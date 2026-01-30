Директор барнаульского зоопарка стал самым популярным бизнесменом у СМИ

В первую тройку также вошли известный архитектор и владелец сети магазинов

30 января 2026, 07:02, ИА Амител

Барнаульские предприниматели / Фото: ИА "Атмосфера"

Директор барнаульского зоопарка, депутат АКЗС Сергей Писарев второй месяц подряд возглавляет медиарейтинг алтайских предпринимателей. Такие данные приводит за декабрь ИА "Атмосфера".

Лидеры рейтинга за декабрь:

Сергей Писарев ("Лесная сказка") – первое место (33 упоминания, +12 к ноябрю);

Александр Деринг ("Классика") – второе место (32 упоминания, +14 к ноябрю);

Евгений Ракшин ("Мария-Ра") – третье место (16 упоминаний, +6 к ноябрю);

Виктор Герман (Алтайский завод прецизионных изделий) – четвертое место (15 упоминаний, +13 к ноябрю);

Артем Шамков (Барнаульский завод АТИ) – пятое место (14 упоминаний, +7 к ноябрю).

«На втором месте — руководитель архитектурной мастерской "Классика" Александр Деринг. Совладелец "Марии-Ра" и девелопер Евгений Ракшин поднялся с четвертой на третью строчку. Замыкают топ-5 Виктор Герман (АТИ), в декабре сложивший полномочия председателя Союза промышленников Алтайского края, и Артем Шамков (АТИ)», — сообщает издание.

Рейтинг предпринимателей Барнаула за декабрь 2025 года

Ранее стало известно, что министр культуры Елена Безрукова стала лидером медиарейтинга среди госслужащих, которых чаще всего упоминали в СМИ в декабре 2025 года.