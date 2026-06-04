Такой день. Пожар в районе барнаульского аэропорта и завершение посевной

О главных событиях на Алтае за 4 июня

04 июня 2026, 23:51, ИА Амител

Такой день / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Руководство сразу нескольких организаций из Республики Алтай, Алтайского края и даже Тамбовской области в мае 2026 года, вероятно, вздохнуло с большим облегчением: арбитражный суд "спас" их от выплаты штрафа за вред окружающей среде на сумму 60,4 млн рублей. Соответствующее решение по итогам продлившегося почти два года процесса размещено в картотеке суда.

Крупный пожар произошел на Павловском тракте, недалеко от барнаульского аэропорта. Как сообщает пресс-служба МЧС Алтайского края, загорелось складское помещение.

В Барнауле начали проводить профилактические рейды, посвященные запрету купания в городских фонтанах. Специалисты напоминают жителям, что фонтаны предназначены исключительно для декоративных целей, а попытки использовать их как место для отдыха в жаркую погоду могут закончиться не только травмами, но и проблемами со здоровьем.

Спасатели вытащили подростка из заброшенного погреба в Барнауле. Мальчик залез в него и не смог выбраться самостоятельно, передает пресс-служба МЧС по Алтайскому краю.

В Западно-Сибирский поисково-спасательный отряд им. Виктора Зюкова поступил звонок от родственника мальчика. Он сообщил специалистам о произошедшем и попросил помощи.

Режим повышенной готовности отменили на улице Тимуровской, 37, в Барнауле после завершения ремонтных работ, сообщает мэрия.

Соответствующее решение принято по итогам заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, прошедшего в администрации Октябрьского района.

Как пояснили в мэрии, основанием для этого стало завершение аварийно-восстановительных работ.

В Алтайском крае аграрии завершают посевную кампанию, сообщает региональный Минсельхоз.

По данным на 4 июня, яровой сев в регионе проведен на площади более 4,2 млн гектаров. План выполнен уже на 85%.