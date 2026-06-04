Власти хотят направить пенсионные деньги "молчунов" в долгосрочные сбережения

Минфин РФ хочет, чтобы пенсионные средства "молчунов" стали частью механизма долгосрочных сбережений. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов, передает ТАСС.

«Это требует законодательного решения с тем, чтобы средства, которые сегодня есть в соцфонде, в том числе "молчунов", могли бы использоваться по-другому. А мы хотим, чтобы эти деньги работали как долгосрочные сбережения, чтобы этими деньгами можно было воспользоваться, чтобы эти деньги можно было наследовать, чтобы эти деньги можно было снять в случае особых жизненных ситуаций. Во всяком случае, дать больше возможности управлять этими деньгами», — сказал министр.