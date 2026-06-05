Нетрезвый барнаулец разбил окно и избил знакомую за отказ впустить его в дом
Женщина при этом оскорбляла мужчину нецензурной бранью
05 июня 2026, 11:48, ИА Амител
Житель Барнаула получил штрафы после неудачного визита к знакомой в Романовский район. Во время застолья между приятелями вспыхнул конфликт, который закончился разбитым окном и рукоприкладством, сообщили в управлении по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.
Согласно материалам дела, мужчина гостил у своей знакомой и вместе с ней распивал спиртное. В какой-то момент между собутыльниками возникла ссора. Чтобы успокоиться, барнаулец вышел на улицу, однако вернуться обратно не смог — хозяйка заперла дверь и отказалась впускать гостя.
По данным суда, женщина при этом оскорбляла мужчину нецензурной бранью. Разозлившись, он разбил окно, проник в дом через оконный проем и ударил знакомую по лицу.
В отношении мужчины составили административные материалы по статье 6.1.1 КоАП РФ (побои) и статье 7.17 КоАП РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества).
В суде барнаулец полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Потерпевшая также заявила, что простила своего знакомого.
По решению мирового судьи мужчине назначили штраф в размере пяти тысяч рублей за нанесение побоев и еще 300 рублей — за повреждение имущества.
12:02:10 05-06-2026
Происшествия какие то пошли мелкие, не интересные. Заметил, что где происшествия, там обязательно алкоголь. Получается, если не будет алкоголя, не будет происшествий. Как всё просто. А государство наше не видет этого? Здесь и сорить не надо. Поднять возраст продажи алкоголя до 80 лет и все успокоятся и пенсионный фонд спасибо скажет.
12:33:38 05-06-2026
А как же проникновение в дом без согласия собственника или это только на бумаге и в кино?
13:41:18 05-06-2026
Дайте угадаю, вы родились позже или примерно в 1985-1991 год, чтобы отчетливо помнить происходящее?
22:04:29 05-06-2026
из жизни гамадрилов