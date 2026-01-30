В Барнауле потратят более 1,8 млрд рублей на модернизацию общественного транспорта

С 2023 года расходы городского бюджета на эту сферу выросли почти в четыре раза

30 января 2026

В администрации Барнаула состоялось масштабное совещание по проблемам работы общественного транспорта. Мероприятие возглавил мэр города Вячеслав Франк, говорится на официальном сайте краевой столицы.

В обсуждении приняли участие представители региональных министерств, заместители главы городской администрации, заместитель председателя Общественной палаты Барнаула Петр Фризен, председатель комитета по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию Барнаульской городской Думы Сергей Струченко, а также руководители профильных комитетов и МУП "Горэлектротранс".

Как сообщил председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин, в Барнауле функционирует 77 маршрутов общественного транспорта: восемь — трамвайных, три — троллейбусных и 66 — автобусных.

Обслуживание осуществляют 26 транспортных организаций разных форм собственности. При этом 65 маршрутов работают по регулируемому тарифу, а 12 — по нерегулируемому.

«Комитетом ведется планомерная работа по переводу таких маршрутов в регулируемые», — подчеркнул Валерий Ведяшкин.

Городские власти существенно нарастили финансирование отрасли. В 2026 году на развитие общественного транспорта планируется направить около 1,84 млрд рублей. Для сравнения: с 2023 года расходы городского бюджета на эту сферу выросли почти в четыре раза.

Кроме того, за последние три года удалось обновить 123 единицы общественного транспорта на общую сумму 2,7 млрд рублей. Так, 46 автобусов приобрели частные компании, а 77 единиц (автобусы, трамваи и троллейбусы) закупили за счет бюджетных средств.

Председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ирина Кожевникова рассказала о комплексе мер поддержки пассажиров. Она подчеркнула, что школьники и студенты имеют право на льготный проезд без ограничений как в электротранспорте, так и в автобусах. Дети из многодетных семей ездят бесплатно, а также действует гибкая линейка тарифов для пользователей транспортных карт.

Валерий Ведяшкин отметил растущую популярность электронных способов оплаты:

«Сегодня наличный расчет выбирают только 18% горожан. Увеличение числа пассажиров, использующих электронные средства платежа, делает пассажирские перевозки более прозрачными. Это позволяет не только экономить на стоимости проезда барнаульцам, но и дает комитету возможность более точно отслеживать пассажиропоток».

В связи с многочисленными обращениями горожан о работе частных перевозчиков внедрена система еженедельных проверок транспорта на маршрутах. По результатам этой работы в 2025 году направили 224 претензии и выставили 227 требований об уплате штрафов. Несмотря на значительные инвестиции и меры поддержки, ситуация остается непростой.

«Обращения от горожан о неудовлетворительном техническом состоянии автобусов, нарушениях графиков движения и случаях непрофессионального поведения водителей имеют место», — констатировал глава города Вячеслав Франк.

В качестве мер реагирования он поручил нарастить число контрольных мероприятий за деятельностью перевозчиков, проводить регулярные межведомственные проверки для пресечения нарушений, а также усилить работу по повышению качества транспортного обслуживания в городе.

