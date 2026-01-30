В Барнауле потратят более 1,8 млрд рублей на модернизацию общественного транспорта
30 января 2026, 12:39, ИА Амител
В администрации Барнаула состоялось масштабное совещание по проблемам работы общественного транспорта. Мероприятие возглавил мэр города Вячеслав Франк, говорится на официальном сайте краевой столицы.
В обсуждении приняли участие представители региональных министерств, заместители главы городской администрации, заместитель председателя Общественной палаты Барнаула Петр Фризен, председатель комитета по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию Барнаульской городской Думы Сергей Струченко, а также руководители профильных комитетов и МУП "Горэлектротранс".
Как сообщил председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин, в Барнауле функционирует 77 маршрутов общественного транспорта: восемь — трамвайных, три — троллейбусных и 66 — автобусных.
Обслуживание осуществляют 26 транспортных организаций разных форм собственности. При этом 65 маршрутов работают по регулируемому тарифу, а 12 — по нерегулируемому.
«Комитетом ведется планомерная работа по переводу таких маршрутов в регулируемые», — подчеркнул Валерий Ведяшкин.
Городские власти существенно нарастили финансирование отрасли. В 2026 году на развитие общественного транспорта планируется направить около 1,84 млрд рублей. Для сравнения: с 2023 года расходы городского бюджета на эту сферу выросли почти в четыре раза.
Кроме того, за последние три года удалось обновить 123 единицы общественного транспорта на общую сумму 2,7 млрд рублей. Так, 46 автобусов приобрели частные компании, а 77 единиц (автобусы, трамваи и троллейбусы) закупили за счет бюджетных средств.
Председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ирина Кожевникова рассказала о комплексе мер поддержки пассажиров. Она подчеркнула, что школьники и студенты имеют право на льготный проезд без ограничений как в электротранспорте, так и в автобусах. Дети из многодетных семей ездят бесплатно, а также действует гибкая линейка тарифов для пользователей транспортных карт.
Валерий Ведяшкин отметил растущую популярность электронных способов оплаты:
«Сегодня наличный расчет выбирают только 18% горожан. Увеличение числа пассажиров, использующих электронные средства платежа, делает пассажирские перевозки более прозрачными. Это позволяет не только экономить на стоимости проезда барнаульцам, но и дает комитету возможность более точно отслеживать пассажиропоток».
В связи с многочисленными обращениями горожан о работе частных перевозчиков внедрена система еженедельных проверок транспорта на маршрутах. По результатам этой работы в 2025 году направили 224 претензии и выставили 227 требований об уплате штрафов. Несмотря на значительные инвестиции и меры поддержки, ситуация остается непростой.
«Обращения от горожан о неудовлетворительном техническом состоянии автобусов, нарушениях графиков движения и случаях непрофессионального поведения водителей имеют место», — констатировал глава города Вячеслав Франк.
В качестве мер реагирования он поручил нарастить число контрольных мероприятий за деятельностью перевозчиков, проводить регулярные межведомственные проверки для пресечения нарушений, а также усилить работу по повышению качества транспортного обслуживания в городе.
12:48:00 30-01-2026
вообще на 2 миллиарда можно ветку метро построить
15:10:51 30-01-2026
майор (12:48:00 30-01-2026) вообще на 2 миллиарда можно ветку метро построить... А что с подземным тоннелем под железнодорожным вокзалом в Барнауле ,который поможет решить проблему с автомобильными пробками и соединит две части города?
СТОЛЬКО РАЗГОВОРОВ,СТОЛЬКО ПИШУТ,И...?
17:23:45 30-01-2026
майор (12:48:00 30-01-2026) вообще на 2 миллиарда можно ветку метро построить... Да нет, давно уже дороже.
18:40:30 30-01-2026
майор (12:48:00 30-01-2026) вообще на 2 миллиарда можно ветку метро построить... Можно от попова до малахова.
12:48:52 30-01-2026
То, что потратят, сомнений вообще нет. А результат будет, или как с музеем?..
