Первый в 2026 году случай бешенства обнаружили в Алтайском крае

В 2025 году было выявлено 29 очагов

15 января 2026, 10:30, ИА Амител

Лиса / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Алтайском крае ввели первый в новом году карантин в связи с обнаруженным случаем бешенства. Соответствующий документ появился на официальном портале правовой информации.

«Определить эпизоотическим очагом по бешенству территорию личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Алтайский край, Заринский район, с. Шпагино, ул. Новая, д. 2. Определить неблагополучным пунктом по бешенству с. Шпагино Заринского района Алтайского края», – говорится в указе губернатора Виктора Томенко от 13 января.

Карантинные ограничения будут действовать в течение 60 дней после убоя последнего животного, подозреваемого в заболевании бешенством или уничтожения последнего трупа больного животного.

В прошедшем году в крае было зарегистрировано рекордное число случаев бешенства – порядка 30. Выявляли заболевание не только в подсобных хозяйствах, но и в многоквартирном доме в краевой столице.