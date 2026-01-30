НОВОСТИПолитика

Лавров назвал Зеленского неадекватным из-за призыва убивать по 50 тысяч русских

Накануне лидер украинского государства сделал резкое заявление в адрес российских военных

30 января 2026, 10:54, ИА Амител

Флаги России и Украины / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru
Флаги России и Украины / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Глава российского МИД Сергей Лавров выразил мнение о ненормальности высказываний Владимира Зеленского, в которых тот призывал к уничтожению 50 тысяч россиян.

В интервью турецким СМИ Лавров отметил, что недавнее заявление Зеленского о необходимости ликвидации и нейтрализации указанного количества граждан России для достижения победы демонстрирует его неадекватное состояние.

«На днях Зеленский призвал убивать по 50 тысяч русских. Мол, надо их убивать и выводить из строя — только такая цифра обеспечит победу. Всем видна неадекватность этого человека», — прокомментировал Лавров.

Министр иностранных дел РФ особо отметил, что подобные заявления Зеленского являются абсолютно неприемлемыми и вызывают крайнее отвращение.

Ранее Дмитрий Медведев назвал лидеров ЕС импотентами, которым плюют в лицо. Так он прокомментировал выступление Зеленского в Давосе.

Максим Бахматов / Фото: стоп-кадр с видео РБК Украина / @sputniklive

Жителям Киева предложили ходить в туалет в кошачьи лотки и пакеты

Такую инициативу выдвинул глава Деснянского района из-за проблем в работе ЖКХ и энергетического кризиса
НОВОСТИОбщество

Политика украина

Комментарии 7

Avatar Picture
dok_СФ

11:09:30 30-01-2026

Д.. (неадекватный), когда поверил (продался) западу, это ещё с тех пор, если конечно, не раньше.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:19:58 30-01-2026

А некий бородатый политик, разве не высказал по сути вчера то же самое?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:20:32 30-01-2026

Вообще как бы Алягер ком Алягер. Это странно, когда вроде бы надо наносить удары, но как бы надо аккуратно. Сюда надо, сюда не надо. Уже много кому странно. И не только странно, но наверное и опасно

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:36:22 30-01-2026

Гость (11:20:32 30-01-2026) Вообще как бы Алягер ком Алягер. Это странно, когда вроде бы...
все правильно, надо аккуратно, т.к. а) мы не людоеды и б) зачем нам столько нахлебников, да еще неадекватных и обозленных

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:19:07 30-01-2026

Гость (11:20:32 30-01-2026) Вообще как бы Алягер ком Алягер. Это странно, когда вроде бы...
Ганс, мы что, злодеи?

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

14:21:48 30-01-2026

Может, одному наркоше , в вечной футболке, натырившего миллиарды долларов, надо давно кирдык сделать? Или война это выгодно? Кому?

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Дмитрий

17:52:23 30-01-2026

гость (14:21:48 30-01-2026) Может, одному наркоше , в вечной футболке, натырившего мил... У тебя небось натырил миллиарды то?

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров