. Мол, надо их убивать и выводить из строя — только такая цифра обеспечит победу. Всем видна неадекватность этого человека», — прокомментировал Лавров.

Министр иностранных дел РФ особо отметил, что подобные заявления Зеленского являются абсолютно неприемлемыми и вызывают крайнее отвращение.

