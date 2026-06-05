Нетрезвый барнаулец разбил окно и избил знакомую за отказ впустить его в дом

Женщина при этом оскорбляла мужчину нецензурной бранью

05 июня 2026, 11:48, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Житель Барнаула получил штрафы после неудачного визита к знакомой в Романовский район. Во время застолья между приятелями вспыхнул конфликт, который закончился разбитым окном и рукоприкладством, сообщили в управлении по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.

Согласно материалам дела, мужчина гостил у своей знакомой и вместе с ней распивал спиртное. В какой-то момент между собутыльниками возникла ссора. Чтобы успокоиться, барнаулец вышел на улицу, однако вернуться обратно не смог — хозяйка заперла дверь и отказалась впускать гостя.

По данным суда, женщина при этом оскорбляла мужчину нецензурной бранью. Разозлившись, он разбил окно, проник в дом через оконный проем и ударил знакомую по лицу.

В отношении мужчины составили административные материалы по статье 6.1.1 КоАП РФ (побои) и статье 7.17 КоАП РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества).

В суде барнаулец полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Потерпевшая также заявила, что простила своего знакомого.

По решению мирового судьи мужчине назначили штраф в размере пяти тысяч рублей за нанесение побоев и еще 300 рублей — за повреждение имущества.