Первые летние выходные принесут 35-градусную жару на Алтай. Прогноз

В регионе действует штормовое предупреждение

05 июня 2026, 11:05, ИА Амител

Жара в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

На первых летних выходных, 6–7 июня, в Алтайском крае ожидается до +35 градусов, следует из прогноза meteo22.

Алтайский край

Суббота обещает пройти без осадков, ночью температура опустится до +18 градусов, синоптики прогнозируют северо-восточный ветер, 2–7 м/с, с порывами до 18 м/с.

«В воскресенье могут пойти кратковременные дожди с грозами в западных районах. Термометры днем также будут показывать от +30 до +35 градусов», — передают эксперты.

Барнаул

В Барнауле 6 и 7 июня ожидается до +32 градусов днем и до +17 — ночью. Выходные пройдут без осадков, скорость ветра не превысит 2–7 м/с.

В то же время в регионе действует штормовое предупреждение из-за аномальной жары. Сохраняется высокая пожароопасность.