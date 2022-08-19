В Минпромторге высказались о будущем России после ухода зарубежных компаний

Российский потребительский рынок после ухода зарубежных компаний не останется пустым — иностранные бренды заменят конкуренты. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил замглавы Минпромторга страны Виктор Евтухов.

«В целом никакой трагедии в происходящем нет», — заявил чиновник о массовой приостановке или прекращении деятельности зарубежных фирм в России.

Он добавил, что покинувшему страну бизнесу будет очень трудно вернуться в прежнюю нишу. В некоторых случаях возобновить работу будет невозможно. При этом в действительности из России уходит не так много иностранных компаний.

«Кто-то немного меняет бренд, схему работы, привносит новые дизайнерские решения», — рассказал Евтухов.

Он также отметил, что компаниям выгодно работать с Россией, а единичные случаи ухода зарубежных компаний связаны с давлением Запада.