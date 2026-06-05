Житель Алтайского края решил "облегчить" страдания лося и стал фигурантом уголовного дела
Мужчина не сообщил о случившемся в охотничье хозяйство
05 июня 2026, 12:13, ИА Амител
Житель Каменского района был оштрафован за незаконную добычу лося, которого, по его словам, решил избавить от мучений. Об этом сообщили в управлении по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.
Как установлено судом, мужчина обнаружил возле ограды своего дома раненого лося. Животное с трудом держалось на ногах и тяжело дышало. Решив прекратить его страдания, сельчанин выстрелил в сохатого из ружья, заряженного картечью.
После этого мужчина не сообщил о случившемся в охотничье хозяйство, хотя знал, что обязан уведомить специалистов. Вместо этого он оставил мясо животного себе.
В результате его действий Министерству природных ресурсов и экологии Алтайского края был причинен ущерб в размере 240 тысяч рублей.
На судебном заседании подсудимый признал вину и раскаялся в содеянном. Он также сообщил, что ранее никогда не охотился на лосей, и полностью возместил причиненный ущерб.
Суд признал мужчину виновным по пункту "а" части 1 статьи 258 УК РФ — незаконная охота с причинением крупного ущерба.
В качестве наказания сельчанину назначили штраф в размере 40 тысяч рублей. Кроме того, орудие преступления — охотничье ружье — было конфисковано в собственность государства.
12:30:34 05-06-2026
А лось был в курсе что он принадлежал министерству?
12:52:59 05-06-2026
Царские луга, поля, леса, это я про средневековую европу.
12:54:00 05-06-2026
Конечно, у него и ксива была. Достать не смог, что бы показать.
22:03:59 05-06-2026
таких очень много. и ничего не делается!! выбивают зверей