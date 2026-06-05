Житель Алтайского края отправится в колонию на 14 лет за участие в запрещенной организации

Мужчина регулярно участвовал в собраниях организации

05 июня 2026, 14:09, ИА Амител

Следственный комитет России / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Первомайском районе суд вынес приговор 58-летнему местному жителю за участие в деятельности запрещенной экстремистской организации. Об этом сообщили в Следственном управлении СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, с июля 2022 по октябрь 2024 года мужчина регулярно участвовал в собраниях организации, признанной экстремистской на территории России. Кроме того, он проводил беседы, направленные на пропаганду ее деятельности, а также хранил и демонстрировал запрещенную символику и атрибутику.

Незаконную деятельность фигуранта пресекли сотрудники УФСБ России по 33-й ракетной армии.

Суд признал сельчанина виновным по части 2 статьи 282.2 УК РФ — участие в деятельности организации, признанной экстремистской в соответствии с законодательством Российской Федерации. За это преступление ему назначили два года лишения свободы.

Однако при вынесении окончательного наказания суд учел ранее вынесенный приговор за участие, вербовку и склонение граждан к участию в террористической организации. Путем частичного сложения наказаний мужчине окончательно назначили 14 лет лишения свободы.

Первые три года осужденный проведет в тюрьме, оставшуюся часть срока — в исправительной колонии строгого режима.