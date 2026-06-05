Трагедия на воде. В Алтайском крае в реке Ануй утонул 12-летний ребенок

Следователи возбудили уголовное дело

05 июня 2026, 09:46, ИА Амител

Место происшествия / Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

В Петропавловском районе возбуждено уголовное дело после гибели 12-летнего мальчика. Трагедия произошла вечером 4 июня на реке Ануй в окрестностях поселка имени Калинина.

По предварительным данным, ребенок купался в реке и в какой-то момент ушел под воду. После происшествия начались поисковые работы.

Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности.

«В настоящее время осуществляются поисковые мероприятия. Следователями проводится осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства трагедии», — сообщили в правоохранительных органах.

Проверку по факту случившегося также организовала прокуратура. По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа надзорное ведомство устанавливает причины и условия, которые могли привести к трагедии.

Это уже не первый подобный случай в регионе за последнее время. Ранее в Рубцовском районе при попытке переплыть реку Алей утонул 15-летний подросток.