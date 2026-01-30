Трамп: Путин согласился остановить удары по Украине на неделю из-за сильных морозов

Политик также указал на большой прогресс в вопросе мирного урегулирования конфликта

30 января 2026, 07:37, ИА Амител

Дональд Трамп / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Россия, возможно, временно прекратила нанесение ударов по Киеву и другим украинским городам, пишет РИА Новости.

«Россия уже некоторое время не ведет обстрелов по Украине из-за этой ужасно холодной погоды. Мы очень это ценим», — сказал лидер американского государства.

В ответ на ежедневные атаки украинских формирований с использованием беспилотников на российские гражданские объекты, российские вооруженные силы наносят удары высокоточным оружием, включая авиационные, морские и наземные системы, а также дроны, исключительно по военным целям и предприятиям украинского военно-промышленного комплекса.

Президент также упомянул о значительном прогрессе в достижении мирного урегулирования конфликта.

«Я думаю, что на переговорах по Украине достигается значительный прогресс», — резюмировал глава Белого дома.

Напомним, в Абу-Даби прошла первая встреча трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности, в которой приняли участие представители Москвы, Киева и Вашингтона.

На закрытой встрече обсуждались нерешенные вопросы американского мирного плана. Новая двухсторонняя встреча намечена на 1 февраля, к которой, возможно, присоединятся США.

По данным зарубежных СМИ, первоначальный план США предусматривал передачу Донбасса под контроль России, признание его и Крыма российскими территориями, заморозку линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ вдвое, а также запрет на размещение иностранных войск и дальнобойного оружия на Украине.

Переговорам в Абу-Даби предшествовала встреча Владимира Путина с американской делегацией во главе со спецпредставителем Дональда Трампа, Стивеном Уиткоффом.

В Кремле отметили, что американская сторона признала необходимость решения территориального вопроса по формуле, согласованной в Анкоридже, для достижения долгосрочного урегулирования. Важным условием Москвы является вывод ВСУ из Донбасса.