15:46:11 30-01-2026
Гость (12:48:52 30-01-2026) То, что потратят, сомнений вообще нет. А результат будет, ил...
А вариантов сегодня нет. Проблема, помимо того что мы нищий регион и город, в том, что покупать придётся импортозамещённые транспортные средства, которые имеют критически низкое качество с отвратительной надёжностью.
12:52:36 30-01-2026
Может кто-то объяснить, как можно посчитать процент наличных платежей если ни кто не знает сумму переводов по номеру телефона в салоне?
12:57:43 30-01-2026
Вопрос из зала.)))) Кто-нибудь сможет объяснить логику - модернизация транспорта за такие деньги это хорошо, а 65 организаций по перевозке пассажиров это зачем? Оставьте два муниципальных предприятия - трамвай-троллейбус, электрический транспорт, и все автобусные маршруты. И цены за проезд не будут резко подниматься, т. к. это уже государственные предприятия. Ну и что скажет "начальник транспортного цеха"?))))))))
13:02:30 30-01-2026
Посмотрим что из этого получится. Пока же видятся бесполезными все эти эпизодические проверки и смешные штрафы без адекватной ответственности перевозчика, а про это почему-то ни слова. И еще, не надо лукавить и называть автобусами эти газельки размером с консервную банку, это сильно искажает картину.
13:17:36 30-01-2026
Давайте без обмана. Частные компании приобретают не автобусы, а их имитацию ради имитации деятельности. Людей на таком транспорте возить нельзя
13:50:04 30-01-2026
«Сегодня наличный расчет выбирают только 18% горожан. Увеличение числа пассажиров, использующих электронные средства платежа, делает пассажирские перевозки более прозрачными. Это позволяет не только экономить на стоимости проезда барнаульцам, но и дает комитету возможность более точно отслеживать пассажиропоток»
А это точно относится ко ВСЕМ маршрутам городского транспорта? А как насчёт 50 и 58-го маршрутов, где висят объявы об оплате ТОЛЬКО НАЛИЧНЫМИ без вариантов?
13:52:12 30-01-2026
"Валерий Ведяшкин отметил растущую популярность электронных способов оплаты:"------------ Валера, ты бы хоть раз в Газельке прокатился... Там либо нал, либо перевод на карту какой то левой бабе... Стыдно занимать такой пост и ничего не знать ...
14:04:45 30-01-2026
Расходы растут, а результатов нет.
14:10:50 30-01-2026
Это означает, что некоторые чиновники стали богаче? С транспртом всё хуже вообще-то.
14:11:48 30-01-2026
В Новоалтайске абсолютно везде наличка в автобусах.
14:20:43 30-01-2026
Вспомним, как появились коммерческие автобусы. Помимо сети государственного транспорта, по улицам города стали ездить частные газельки, назывались маршрутными ТАКСИ. Проезд стоил несколько дороже, но количество пассажиров равнялось числу сидячих мест. До места назначения добирались быстрее, хотя ехали определенным маршрутом, остановки делались только по требованию. Таким образом, этот вид транспорта был более комфортным и быстрым по сравнению с государственным. Затем полностью уничтожили муниципальные организации и газелисты стали «королями» города. В маленькие машинки стали набивать пассажиров, как селедок в бочки. Остановки только в определенных местах. Тариф же остался повышенным.
14:28:40 30-01-2026
Оп. у кого-то новые яхты, дома появятся)
15:14:51 30-01-2026
Да уж, любителей лишних домов и мешков денег в подвалах полно в любых администрациях.
16:46:20 30-01-2026
Кончится это повышением тарифа и субсидий для перевозчиков, а нас как возили на трупах так и будут возить...
17:57:02 30-01-2026
Напоминает историю борьбы с бесхозными собаками. Тратятся огромные деньги, а результата не видно и становится только хуже
23:37:36 30-01-2026
То что на 2 лярда хотят купить ещё в Москве свой век не доездило. Ну и денег пока нет, только хотят потратить.
12:04:23 31-01-2026
что опять? Уже тратили но не помогло.