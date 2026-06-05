Водитель легковушки сбил велосипедиста на полном ходу в Барнауле
На место аварии прибыла скорая помощь
05 июня 2026, 14:33, ИА Амител
Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В Барнауле на ул. Матросова водитель легковушки на полном ходу сбил велосипедиста, сообщает "Инцидент Барнаул".
Авария попала под прицел камеры. По кадрам видно, что человек выехал на велосипеде на проезжую часть.
ДТП с велосипедистом в Барнауле / Фото: скриншот видео
Сейчас его состояние неизвестно, однако после произошедшего на месте видели машину скорой помощи.
14:36:29 05-06-2026
Водитель велосипеда налип на крупные денежные траты.
14:38:29 05-06-2026
Как они заколебали со своими велосипедами-самокатами да и зимой теперь от них покоя нет.
18:28:44 05-06-2026
Гость (14:38:29 05-06-2026) Как они заколебали со своими велосипедами-самокатами да и зи... Я сегодня первый раз, не помню за сколько лет, видел хрустика который по правилам ехал, я просто в шоке))
14:43:58 05-06-2026
судя по фото, велосипедист мечтал умереть
14:46:47 05-06-2026
"водитель легковушки на полном ходу сбил велосипедиста" ------
Какая скорость полного хода была у водителя легковушки??? На какой скорости велосипедист вылетел на дорогу, хотя должен был слезть с "железного коня"?
14:55:35 05-06-2026
6-го много будет велосипедистов на дорогах города,
наберитесь терпения, будьте вежливы )
15:49:35 05-06-2026
Велосипедисты открывайте глаза,включайте мозги и умейте совесть.
15:49:53 05-06-2026
Велосипедисты открывайте глаза,включайте мозги и умейте совесть.
18:43:44 05-06-2026
В Тольятти суд рассмотрел гражданское дело о возмещении ущерба после ДТП. На улицах города столкнулись автомобиль и электросамокат.
Водитель после этого потребовал с самокатчика возместить ущерб в виде стоимости восстановительного ремонта автомобиля в размере 87100 рублей, а также утрату товарной стоимости автомобиля в размере 25180 рублей.
Также был заявлен встречный иск о компенсации морального вреда, причиненного здоровью самокатчика в размере 60000 рублей. При столкновении он получил вред здоровью.
Было установлено, что водитель электросамоката пересекал дорогу по нерегулируемому переходу не спешившись и допустил столкновение с автомобилем.
В итоге с него была взыскана стоимость восстановительного ремонта поврежденной машины, сообщает Автозаводский районный суд. Учитывались характер повреждений авто, отсутствие в действиях водителя нарушений. Поэтому суд пришел к выводу о наличии виновных действий ответчика, повлекших причинения ущерба транспортному средству.
При этом суд частично удовлетворил и встречные требования ответчика. С истца, как владельца источника повышенной опасности, в пользу ответчика взыскали компенсацию морального вреда в размере 25000 рублей.
00:25:59 07-06-2026
"Велосипедиста на полном ходу" будет достаточно, правильнее и понятнее