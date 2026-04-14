Азиатские мессенджеры KakaoTalk и WeChat могут заблокировать в России

Эти платформы рискуют разделить судьбу Telegram

14 апреля 2026, 14:32, ИА Амител

Телефон в руке / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

На фоне замедления Telegram в России стремительно набирают популярность азиатские мессенджеры. Корейский KakaoTalk и китайский WeChat за последний месяц увеличили аудиторию почти на 60%. KakaoTalk уже вышел на второе место среди соцсетей в российском App Store — у него 436 тысяч пользователей. WeChat с января по февраль прибавил около 50 тысяч человек, сообщает ura.news.

Кроме того, Илон Маск анонсировал запуск нового защищенного мессенджера XChat в ближайшие дни. Разработчики обещают сквозное шифрование и уровень безопасности выше, чем у Telegram.

Российские эксперты считают, что XChat может быстро набрать аудиторию в России.

«Поскольку есть и соцсеть X*, и сама личность Маска, то он со старта может собрать неплохую аудиторию», — отметил разработчик сайта Кремля Артем Геллер.

Однако IT-специалисты сомневаются, что Маск пойдет на сотрудничество с российскими властями. А значит, XChat рискует быть заблокированным, если не будет соблюдать местное законодательство.

Эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов считает, что та же участь может постичь и азиатские мессенджеры.

«Если сервис становится популярным, если есть риски, что он будет воздействовать на умы граждан в пагубном ключе, если он не будет соблюдать законы, то регуляторы вмешиваются», — пояснил он.

Однако, по его мнению, владельцы KakaoTalk и WeChat с высокой вероятностью согласятся работать в рамках российских правил.

Пока полноценный доступ к платежам и другим функциям для россиян в азиатских мессенджерах закрыт — они рассчитаны на наличие местного номера телефона. Это сдерживает их массовое распространение в России.

*Принадлежит Meta, компании, признанной Минюстом экстремистской и запрещенной