Эксперт назвал причины подорожания домашнего интернета

Рост цен связан с затратами на инфраструктуру, обслуживание СОРМ, импортозамещение ПО и консолидацией рынка

01 июня 2026, 08:47, ИА Амител

Интернет / Фото: amic.ru

За последние полтора года стоимость стационарного домашнего интернета в России выросла более чем на 20%. Многие абоненты списывают это на инфляцию, но, как пояснил "Газете.ru" основатель сервиса Dominternet.ru Сергей Скворцов, настоящие причины кроются в себестоимости услуги.

Инфраструктура и оборудование

Значительная часть тарифа формируется за счет затрат на новые магистральные сети, обновление и ремонт оборудования.

«Это не работает по принципу "провели оптику и забыли". Специалисты регулярно проверяют, меняют устаревшие элементы, устраняют аварии», — объясняет Скворцов.

После 2022 года поставки активного сетевого оборудования (коммутаторов, трансиверов, терминалов) стали сложнее и дороже.

Невидимые издержки

Другую часть цены составляют хранение данных, фильтрация трафика и исполнение "пакета Яровой". Провайдеры за свой счет обязаны обслуживать систему оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ).

«Оборудование покупает и обслуживает провайдер. Сертификация, обновления, системы хранения — все это требует инвестиций и влияет на тариф», — поясняет эксперт.

Технологическая перестройка

«Параллельно идет технологическая перестройка: компании переходят на отечественное ПО, адаптируют инфраструктуру. Это случай, когда пользователь не видит, за что платит. Между состояниями "интернет работает или нет" стоит большой объем работы», — добавил Скворцов.

Консолидация рынка

Доля крупных игроков растет, пространство для ценовой конкуренции сужается.

«Сегодня более 70% рынка фиксированного широкополосного доступа контролирует пятерка крупнейших игроков. Снижение конкуренции сказывается на ценах», — считает эксперт.

Малым компаниям сложнее конкурировать: развертывание оптоволокна окупается пять-семь лет, а стоимость привлечения абонента растет.

«В маленьких городах часто один-два оператора. В Москве в одном доме может быть более пяти провайдеров. Доступные тарифы можно проверять онлайн с помощью независимых сервисов», — поясняет Скворцов.

Как экономить

Эксперт советует ежегодно пересматривать свой тариф и выбирать более выгодные варианты — новым абонентам часто дают скидки до 30–50%.