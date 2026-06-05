В Алтайском крае будет меньше тополиного пуха из-за холодной весны

В Сибири тополиный пух обычно появляется в конце июня или начале июля

05 июня 2026, 14:45, ИА Амител

Тополиный пух в Барнауле / Фото: amic.ru

Жители Алтайского края и Республики Алтай могут столкнуться с меньшим количеством тополиного пуха этим летом. Причиной стала затяжная и холодная весна, которая задержала развитие деревьев и могла повлиять на формирование плодов. Об этом РИА Новости рассказала кандидат биологических наук, научный сотрудник Института леса имени В. Н. Сукачева СО РАН Мария Кириенко.

По словам специалиста, в Сибири тополиный пух обычно появляется в конце июня или начале июля. Однако в этом году сроки могут сдвинуться из-за погодных условий.

«В этом году во многих регионах России была холодная и затяжная весна, с поздними возвратными заморозками, следовательно, это может привести как к смещению сроков созревания плодов-коробочек, так и к снижению количества пуха из-за неблагоприятных условий для формирования самих плодов», — отметила Кириенко.

Эксперт уточнила, что холодная вторая половина мая наблюдалась в ряде регионов юга Западной Сибири, включая Алтайский край, Республику Алтай, а также Новосибирскую, Томскую и Кемеровскую области.

По ее словам, теплая весна способствует более быстрому созреванию семян тополей, тогда как продолжительные холода замедляют этот процесс.

Дополнительным фактором сокращения количества пуха остается изменение подходов к озеленению городов. Во многих регионах больше не высаживают молодые женские деревья тополя, которые и являются источником пуха. Кроме того, старые деревья часто подвергают глубокой обрезке, после которой они перестают плодоносить или утрачивают эту способность из-за возраста.