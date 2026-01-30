Минус налог, плюс скорость. Почему замена лифтов в России может заметно подешеветь

В прошлом году российские регионы закупили 17,6 тысячи лифтов почти на 69 млрд рублей

Российские производители лифтового оборудования предлагают запустить эксперимент по обнулению НДС на установку лифтов в многоквартирных домах. По мнению представителей отрасли, эта мера может снизить финансовую нагрузку на собственников жилья и ускорить темпы замены устаревшего оборудования, сообщает Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Лифтовая проблема остается острой

Проблема износа лифтов в России остается актуальной уже не первый год. Ранее власти были вынуждены продлить срок эксплуатации лифтового оборудования на пять лет. При этом в отрасли отмечают и позитивные сдвиги: объемы закупок и темпы замены лифтов постепенно растут.

По итогам прошлого года регионы закупили 17,6 тыс. лифтов почти на 69 млрд рублей. Крупнейшие производители наращивают поставки не только в столичный регион, но и в субъекты Сибири и другие федеральные округа. В числе лидеров — Щербинский лифтостроительный завод, а также белорусское предприятие "Могилевлифтмаш".

«С начала действия программы регоператором заменено более полутора тысяч лифтов, свыше половины из них – только за последние три года. О том, что темпы замены лифтового оборудования ежегодно увеличиваются, говорят сами цифры. Так, например, в 2023 году было заменено 163 лифта, в 2024-м году — уже 254, а в 2025-м — 289», — заявил радиостанции директор НКО "Региональный оператор Алтайского края "Фонд капитального ремонта" Виталий Ерин.

Темпы замены растут

По данным региональных операторов капитального ремонта, в последние годы объемы замены лифтового оборудования увеличиваются. Это стало возможным в том числе благодаря применению механизма рассрочки платежей при заключении контрактов с подрядчиками — от трех до семи лет.

В среднем замена одного лифта обходится в 3,5 млн рублей, при этом в одном доме может быть установлено до десяти кабин. Работы включают не только монтаж нового лифта, но и замену табло, систем оповещения, модернизацию машинных помещений и установку элементов доступной среды.

«Лифты меняются на наши с вами средства, то есть средства собственников, граждан Российской Федерации. Мы с вами платим взносы в фонды капитального ремонта ежемесячно, и средства поступают, так сказать, уже очищенные. То есть НДС работодатели за нас уплатили и его там в принципе как такового не возникает. Поэтому мы предлагаем: давайте уберем НДС и хотя бы эксперимент начнем с тех лифтов, которые находятся в многоквартирных домах, избравших способ накопления на специальных счетах», — отметил директор Национального лифтового союза, гендиректор Российского лифтового объединения Петр Харламов.

Почему предлагают обнулить НДС?

С инициативой обнулить НДС на установку лифтов выступили представители отрасли. По их словам, лифты в многоквартирных домах фактически оплачиваются за счет средств граждан, которые уже прошли налоговое обложение. По оценкам экспертов, такая мера могла бы существенно снизить стоимость проектов и позволить включать в программы больше домов без увеличения взносов для населения.

Параллельно в отрасли развивается импортозамещение. Российские производители уже освоили выпуск лифтов со скоростью до 2,5 м/с, ведется сертификация оборудования на 4, 6 и 8 м/с. Пока это опытные партии, однако рынок скоростных лифтов постепенно формируется. Сегмент высокоскоростных лифтов востребован в домах выше 50 этажей, но таких зданий в стране пока немного. В большинстве высоток лифты относительно новые, что дает отрасли время для доработки технологий и масштабирования производства.

В более высоких домах — от 30 этажей и выше — проблемы тоже есть. Но в большинстве таких зданий лифты относительно свежие, и время для импортозамещения еще есть, говорит первый вице-президент Национального лифтового союза Алексей Захаров.

«Какой процент домов, построенных менее чем за 25 лет, требует таких лифтов? Небольшой. Но как только время будет подходить, у нас промышленность, которая сейчас получила хороший импульс из-за заградительных пошлин, уже занимается этими вопросами очень активно», — считает эксперт.