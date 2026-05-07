До +27 градусов. Какая погода ждет Алтайский край 7 мая

Синоптики обещают небольшие дожди, возможны грозы

07 мая 2026, 06:00, ИА Амител

Солнечная весна / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru

До +27 градусов потеплеет в Алтайском крае днем 7 мая, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

В целом по краю температура составит +22...+27 градусов. По востоку и в предгорьях местами небольшие дожди, возможны грозы. В утренние часы в западных районах местами туман. Ветер западный, 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В Барнауле ожидается +23...+25 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер западный, 2-7 м/с.