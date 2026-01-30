НОВОСТИПолитика

Трамп: Путин согласился остановить удары по Украине на неделю из-за сильных морозов

Политик также указал на большой прогресс в вопросе мирного урегулирования конфликта

30 января 2026, 07:37, ИА Амител

Дональд Трамп / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Американский президент Дональд Трамп заявил, что Россия, возможно, временно прекратила нанесение ударов по Киеву и другим украинским городам, пишет РИА Новости.

«Россия уже некоторое время не ведет обстрелов по Украине из-за этой ужасно холодной погоды. Мы очень это ценим», — сказал лидер американского государства.

В ответ на ежедневные атаки украинских формирований с использованием беспилотников на российские гражданские объекты, российские вооруженные силы наносят удары высокоточным оружием, включая авиационные, морские и наземные системы, а также дроны, исключительно по военным целям и предприятиям украинского военно-промышленного комплекса.

Президент также упомянул о значительном прогрессе в достижении мирного урегулирования конфликта. 

«Я думаю, что на переговорах по Украине достигается значительный прогресс», — резюмировал глава Белого дома.

Напомним, в Абу-Даби прошла первая встреча трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности, в которой приняли участие представители Москвы, Киева и Вашингтона. 

На закрытой встрече обсуждались нерешенные вопросы американского мирного плана. Новая двухсторонняя встреча намечена на 1 февраля, к которой, возможно, присоединятся США.

По данным зарубежных СМИ, первоначальный план США предусматривал передачу Донбасса под контроль России, признание его и Крыма российскими территориями, заморозку линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ вдвое, а также запрет на размещение иностранных войск и дальнобойного оружия на Украине.

Переговорам в Абу-Даби предшествовала встреча Владимира Путина с американской делегацией во главе со спецпредставителем Дональда Трампа, Стивеном Уиткоффом.

В Кремле отметили, что американская сторона признала необходимость решения территориального вопроса по формуле, согласованной в Анкоридже, для достижения долгосрочного урегулирования. Важным условием Москвы является вывод ВСУ из Донбасса.

Ранее сообщалось, как прошли переговоры Трампа и Зеленского в Давосе. Основные громкие заявления украинский лидер сделал по завершении беседы с хозяином Белого дома.

Медведь-шатун

08:09:33 30-01-2026

Мороз наш союзник был во все времена!!!, Дает нам возможность бить фашистов!, ....Какое перемирие!, бить надо!!!

  40 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:22:41 30-01-2026

Медведь-шатун (08:09:33 30-01-2026) Мороз наш союзник был во все времена!!!, Дает нам возможност... Люди, почему вы такие жестокие?

  -18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:05:44 30-01-2026

Гость (10:22:41 30-01-2026) Люди, почему вы такие жестокие? ... А, Вас убивали, или Ваших родных, близких, если Вас это не коснулось и не касается - легко быть гуманистом!

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

13:36:25 30-01-2026

Гость (10:22:41 30-01-2026) Люди, почему вы такие жестокие? ...
половинчатость - вот жестокость. А война, чтоб быстрей закончилась, должна быть жесткой. Хирург, делая операцию, старается сделать ее быстрей через боль. Так и специальная военная операция (СВО) должна быть жесткой, чтобы закончить ее скорей, иначе не нужно было ее и начинать. Если бы еще в начале СВО делали то, что делается сейчас, война давно бы кончилась. Всё осторожничали, старались не быть жестокими, пока вся Европа не встала на военные рельсы.

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Евгений

17:59:43 30-01-2026

гость (13:36:25 30-01-2026) половинчатость - вот жестокость. А война, чтоб быстрей з... Вся Европа живет и в ус не дует. Про военные рельсы пара политиков говорили где-то там наверху вот и все.
А обычные люди ездят по курортам, покупают новые автомобили, занимаются спортом.
Привет из Европы!

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:34:36 30-01-2026

ключевое - возможно
перемирие , но это неточно )))

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:58:57 30-01-2026

Опять олигархи предательство в Абу Даби за спинами солдат порешали.

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:03:40 30-01-2026

Мудро. Подождем до лета, это ведь самое подходящее время для удара по энергетике, чтобы все враги замерзли...

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:31:51 30-01-2026

Дурдом. Надеюсь это шутка

  22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:40:11 30-01-2026

Нельзя прекращать, долбить надо бандеровцев непрерывно и чем сильнее тем лучше.

  24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:48:10 30-01-2026

Хватит уже играть в ...! Дайте людям спокойной и мирной жизни!

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:26:17 30-01-2026

Только умные и мудрые люди умеют договариваться и решать конфликты мирным путем!

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:45:20 30-01-2026

Гость (10:26:17 30-01-2026) Только умные и мудрые люди умеют договариваться и решать кон... Если они в этом заинтересованы.

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ППШариков

11:04:18 30-01-2026

Пока Одессу не освободили, никакова перемирия...

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:24:53 30-01-2026

В 90-е мудрые люди пытались мирно договориться с тупыми отморозками. Не получилось, пока не начали их утилизировать

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:44:31 30-01-2026

Эх, Одесса, жемчужина у моря

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

12:49:50 30-01-2026

Сталинград холод - давайте отпустим фашистов погреться. ;)

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:52:29 30-01-2026

Вангую -если РФ введет мораторий на удары по Украине в связи с морозами, то хохлы вторгнуться в Белгороцкую область.
И как будет выглядеть президент?!

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:54:31 30-01-2026

Люди, почему вы такие жестокие? Только умные и мудрые люди умеют договариваться и решать конфликты мирным путем! ) Милая вот и спросите у хохлов почему они бьют по гражданским ,Российским людям. Пожалела ? а про приграничные территории не хочеш спросить .

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

13:48:18 30-01-2026

удивляют какие-то договорняки Путина с Трампом... Трамп, не стесняясь, лупит всех, кто дружит с Россией. Он враг неприкрытый. Как можно послушно исполнять его просьбы в ущерб России?
Предателей много в верхах, а страдает народ. Предатели - российский олигархат, даже в военных кругах их достаточно, тех, кто обворовывает страну.

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:39:41 30-01-2026

гость (13:48:18 30-01-2026) удивляют какие-то договорняки Путина с Трампом... Трамп, не ... Иногда кажется что он самый и есть главный агент. Иных объяснений нет

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:03:30 30-01-2026

"Роща! Роща! я - Опора. Удар по врагу - только в соответствие с градусником!"
"Опора, я - Роща. Принято, удары только по градуснику".


  0 Нравится
Ответить
