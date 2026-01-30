Трамп: Путин согласился остановить удары по Украине на неделю из-за сильных морозов
Политик также указал на большой прогресс в вопросе мирного урегулирования конфликта
30 января 2026, 07:37, ИА Амител
Американский президент Дональд Трамп заявил, что Россия, возможно, временно прекратила нанесение ударов по Киеву и другим украинским городам, пишет РИА Новости.
«Россия уже некоторое время не ведет обстрелов по Украине из-за этой ужасно холодной погоды. Мы очень это ценим», — сказал лидер американского государства.
В ответ на ежедневные атаки украинских формирований с использованием беспилотников на российские гражданские объекты, российские вооруженные силы наносят удары высокоточным оружием, включая авиационные, морские и наземные системы, а также дроны, исключительно по военным целям и предприятиям украинского военно-промышленного комплекса.
Президент также упомянул о значительном прогрессе в достижении мирного урегулирования конфликта.
«Я думаю, что на переговорах по Украине достигается значительный прогресс», — резюмировал глава Белого дома.
Напомним, в Абу-Даби прошла первая встреча трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности, в которой приняли участие представители Москвы, Киева и Вашингтона.
На закрытой встрече обсуждались нерешенные вопросы американского мирного плана. Новая двухсторонняя встреча намечена на 1 февраля, к которой, возможно, присоединятся США.
По данным зарубежных СМИ, первоначальный план США предусматривал передачу Донбасса под контроль России, признание его и Крыма российскими территориями, заморозку линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ вдвое, а также запрет на размещение иностранных войск и дальнобойного оружия на Украине.
Переговорам в Абу-Даби предшествовала встреча Владимира Путина с американской делегацией во главе со спецпредставителем Дональда Трампа, Стивеном Уиткоффом.
В Кремле отметили, что американская сторона признала необходимость решения территориального вопроса по формуле, согласованной в Анкоридже, для достижения долгосрочного урегулирования. Важным условием Москвы является вывод ВСУ из Донбасса.
Ранее сообщалось, как прошли переговоры Трампа и Зеленского в Давосе. Основные громкие заявления украинский лидер сделал по завершении беседы с хозяином Белого дома.
08:09:33 30-01-2026
Мороз наш союзник был во все времена!!!, Дает нам возможность бить фашистов!, ....Какое перемирие!, бить надо!!!
10:22:41 30-01-2026
Медведь-шатун (08:09:33 30-01-2026) Мороз наш союзник был во все времена!!!, Дает нам возможност... Люди, почему вы такие жестокие?
12:05:44 30-01-2026
Гость (10:22:41 30-01-2026) Люди, почему вы такие жестокие? ... А, Вас убивали, или Ваших родных, близких, если Вас это не коснулось и не касается - легко быть гуманистом!
13:36:25 30-01-2026
Гость (10:22:41 30-01-2026) Люди, почему вы такие жестокие? ...
половинчатость - вот жестокость. А война, чтоб быстрей закончилась, должна быть жесткой. Хирург, делая операцию, старается сделать ее быстрей через боль. Так и специальная военная операция (СВО) должна быть жесткой, чтобы закончить ее скорей, иначе не нужно было ее и начинать. Если бы еще в начале СВО делали то, что делается сейчас, война давно бы кончилась. Всё осторожничали, старались не быть жестокими, пока вся Европа не встала на военные рельсы.
17:59:43 30-01-2026
гость (13:36:25 30-01-2026) половинчатость - вот жестокость. А война, чтоб быстрей з... Вся Европа живет и в ус не дует. Про военные рельсы пара политиков говорили где-то там наверху вот и все.
А обычные люди ездят по курортам, покупают новые автомобили, занимаются спортом.
Привет из Европы!
08:34:36 30-01-2026
ключевое - возможно
перемирие , но это неточно )))
08:58:57 30-01-2026
Опять олигархи предательство в Абу Даби за спинами солдат порешали.
09:03:40 30-01-2026
Мудро. Подождем до лета, это ведь самое подходящее время для удара по энергетике, чтобы все враги замерзли...
09:31:51 30-01-2026
Дурдом. Надеюсь это шутка
09:40:11 30-01-2026
Нельзя прекращать, долбить надо бандеровцев непрерывно и чем сильнее тем лучше.
09:48:10 30-01-2026
Хватит уже играть в ...! Дайте людям спокойной и мирной жизни!
10:26:17 30-01-2026
Только умные и мудрые люди умеют договариваться и решать конфликты мирным путем!
10:45:20 30-01-2026
Гость (10:26:17 30-01-2026) Только умные и мудрые люди умеют договариваться и решать кон... Если они в этом заинтересованы.
11:04:18 30-01-2026
Пока Одессу не освободили, никакова перемирия...
11:24:53 30-01-2026
В 90-е мудрые люди пытались мирно договориться с тупыми отморозками. Не получилось, пока не начали их утилизировать
11:44:31 30-01-2026
Эх, Одесса, жемчужина у моря
12:49:50 30-01-2026
Сталинград холод - давайте отпустим фашистов погреться. ;)
12:52:29 30-01-2026
Вангую -если РФ введет мораторий на удары по Украине в связи с морозами, то хохлы вторгнуться в Белгороцкую область.
И как будет выглядеть президент?!
12:54:31 30-01-2026
Люди, почему вы такие жестокие? Только умные и мудрые люди умеют договариваться и решать конфликты мирным путем! ) Милая вот и спросите у хохлов почему они бьют по гражданским ,Российским людям. Пожалела ? а про приграничные территории не хочеш спросить .
13:48:18 30-01-2026
удивляют какие-то договорняки Путина с Трампом... Трамп, не стесняясь, лупит всех, кто дружит с Россией. Он враг неприкрытый. Как можно послушно исполнять его просьбы в ущерб России?
Предателей много в верхах, а страдает народ. Предатели - российский олигархат, даже в военных кругах их достаточно, тех, кто обворовывает страну.
17:39:41 30-01-2026
гость (13:48:18 30-01-2026) удивляют какие-то договорняки Путина с Трампом... Трамп, не ... Иногда кажется что он самый и есть главный агент. Иных объяснений нет
15:03:30 30-01-2026
"Роща! Роща! я - Опора. Удар по врагу - только в соответствие с градусником!"
"Опора, я - Роща. Принято, удары только по градуснику".