До +27 градусов. Какая погода ждет Алтайский край 7 мая
Синоптики обещают небольшие дожди, возможны грозы
07 мая 2026, 06:00, ИА Амител
Солнечная весна / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru
До +27 градусов потеплеет в Алтайском крае днем 7 мая, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.
В целом по краю температура составит +22...+27 градусов. По востоку и в предгорьях местами небольшие дожди, возможны грозы. В утренние часы в западных районах местами туман. Ветер западный, 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с.
В Барнауле ожидается +23...+25 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер западный, 2-7 м/с.
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