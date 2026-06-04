Власти хотят направить пенсионные деньги "молчунов" в долгосрочные сбережения
Решение даст "больше возможности управлять этими деньгами", пояснил министр финансов
04 июня 2026, 21:01, ИА Амител
Минфин РФ хочет, чтобы пенсионные средства "молчунов" стали частью механизма долгосрочных сбережений. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов, передает ТАСС.
«Это требует законодательного решения с тем, чтобы средства, которые сегодня есть в соцфонде, в том числе "молчунов", могли бы использоваться по-другому. А мы хотим, чтобы эти деньги работали как долгосрочные сбережения, чтобы этими деньгами можно было воспользоваться, чтобы эти деньги можно было наследовать, чтобы эти деньги можно было снять в случае особых жизненных ситуаций. Во всяком случае, дать больше возможности управлять этими деньгами», — сказал министр.
Как отметил глава Минфина, многие "молчуны" не знают, что у них есть пенсионные накопления, которые находятся в соцфонде.
21:25:03 04-06-2026
Всё не знают как народ ограбить очередной раз, заботливые наши. Я перевёл свои в ПДС, через 15 лет обналичу.
08:02:01 05-06-2026
Гость (21:25:03 04-06-2026) Всё не знают как народ ограбить очередной раз, заботливые на... А кто кого тут грабить собирается? Их же деньги им же и переведут в долгосрочные сбережения. Это мы с вами такие умные, перевели свои в пдс, а очень много и недалеких людей, которые и не знают, что у них такие деньги есть и что это такое и как этим пользоваться.
10:34:24 05-06-2026
Гость (08:02:01 05-06-2026) А кто кого тут грабить собирается? Их же деньги им же и пере... а что умного то? комиссии управляющий в ПДС огромны, с учетом низких комиссий, соцфонд показывает большую доходность.
08:03:50 05-06-2026
Гость (21:25:03 04-06-2026) Всё не знают как народ ограбить очередной раз, заботливые на... через 15 лет это будут копейки....
21:37:41 04-06-2026
Пенсию де-факто мужикам отменили, гроши пенсионных накоплений необходимо украсть. Ну что, логично...
09:24:08 05-06-2026
какая нехорошая новость перед выборами, может провокация?
09:28:30 05-06-2026
Извините за бестактность, что такое ПДС?
11:42:11 05-06-2026
Гость (09:28:30 05-06-2026) Извините за бестактность, что такое ПДС?... Программа долгосрочных сбережений))
12:09:55 05-06-2026
Гость (11:42:11 05-06-2026) Программа долгосрочных сбережений))... Спасибо
10:24:10 05-06-2026
Короче снова ограбить хотят. Все пенсионные реформы были не в пользу граждан.
13:39:47 05-06-2026
Гость (10:24:10 05-06-2026) Короче снова ограбить хотят. Все пенсионные реформы были не ... Реформы и законы ВСЕ не в пользу граждан, а в пользу воров.
15:35:28 05-06-2026
Чего проще, найти их, и, или объяснить мне , как найти вас.