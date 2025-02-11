Сауна "Лагуна" предлагает семь залов для веселья и расслабления

11 февраля 2025, 11:00, ИА Амител erid: 2W5zFGuYK12

Зал "Магия спа" в сауне "Лагуна" / Фото предоставлено компанией

За окном мороз, суета и пробки, а хочется согреться, искупаться и расслабиться? Поплавать в лагуне можно, не выезжая в отпуск. 14 февраля, 23 февраля, 8 марта – как минимум три повода, чтобы сделать это. Почему бы не поменять стандартные посиделки в кафе на по-настоящему атмосферный и интересный отдых? В барнаульской сауне "Лагуна" гостей ждут стильные залы, просторные бассейны, хаммам, джакузи и даже кинотеатр у воды. Можно собраться семьей, устроить вечеринку с друзьями или провести романтическое свидание, которое точно запомнится. А бонусы и акции сделают отдых еще приятнее.

От релакса до вечеринки

В "Лагуне" можно выбрать зал, который подойдет под настроение и формат мероприятия.

Например, хорошее место для семейного праздника – зал "Магия-спа". Здесь можно не только попариться в сауне и хаммаме, но и посмотреть любимый фильм не выходя из теплого бассейна. А можно – мультик, уверены, дети будут в восторге. Или провести романтическое свидание вдвоем. Стоимость: 3500 руб. в час (здесь и далее указанные цены актуальны на момент публикации), вместимость – до шести человек.

Есть и "Остров сокровищ" – зал с просторным бассейном, винтовой горкой и бильярдом. Прекрасное место для веселого досуга семьи или компании друзей. Стоимость: 3300 руб. в час, вместимость – до шести человек.

Если хочется спеть, приходите в зал "Ривьера". Там и сауна, и хаммам, и бассейн, и караоке, а значит, скучно точно не будет. Стоимость: 2300 руб. в час, вместимость – до шести человек.

Сауна "Лагуна" / Фото предоставлены компанией

Любителям классики подойдут залы "Классик-1" (1500 руб. в час, до четырех человек) и "Классик-2" (1700 руб. в час, до четырех человек), где можно погреться в теплой сауне и искупаться в бассейне.

Ну а если нужно нечто особенное, попробуйте новый зал "Релакс" – с просторным джакузи, хаммамом и душем впечатлений. Это идеальный вариант для романтического свидания или более уединенного отдыха. Стоимость: 2000 руб. в час, вместимость – до четырех человек.

Приятные бонусы и акции

Сауна "Лагуна" предлагает:

скидки по будням с 08:00 до 16:00;

скидки в день рождения;

пятый час аренды в подарок;

возможность принести свои напитки и еду;

возможность пригласить аниматоров.

Максимальная вместимость больших залов – 10 человек.

Забронируйте свой идеальный отдых по телефонам +7 (3852) 55-33-55 и +7 (3852) 58-33-58.

Сауна "Лагуна"

Адрес: г. Барнаул, ул. Малахова, 173а

Сайт

ИП Бойко Д. В.

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