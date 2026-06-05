Идеальный комплекс для отдыха в июньскую жару продают в Барнауле
На территории можно жарить шашлык и купаться в открытых бассейнах
05 июня 2026, 13:35, ИА Амител
Комплекс для отдыха в Барнауле / Фото: "Авито"
В центральном районе Барнаула продают комплекс для отдыха за 85 млн рублей. Объявление разместили на "Авито".
На территории 450 кв. метров находятся пять зон для отдыха разных форматов. Сначала можно попариться в русской бане, а затем искупаться в одном из четырех круглогодичных бассейнов.
Комплекс для отдыха в Барнауле / Фото: "Авито"
«Огромная клиентская база. Все отлажено — все работает», — написал собственник.
На свежем воздухе есть возможность пожарить шашлык, расположиться в беседках и устроить громкое застолье.
16:14:38 05-06-2026
"На территории 450 кв. метров" ------
За 4,5 сотки столько бабок? Удачи продавашкам.
17:36:06 05-06-2026
Гость (16:14:38 05-06-2026) "На территории 450 кв. метров" ------За 4,5 сотки ст... объяснили же, что клиентская база))
18:23:10 05-06-2026
Элен без ребят (17:36:06 05-06-2026) объяснили же, что клиентская база))... Ну че как маленькие то, успешный бизЬнИс вам предлагают вы еще недовольны, я побежал договариваться)))