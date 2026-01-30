Директор барнаульского зоопарка стал самым популярным бизнесменом у СМИ
В первую тройку также вошли известный архитектор и владелец сети магазинов
30 января 2026, 07:02, ИА Амител
Директор барнаульского зоопарка, депутат АКЗС Сергей Писарев второй месяц подряд возглавляет медиарейтинг алтайских предпринимателей. Такие данные приводит за декабрь ИА "Атмосфера".
Лидеры рейтинга за декабрь:
Сергей Писарев ("Лесная сказка") – первое место (33 упоминания, +12 к ноябрю);
Александр Деринг ("Классика") – второе место (32 упоминания, +14 к ноябрю);
Евгений Ракшин ("Мария-Ра") – третье место (16 упоминаний, +6 к ноябрю);
Виктор Герман (Алтайский завод прецизионных изделий) – четвертое место (15 упоминаний, +13 к ноябрю);
Артем Шамков (Барнаульский завод АТИ) – пятое место (14 упоминаний, +7 к ноябрю).
«На втором месте — руководитель архитектурной мастерской "Классика" Александр Деринг. Совладелец "Марии-Ра" и девелопер Евгений Ракшин поднялся с четвертой на третью строчку. Замыкают топ-5 Виктор Герман (АТИ), в декабре сложивший полномочия председателя Союза промышленников Алтайского края, и Артем Шамков (АТИ)», — сообщает издание.
Ранее стало известно, что министр культуры Елена Безрукова стала лидером медиарейтинга среди госслужащих, которых чаще всего упоминали в СМИ в декабре 2025 года.
15:51:31 30-01-2026
Только благодаря Пепе
23:30:19 31-01-2026
Все это очень странные рейтинги. Если бы к ним еще ссылки по упоминаниям? Не понятно что учитывается ? Только СМИ ? а блоги и сайты, или что другое ?