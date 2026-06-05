Подземный паркинг на Петра Сухова будет достроен с помощью Фонда защиты прав дольщиков

Дорожная карта с конкретными сроками и этапами завершения работ будет подготовлена уже в ближайшую неделю

05 июня 2026, 11:34, ИА Амител

Рабочее совещание / Фото: barnaul.org

Завершение II этапа строительства дома и подземного паркинга по ул. Петра Сухова, 34, обсудили на заседании межведомственной рабочей группы в городской администрации.

Совещание прошло под руководством главы Барнаула Вячеслава Франка. В нем приняли участие представители краевых и городских органов власти, надзорных ведомств, конкурсный управляющий компании-застройщика, а также сами участники долевого строительства.

Как напомнил председатель городского комитета по строительству, архитектуре и развитию Роман Тасюк, возведение многоквартирного дома на улице Петра Сухова, 34, было разделено на два этапа. Первый из них предусматривал строительство жилого дома и каркаса подземной автостоянки с временным благоустройством территории.

Для завершения этого этапа был привлечен инвестор. В результате жилой дом был введен в эксплуатацию в ноябре 2024 года, а его жители получили ключи от квартир.

Однако второй этап проекта до сих пор остается незавершенным. Он включает достройку подземного паркинга и окончательное благоустройство дворовой территории, в том числе устройство покрытия над автостоянкой. Застройщик объекта — ООО ПСИП "Сиада" — был признан банкротом, напомнил Тасюк.

«Решением Арбитражного суда Алтайского края от 5 мая 2026 года ООО ПСИП "Сиада" признано банкротом. Утвержден конкурсный управляющий имуществом должника. Завершить строительство подземной автостоянки планируется с привлечением Фонда», — доложил Роман Тасюк.

По решению Фонда развития территорий и регионального правительства был создан "Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства Алтайского края", а также подготовлена дорожная карта по завершению строительства объекта по ул. П. Сухова, 34.

По словам Тасюка, сейчас конкурсный управляющий ООО ПСИП "Сиада" формирует реестр требований кредиторов, проводит оценку стоимости объекта и занимается оформлением второго этапа строительства как объекта незавершенного строительства. После этого его смогут передать Фонду для завершения работ.

Во время встречи представители власти отдельно обсудили дальнейшие действия с участниками долевого строительства. Глава Барнаула отметил, что механизм, который позволит завершить объект после банкротства застройщика, уже запущен.

«Мероприятия, которые для этого организуют, и сроки их проведения будут отражены в дорожной карте. Подготовим ее в недельный срок совместно с Минстроем, инспекцией строительного и жилищного надзора, конкурсным управляющим ООО ПСИП "Сиада" и передадим вам для ознакомления и предложений. Межведомственная группа продолжит свою работу и взаимодействие с инициативной группой дольщиков для информирования о ситуации на объекте, обсуждения и принятия решений», — резюмировал глава города.

Ожидается, что дорожная карта с конкретными сроками и этапами завершения работ будет подготовлена уже в ближайшую неделю. После этого документ представят дольщикам для обсуждения и внесения предложений.