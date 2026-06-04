Прямой автобусный рейс от села Алтайского до Барнаула снова работает. Расписание

Маршрут отменили в конце 2025 года, но недавно его возобновили

04 июня 2026, 18:05, ИА Амител

Автобус № 561 / Фото: скриншот видео

В Алтайском крае снова работает прямой автобусный маршрут № 561 от села Алтайского до Барнаула, сообщает Минтранс региона. Теперь сельчанам будет удобнее добираться до города.

Этот маршрут отменили в конце прошлого года из-за ухода прежнего перевозчика. С началом лета поездки проводит автобус, рассчитанный на 33 места, с увеличенным багажным отделением.

Расписание

Рейс осуществляют ежедневно. Из села Алтайского автобус отправляется в 07:00, из Барнаула в обратном направлении — в 16:00.

«Транспорт заезжает в село Советское и Бийск, делает остановки на поворотах в села Полковниково, Катунское, Красный Маяк, Красный Яр, Нижнекаменка», — сообщили в министерстве.

Билеты можно купить заранее или непосредственно перед поездкой.