Душ впечатлений, джакузи и кино в воде. Где в Барнауле необычно провести праздники?
Сауна "Лагуна" предлагает семь залов для веселья и расслабления
11 февраля 2025, 11:00, ИА Амител erid: 2W5zFGuYK12
За окном мороз, суета и пробки, а хочется согреться, искупаться и расслабиться? Поплавать в лагуне можно, не выезжая в отпуск. 14 февраля, 23 февраля, 8 марта – как минимум три повода, чтобы сделать это. Почему бы не поменять стандартные посиделки в кафе на по-настоящему атмосферный и интересный отдых? В барнаульской сауне "Лагуна" гостей ждут стильные залы, просторные бассейны, хаммам, джакузи и даже кинотеатр у воды. Можно собраться семьей, устроить вечеринку с друзьями или провести романтическое свидание, которое точно запомнится. А бонусы и акции сделают отдых еще приятнее.
От релакса до вечеринки
В "Лагуне" можно выбрать зал, который подойдет под настроение и формат мероприятия.
Например, хорошее место для семейного праздника – зал "Магия-спа". Здесь можно не только попариться в сауне и хаммаме, но и посмотреть любимый фильм не выходя из теплого бассейна. А можно – мультик, уверены, дети будут в восторге. Или провести романтическое свидание вдвоем. Стоимость: 3500 руб. в час (здесь и далее указанные цены актуальны на момент публикации), вместимость – до шести человек.
Есть и "Остров сокровищ" – зал с просторным бассейном, винтовой горкой и бильярдом. Прекрасное место для веселого досуга семьи или компании друзей. Стоимость: 3300 руб. в час, вместимость – до шести человек.
Если хочется спеть, приходите в зал "Ривьера". Там и сауна, и хаммам, и бассейн, и караоке, а значит, скучно точно не будет. Стоимость: 2300 руб. в час, вместимость – до шести человек.
Любителям классики подойдут залы "Классик-1" (1500 руб. в час, до четырех человек) и "Классик-2" (1700 руб. в час, до четырех человек), где можно погреться в теплой сауне и искупаться в бассейне.
Ну а если нужно нечто особенное, попробуйте новый зал "Релакс" – с просторным джакузи, хаммамом и душем впечатлений. Это идеальный вариант для романтического свидания или более уединенного отдыха. Стоимость: 2000 руб. в час, вместимость – до четырех человек.
Приятные бонусы и акции
Сауна "Лагуна" предлагает:
- скидки по будням с 08:00 до 16:00;
- скидки в день рождения;
- пятый час аренды в подарок;
- возможность принести свои напитки и еду;
- возможность пригласить аниматоров.
Максимальная вместимость больших залов – 10 человек.
Забронируйте свой идеальный отдых по телефонам +7 (3852) 55-33-55 и +7 (3852) 58-33-58.
Сауна "Лагуна"
Адрес: г. Барнаул, ул. Малахова, 173а
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