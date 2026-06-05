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Первые летние выходные принесут 35-градусную жару на Алтай. Прогноз

В регионе действует штормовое предупреждение

05 июня 2026, 11:05, ИА Амител

Жара в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Жара в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

На первых летних выходных, 6–7 июня, в Алтайском крае ожидается до +35 градусов, следует из прогноза meteo22

Алтайский край

Суббота обещает пройти без осадков, ночью температура опустится до +18 градусов, синоптики прогнозируют северо-восточный ветер, 2–7 м/с, с порывами до 18 м/с.

«В воскресенье могут пойти кратковременные дожди с грозами в западных районах. Термометры днем также будут показывать от +30 до +35 градусов», — передают эксперты.

Барнаул

В Барнауле 6 и 7 июня ожидается до +32 градусов днем и до +17 — ночью. Выходные пройдут без осадков, скорость ветра не превысит 2–7 м/с.

В то же время в регионе действует штормовое предупреждение из-за аномальной жары. Сохраняется высокая пожароопасность. 

Барнаул Алтайский край Погода
       

Комментарии 2

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Гость

13:04:20 05-06-2026

помидоры то можно садить? или сдохнут?

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Гость

23:20:24 05-06-2026

Гость (13:04:20 05-06-2026) помидоры то можно садить? или сдохнут?... можно, но в заглубленную грядку и под укрывной, оставить отверстия с юж. стороны для проветривания (небольшие), под дуги высотой не менее 80 см. в грунт на обычные грядки если то нет!!. высаживать так лучше в облачную нежаркую погоду, иначе рассада погибнет - "сгорит"

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