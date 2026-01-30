Больничный по-новому. Почему Минздрав сократил сроки лечения гриппа и обновил стандарты
Теперь от болезней будут лечить за девять дней
30 января 2026, 06:43, ИА Амител
Минздрав России утвердил новый стандарт медицинской помощи взрослым при гриппе. Документ уже вступил в силу и предполагает сокращение средних сроков лечения, а также пересмотр перечня лекарственных препаратов. В ведомстве подчеркивают, что изменения носят оптимизационный характер и не ограничивают врачей в принятии клинических решений. Почему такие меры приняли в Минздраве РФ и поможет ли это лечить пациентов быстрее — в материале Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.
Сроки лечения сократили до девяти дней
Одно из ключевых нововведений — усредненная продолжительность лечения. Если ранее стандарт предусматривал до 15 дней, а при тяжелом течении заболевания — до 20 дней, то теперь ориентир составляет девять суток.
Как отмечают специалисты, речь идет не о жестком ограничении, а о среднем показателе для неосложненных форм гриппа. При наличии осложнений или тяжелом течении заболевания сроки лечения и больничного листа могут быть продлены, уверена главврач барнаульской поликлиники № 1 и депутат гордумы Елена Азарова. По ее словам, большинство пациентов при своевременном обращении действительно выздоравливают в течение одной–полутора недель.
«Грипп, если он не осложненный, в этот период реально можно вылечить. Но нужно учитывать ту информацию, что это средние сроки лечения. Есть пациенты, которые выздоравливают за неделю, есть которые болеют, если есть осложнения, и три, и четыре недели, и находятся на листке нетрудоспособности», — рассказывает Елена Азарова.
Свою версию выдвигает врач-терапевт, кардиолог, медицинский блогер Доктор Фил Филипп Кузьменко.
«Уменьшение сроков связано с тем, что зачем людям лишний раз сидеть нетрудоспособными, зачем государству оплачивать больничные листы? Мое мнение, 15 дней для гриппа — это, на самом деле, много. Если человек реально плохо себя чувствует, конечно же, никто его не выкинет с больничного на девятый день», — считает врач.
Экономика или медицина?
Другие эксперты связывают сокращение сроков с оптимизацией системы здравоохранения и снижением затрат на временную нетрудоспособность. При этом подчеркивается, что ни один пациент не будет выписан автоматически при сохраняющихся симптомах.
Представители работодателей, в свою очередь, указывают на риски преждевременного выхода сотрудников на работу. Недолеченный человек может стать источником заражения и привести к новым вспышкам заболеваемости в коллективах. Елена Егорова, HR-директор сети ресторанов быстрого питания "Гриль №1", считает, что для сохранения кадров нельзя пренебрегать днями больничного.
«Безусловно, данные ограничения прикроют лавочку для недобросовестных сотрудников, которые уходят на больничный как в отпуск. Сам по себе больничный — это не проблема, проблема — недолеченный сотрудник. В первую очередь, это будет сказываться на результатах и качестве его работы. Если человек возвращается в коллектив недолеченным, то мы получаем не одного отсутствующего, а плюс несколько больничных примерно через неделю», — рассказала Елена Егорова.
Пересмотрен перечень препаратов
Почти на треть сокращен и список лекарственных средств, включенных в стандарт лечения. Из него убрали антибиотики, антигистаминные препараты для наружного применения, гемостатики и мочегонные средства.
В Минздраве подчеркивают: антибиотики не применяются при вирусных инфекциях без бактериальных осложнений и должны назначаться строго по показаниям. Исключение этих препаратов из базового стандарта позволяет избежать необоснованного лечения и удорожания терапии. Одновременно в перечень добавлены противовирусные и симптоматические препараты, зарегистрированные для лечения гриппа.
«Перечисленные препараты зарегистрированы как противовирусные препараты, у которых в показаниях есть гриппозные инфекции. Если у человека возникает осложнение бактериальное, тогда могут применяться по показаниям, в том числе, антибактериальные препараты. Они были исключены из обязательного перечня, для того чтобы не перегружать этот стандарт и не создавать более дорогой тариф лечения пациентов», — считает врач-инфекционист, иммунолог-аллерголог университетской клиники МНОИ МГУ Георгий Викулов.
Впрочем, некоторые врачи скептически относятся к применению противовирусных препаратов, отмечая, что в большинстве нетяжелых случаев человек может выздороветь и без них, пользуясь средствами для устранения симптомов и здравым смыслом.
07:21:04 30-01-2026
Удишевление лечения? Стесняюсь спросить: антивирус стоит копейки?
11:26:47 30-01-2026
Гость (07:21:04 30-01-2026) Удишевление лечения? Стесняюсь спросить: антивирус стоит коп...
Противовирусные препараты, которые будут прописывать, не прошли ни одного двойного слепого исследования на эффективность, то есть абсолютно бесполезны. Не покупаешь -> экономишь. Профит!
07:52:34 30-01-2026
Дэбилы кому надо будет 9/9 брать
09:03:10 30-01-2026
у нас и так все больные на работу ходят, если уж совсем не сляжет
10:26:44 30-01-2026
Как интересно, т.е. на сколько добросовестный работник , будут определять медики, выдавая больничные. А то что порой в десять вечера выходишь с работы , делая какой то отчет и уже сил ни каких нету , только бы до дому добрать, это уже не в счет. Лучше бы какие то новые современные методы лечения обсуждали , а не играли с больничными днями.
11:19:38 30-01-2026
Лишь бы сэкономить любым путём.Даже на здоровье простого человека.
11:32:34 30-01-2026
Самый надежный способ уйти на больничный и потом его продлить раз 5 сказать что спина клинит, косить можно долго особенно после 50 лет так как практически у всех уже есть грыжы.
15:34:54 30-01-2026
Гость (11:32:34 30-01-2026) Самый надежный способ уйти на больничный и потом его продлит...
Главное - уходя, повернитесь всем телом, если врач окликнет )))
14:52:51 30-01-2026
Мое мнение, 15 дней для гриппа — это, на самом деле, много. Если человек реально плохо себя чувствует, конечно же, никто его не выкинет с больничного на девятый день», — считает врач.
Выписывать будут всех подряд, а кому надо, тот продлит за "коробку конфет".
07:27:44 31-01-2026
Антибиотиками никогда грипп не лечили. Больничный продлевают через 4-5 дней, закрывают по факту выздоровления.
Что поменялось?