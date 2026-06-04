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Власти хотят направить пенсионные деньги "молчунов" в долгосрочные сбережения

Решение даст "больше возможности управлять этими деньгами", пояснил министр финансов

04 июня 2026, 21:01, ИА Амител

Пенсионеры / Фото: amic.ru
Пенсионеры / Фото: amic.ru

Минфин РФ хочет, чтобы пенсионные средства "молчунов" стали частью механизма долгосрочных сбережений. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов, передает ТАСС.

«Это требует законодательного решения с тем, чтобы средства, которые сегодня есть в соцфонде, в том числе "молчунов", могли бы использоваться по-другому. А мы хотим, чтобы эти деньги работали как долгосрочные сбережения, чтобы этими деньгами можно было воспользоваться, чтобы эти деньги можно было наследовать, чтобы эти деньги можно было снять в случае особых жизненных ситуаций. Во всяком случае, дать больше возможности управлять этими деньгами», — сказал министр.

Как отметил глава Минфина, многие "молчуны" не знают, что у них есть пенсионные накопления, которые находятся в соцфонде.

Россия пенсии
       

Комментарии 12

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Гость

21:25:03 04-06-2026

Всё не знают как народ ограбить очередной раз, заботливые наши. Я перевёл свои в ПДС, через 15 лет обналичу.

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Гость

08:02:01 05-06-2026

Гость (21:25:03 04-06-2026) Всё не знают как народ ограбить очередной раз, заботливые на... А кто кого тут грабить собирается? Их же деньги им же и переведут в долгосрочные сбережения. Это мы с вами такие умные, перевели свои в пдс, а очень много и недалеких людей, которые и не знают, что у них такие деньги есть и что это такое и как этим пользоваться.

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Гость

10:34:24 05-06-2026

Гость (08:02:01 05-06-2026) А кто кого тут грабить собирается? Их же деньги им же и пере... а что умного то? комиссии управляющий в ПДС огромны, с учетом низких комиссий, соцфонд показывает большую доходность.

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Гость

08:03:50 05-06-2026

Гость (21:25:03 04-06-2026) Всё не знают как народ ограбить очередной раз, заботливые на... через 15 лет это будут копейки....

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Гость

21:37:41 04-06-2026

Пенсию де-факто мужикам отменили, гроши пенсионных накоплений необходимо украсть. Ну что, логично...

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Гость

09:24:08 05-06-2026

какая нехорошая новость перед выборами, может провокация?

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Гость

09:28:30 05-06-2026

Извините за бестактность, что такое ПДС?

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Гость

11:42:11 05-06-2026

Гость (09:28:30 05-06-2026) Извините за бестактность, что такое ПДС?... Программа долгосрочных сбережений))

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Гость

12:09:55 05-06-2026

Гость (11:42:11 05-06-2026) Программа долгосрочных сбережений))... Спасибо

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Гость

10:24:10 05-06-2026

Короче снова ограбить хотят. Все пенсионные реформы были не в пользу граждан.

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Гость

13:39:47 05-06-2026

Гость (10:24:10 05-06-2026) Короче снова ограбить хотят. Все пенсионные реформы были не ... Реформы и законы ВСЕ не в пользу граждан, а в пользу воров.

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ВячСлав:

15:35:28 05-06-2026

Чего проще, найти их, и, или объяснить мне , как найти вас.

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