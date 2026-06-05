НОВОСТИБизнес

Идеальный комплекс для отдыха в июньскую жару продают в Барнауле

На территории можно жарить шашлык и купаться в открытых бассейнах

05 июня 2026, 13:35, ИА Амител

Комплекс для отдыха в Барнауле / Фото: "Авито"
Комплекс для отдыха в Барнауле / Фото: "Авито"

В центральном районе Барнаула продают комплекс для отдыха за 85 млн рублей. Объявление разместили на "Авито".

На территории 450 кв. метров находятся пять зон для отдыха разных форматов. Сначала можно попариться в русской бане, а затем искупаться в одном из четырех круглогодичных бассейнов. 

Комплекс для отдыха в Барнауле / Фото: "Авито"

«Огромная клиентская база. Все отлажено — все работает», — написал собственник. 

На свежем воздухе есть возможность пожарить шашлык, расположиться в беседках и устроить громкое застолье.

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Комментарии 3

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Гость

16:14:38 05-06-2026

"На территории 450 кв. метров" ------

За 4,5 сотки столько бабок? Удачи продавашкам.

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Элен без ребят

17:36:06 05-06-2026

Гость (16:14:38 05-06-2026) "На территории 450 кв. метров" ------За 4,5 сотки ст... объяснили же, что клиентская база))

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гость

18:23:10 05-06-2026

Элен без ребят (17:36:06 05-06-2026) объяснили же, что клиентская база))... Ну че как маленькие то, успешный бизЬнИс вам предлагают вы еще недовольны, я побежал договариваться)))

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