Два очага бешенства выявили в Алтайском крае

Специалисты немедленно ввели карантин

17 января 2026, 10:40, ИА Амител

Злая собака, бешенство/Сгенерировано Midjourney/amic.ru

В Алтайском крае в январе зафиксировано два новых случая бешенства, оба – в Усть-Пристанском районе. Соответствующее уведомление размещено на официальном сайте для обнародования нормативных актов.

В обоих инцидентах вирус выявлен на частных подворьях. Один очаг расположен в селе Вяткино, другой – в Горняке. В первом селе введен повсеместный карантин, в городе же карантинная зона ограничена радиусом 520 метров от эпицентра.

Снятие карантинных мер станет возможным спустя два месяца после ликвидации последнего животного, подверженного заболеванию.