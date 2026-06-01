Эксперт назвал причины подорожания домашнего интернета
Рост цен связан с затратами на инфраструктуру, обслуживание СОРМ, импортозамещение ПО и консолидацией рынка
01 июня 2026, 08:47, ИА Амител
За последние полтора года стоимость стационарного домашнего интернета в России выросла более чем на 20%. Многие абоненты списывают это на инфляцию, но, как пояснил "Газете.ru" основатель сервиса Dominternet.ru Сергей Скворцов, настоящие причины кроются в себестоимости услуги.
Инфраструктура и оборудование
Значительная часть тарифа формируется за счет затрат на новые магистральные сети, обновление и ремонт оборудования.
«Это не работает по принципу "провели оптику и забыли". Специалисты регулярно проверяют, меняют устаревшие элементы, устраняют аварии», — объясняет Скворцов.
После 2022 года поставки активного сетевого оборудования (коммутаторов, трансиверов, терминалов) стали сложнее и дороже.
Невидимые издержки
Другую часть цены составляют хранение данных, фильтрация трафика и исполнение "пакета Яровой". Провайдеры за свой счет обязаны обслуживать систему оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ).
«Оборудование покупает и обслуживает провайдер. Сертификация, обновления, системы хранения — все это требует инвестиций и влияет на тариф», — поясняет эксперт.
Технологическая перестройка
«Параллельно идет технологическая перестройка: компании переходят на отечественное ПО, адаптируют инфраструктуру. Это случай, когда пользователь не видит, за что платит. Между состояниями "интернет работает или нет" стоит большой объем работы», — добавил Скворцов.
Консолидация рынка
Доля крупных игроков растет, пространство для ценовой конкуренции сужается.
«Сегодня более 70% рынка фиксированного широкополосного доступа контролирует пятерка крупнейших игроков. Снижение конкуренции сказывается на ценах», — считает эксперт.
Малым компаниям сложнее конкурировать: развертывание оптоволокна окупается пять-семь лет, а стоимость привлечения абонента растет.
«В маленьких городах часто один-два оператора. В Москве в одном доме может быть более пяти провайдеров. Доступные тарифы можно проверять онлайн с помощью независимых сервисов», — поясняет Скворцов.
Как экономить
Эксперт советует ежегодно пересматривать свой тариф и выбирать более выгодные варианты — новым абонентам часто дают скидки до 30–50%.
«Не стесняйтесь менять провайдера или запрашивать причины повышения цены. Отключите платные опции, если не пользуетесь. Осознанный выбор и контроль подписок — ваши главные инструменты экономии», — резюмировал собеседник "Газеты.ru".
08:50:30 01-06-2026
"обслуживание СОРМ"
на этом перечисление причин можно было закончить.
08:56:10 01-06-2026
я тоже могу назвать - произвол монополий, при полном попустительстве декоративной структуры, под названием фас
11:58:20 01-06-2026
Трагати (08:56:10 01-06-2026) я тоже могу назвать - произвол монополий, при полном попусти... Базовый интернет в России должен быть бесплатным (за счёт государства), на сегодня это наиважнейшая услуга для населения.
09:15:37 01-06-2026
основная причина подорожания трафика - алчность вполне конкретных людей.
09:42:40 01-06-2026
Цену повышаете, тогда и подъезды плиткой отделывайте. Изуродовали все подъезды до срамоты. Одни провода , провода , провода, все в паутине, иногда закрашено на 10 раз.... Впрочем как и кабельное ТВ.
10:02:16 01-06-2026
Качество как говорится оставляет желать лучшего.
10:07:00 01-06-2026
Чет помнится что господин Медведев обещал дешовый интернэт или опять бряхня. А по факту у нас " золотой " нэт .
10:27:37 01-06-2026
То есть по факту я сам плачу за то, чтобы мне все эти СОРМ и ТСПУ мною же оплаченный интернет блокировали? Приплыли тапочки к дивану. Спасибо конечно за заботу о безопасности, но не от всей души и неискренне.
10:51:35 01-06-2026
Гость (10:27:37 01-06-2026) То есть по факту я сам плачу за то, чтобы мне все эти СОРМ и... А вы всерьез считали, что будет как-то по-другому?.. Вы и за весь остальной властный идиотизм ровно так же платите сами.
11:06:25 01-06-2026
Провайдеры за свой счет… посмеялся
11:43:54 01-06-2026
Ясен пень. Хотелки Минцифры стоят безумных денег которые никто не дает, мол нам фиолетово как и на какие шиши вы это все сделаете. Соответственно все участники (и прежде всего провайдеры) перекладывают эти затраты на население закладывая их в цены и тарифы. При таком подходе ничего другого ожидать и не стоило.
11:56:34 01-06-2026
«Это не работает по принципу "провели оптику и забыли" - ещё как работает, в моём подъезде оптика проведена 5 лет назад и никто не подключен - для нашей деревни другие варианты дешевле или лучше просто не подключаться - доилка денег..
16:54:55 01-06-2026
dok_СФ (11:56:34 01-06-2026) «Это не работает по принципу "провели оптику и забыли" - ещё... ] я тут вспомнила про "лампочку Ильича" - провели и забыли. Сколько лет на одних проводах всё работает. Почему только цены тоже растут?