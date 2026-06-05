Идеальный комплекс для отдыха в июньскую жару продают в Барнауле

На территории можно жарить шашлык и купаться в открытых бассейнах

05 июня 2026, 13:35, ИА Амител

Комплекс для отдыха в Барнауле / Фото: "Авито"

В центральном районе Барнаула продают комплекс для отдыха за 85 млн рублей. Объявление разместили на "Авито".

На территории 450 кв. метров находятся пять зон для отдыха разных форматов. Сначала можно попариться в русской бане, а затем искупаться в одном из четырех круглогодичных бассейнов.

Комплекс для отдыха в Барнауле / Фото: "Авито"

«Огромная клиентская база. Все отлажено — все работает», — написал собственник.

На свежем воздухе есть возможность пожарить шашлык, расположиться в беседках и устроить громкое застолье.