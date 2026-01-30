Больничный по-новому. Почему Минздрав сократил сроки лечения гриппа и обновил стандарты

Теперь от болезней будут лечить за девять дней

30 января 2026

Минздрав России утвердил новый стандарт медицинской помощи взрослым при гриппе. Документ уже вступил в силу и предполагает сокращение средних сроков лечения, а также пересмотр перечня лекарственных препаратов. В ведомстве подчеркивают, что изменения носят оптимизационный характер и не ограничивают врачей в принятии клинических решений. Почему такие меры приняли в Минздраве РФ и поможет ли это лечить пациентов быстрее — в материале Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Сроки лечения сократили до девяти дней

Одно из ключевых нововведений — усредненная продолжительность лечения. Если ранее стандарт предусматривал до 15 дней, а при тяжелом течении заболевания — до 20 дней, то теперь ориентир составляет девять суток.

Как отмечают специалисты, речь идет не о жестком ограничении, а о среднем показателе для неосложненных форм гриппа. При наличии осложнений или тяжелом течении заболевания сроки лечения и больничного листа могут быть продлены, уверена главврач барнаульской поликлиники № 1 и депутат гордумы Елена Азарова. По ее словам, большинство пациентов при своевременном обращении действительно выздоравливают в течение одной–полутора недель.

«Грипп, если он не осложненный, в этот период реально можно вылечить. Но нужно учитывать ту информацию, что это средние сроки лечения. Есть пациенты, которые выздоравливают за неделю, есть которые болеют, если есть осложнения, и три, и четыре недели, и находятся на листке нетрудоспособности», — рассказывает Елена Азарова.

Свою версию выдвигает врач-терапевт, кардиолог, медицинский блогер Доктор Фил Филипп Кузьменко.

«Уменьшение сроков связано с тем, что зачем людям лишний раз сидеть нетрудоспособными, зачем государству оплачивать больничные листы? Мое мнение, 15 дней для гриппа — это, на самом деле, много. Если человек реально плохо себя чувствует, конечно же, никто его не выкинет с больничного на девятый день», — считает врач.

Экономика или медицина?

Другие эксперты связывают сокращение сроков с оптимизацией системы здравоохранения и снижением затрат на временную нетрудоспособность. При этом подчеркивается, что ни один пациент не будет выписан автоматически при сохраняющихся симптомах.

Представители работодателей, в свою очередь, указывают на риски преждевременного выхода сотрудников на работу. Недолеченный человек может стать источником заражения и привести к новым вспышкам заболеваемости в коллективах. Елена Егорова, HR-директор сети ресторанов быстрого питания "Гриль №1", считает, что для сохранения кадров нельзя пренебрегать днями больничного.

«Безусловно, данные ограничения прикроют лавочку для недобросовестных сотрудников, которые уходят на больничный как в отпуск. Сам по себе больничный — это не проблема, проблема — недолеченный сотрудник. В первую очередь, это будет сказываться на результатах и качестве его работы. Если человек возвращается в коллектив недолеченным, то мы получаем не одного отсутствующего, а плюс несколько больничных примерно через неделю», — рассказала Елена Егорова.

Пересмотрен перечень препаратов

Почти на треть сокращен и список лекарственных средств, включенных в стандарт лечения. Из него убрали антибиотики, антигистаминные препараты для наружного применения, гемостатики и мочегонные средства.

В Минздраве подчеркивают: антибиотики не применяются при вирусных инфекциях без бактериальных осложнений и должны назначаться строго по показаниям. Исключение этих препаратов из базового стандарта позволяет избежать необоснованного лечения и удорожания терапии. Одновременно в перечень добавлены противовирусные и симптоматические препараты, зарегистрированные для лечения гриппа.

«Перечисленные препараты зарегистрированы как противовирусные препараты, у которых в показаниях есть гриппозные инфекции. Если у человека возникает осложнение бактериальное, тогда могут применяться по показаниям, в том числе, антибактериальные препараты. Они были исключены из обязательного перечня, для того чтобы не перегружать этот стандарт и не создавать более дорогой тариф лечения пациентов», — считает врач-инфекционист, иммунолог-аллерголог университетской клиники МНОИ МГУ Георгий Викулов.

Впрочем, некоторые врачи скептически относятся к применению противовирусных препаратов, отмечая, что в большинстве нетяжелых случаев человек может выздороветь и без них, пользуясь средствами для устранения симптомов и здравым смыслом.