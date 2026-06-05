Огонь уничтожил гостевые дома на Алтае. Видео

Пламя вспыхнуло ранним утром

05 июня 2026, 13:55, ИА Амител

Пожар в селе Алтая / Фото: ГУ МЧС по Республике Алтай

В селе Аскат Республики Алтай произошел пожар на ул. Озерной, сообщает пресс-служба МЧС по региону.

К моменту прибытия специалистов пламя охватило группу летних гостевых домов, расположенных под общей крышей. Была угроза распространения огня на соседние здания.

«В 08:37 пожар ликвидировали на площади 250 квадратных метров», — передает пресс-служба.

Огонь потушили 18 человек с помощью пяти единиц техники и два звена газодымозащитной службы из шести человек.