Первые летние выходные принесут 35-градусную жару на Алтай. Прогноз
В регионе действует штормовое предупреждение
05 июня 2026, 11:05, ИА Амител
На первых летних выходных, 6–7 июня, в Алтайском крае ожидается до +35 градусов, следует из прогноза meteo22.
Алтайский край
Суббота обещает пройти без осадков, ночью температура опустится до +18 градусов, синоптики прогнозируют северо-восточный ветер, 2–7 м/с, с порывами до 18 м/с.
«В воскресенье могут пойти кратковременные дожди с грозами в западных районах. Термометры днем также будут показывать от +30 до +35 градусов», — передают эксперты.
Барнаул
В Барнауле 6 и 7 июня ожидается до +32 градусов днем и до +17 — ночью. Выходные пройдут без осадков, скорость ветра не превысит 2–7 м/с.
В то же время в регионе действует штормовое предупреждение из-за аномальной жары. Сохраняется высокая пожароопасность.
13:04:20 05-06-2026
помидоры то можно садить? или сдохнут?
23:20:24 05-06-2026
Гость (13:04:20 05-06-2026) помидоры то можно садить? или сдохнут?... можно, но в заглубленную грядку и под укрывной, оставить отверстия с юж. стороны для проветривания (небольшие), под дуги высотой не менее 80 см. в грунт на обычные грядки если то нет!!. высаживать так лучше в облачную нежаркую погоду, иначе рассада погибнет - "сгорит"