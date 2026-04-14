Азиатские мессенджеры KakaoTalk и WeChat могут заблокировать в России
Эти платформы рискуют разделить судьбу Telegram
14 апреля 2026, 14:32, ИА Амител
На фоне замедления Telegram в России стремительно набирают популярность азиатские мессенджеры. Корейский KakaoTalk и китайский WeChat за последний месяц увеличили аудиторию почти на 60%. KakaoTalk уже вышел на второе место среди соцсетей в российском App Store — у него 436 тысяч пользователей. WeChat с января по февраль прибавил около 50 тысяч человек, сообщает ura.news.
Кроме того, Илон Маск анонсировал запуск нового защищенного мессенджера XChat в ближайшие дни. Разработчики обещают сквозное шифрование и уровень безопасности выше, чем у Telegram.
Российские эксперты считают, что XChat может быстро набрать аудиторию в России.
«Поскольку есть и соцсеть X*, и сама личность Маска, то он со старта может собрать неплохую аудиторию», — отметил разработчик сайта Кремля Артем Геллер.
Однако IT-специалисты сомневаются, что Маск пойдет на сотрудничество с российскими властями. А значит, XChat рискует быть заблокированным, если не будет соблюдать местное законодательство.
Эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов считает, что та же участь может постичь и азиатские мессенджеры.
«Если сервис становится популярным, если есть риски, что он будет воздействовать на умы граждан в пагубном ключе, если он не будет соблюдать законы, то регуляторы вмешиваются», — пояснил он.
Однако, по его мнению, владельцы KakaoTalk и WeChat с высокой вероятностью согласятся работать в рамках российских правил.
Пока полноценный доступ к платежам и другим функциям для россиян в азиатских мессенджерах закрыт — они рассчитаны на наличие местного номера телефона. Это сдерживает их массовое распространение в России.
*Принадлежит Meta, компании, признанной Минюстом экстремистской и запрещенной
14:35:46 14-04-2026
Всё правильно. Должно быть пара каналов на ТВ и одна линия на проводном радио. И все будут счастливы.
Всем улыбаться!
16:48:52 14-04-2026
Гость (14:35:46 14-04-2026) Всё правильно. Должно быть пара каналов на ТВ и одна линия н... Ну да, как в совке! ☹️
14:36:27 14-04-2026
Хорошо, что террористы не в курсе существования сотен других месседжеров.
Ведь тогда вся это борьба была бы совершенно бессмысленной
14:54:50 14-04-2026
С Китаем удумали тягаться?
15:08:02 14-04-2026
Лапотник (14:54:50 14-04-2026) С Китаем удумали тягаться?... Я надеюсь хоть кто-то наверху понимает, что стоит нам поссорится с Китаем и всё мы всей страной отправимся на машине времени в конец 19-го века. Тогда голуби на улицах будут не надо нашими мусорщиками а деликатесным источником драгоценного белка. Зато вот профессия ваша или хобби может пользоваться спросом
15:51:11 14-04-2026
горе-геостратег вы наш))). да у китая и остался-то один друг - Россия. это он должен бояться с нами поссориться. американцы его тогда точно сожрут.
18:39:18 14-04-2026
Гость (15:51:11 14-04-2026) горе-геостратег вы наш))). да у китая и остался-то один ... Китаю не нужны друзья
18:41:38 14-04-2026
Гость (18:39:18 14-04-2026) Китаю не нужны друзья... Тем более в лице России.
15:02:40 14-04-2026
Основной причиной блокировки называется популярность у россиян и невозможность читать их переписки. Особо ничего и не скрывают уже
16:14:19 14-04-2026
Гость (15:02:40 14-04-2026) Основной причиной блокировки называется популярность у росси... Во во, че они его раньше-то не блокировали!?
18:14:08 14-04-2026
можно и через мах с мейлру отправлять шифровки. хлопотно, но можно. что тогда?
18:18:48 14-04-2026
и правильно. азиаты это похлеще хитрецы
23:34:24 14-04-2026
Гость (16:14:19 14-04-2026) Во во, че они его раньше-то не блокировали!?... не знали о его существовании