Ссора между знакомыми в Новоалтайске обернулась сломанным носом и уголовным делом

Инцидент произошел во дворе одного из многоквартирных домов

05 июня 2026, 07:32, ИА Амител

Агрессивный мужчина / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Житель Новоалтайска избежал ответственности за драку, во время которой сломал нос своему оппоненту. Уголовное дело было прекращено из-за истечения сроков давности, сообщили в управлении по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.

Инцидент произошел во дворе одного из многоквартирных домов. Между двумя местными жителями, испытывавшими друг к другу неприязнь, возник словесный конфликт. Постепенно перепалка переросла в драку.

Во время потасовки один из участников ударил оппонента по лицу. Удар оказался настолько сильным, что потерпевший получил перелом носа.

Действия обвиняемого были квалифицированы по части 1 статьи 112 УК РФ — умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

На судебном заседании защита заявила ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности. Адвокат указал, что происшествие произошло еще в 2023 году, а подсудимый не скрывался от следствия и суда и не предпринимал попыток избежать ответственности.

Потерпевший и государственный обвинитель против удовлетворения ходатайства не возражали.

В результате мировой судья прекратил уголовное дело в отношении жителя Новоалтайска в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.