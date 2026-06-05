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Водитель легковушки сбил велосипедиста на полном ходу в Барнауле

На место аварии прибыла скорая помощь

05 июня 2026, 14:33, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле на ул. Матросова водитель легковушки на полном ходу сбил велосипедиста, сообщает "Инцидент Барнаул"

Авария попала под прицел камеры. По кадрам видно, что человек выехал на велосипеде на проезжую часть.

ДТП с велосипедистом в Барнауле / Фото: скриншот видео

Сейчас его состояние неизвестно, однако после произошедшего на месте видели машину скорой помощи. 

 
Место происшествия / Фото:

В Барнауле мотоциклист попал в больницу после аварии с легковушкой

Происшествие случилось возле дома № 114 на Комсомольском проспекте
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Барнаул ДТП Происшествия
       

Комментарии 10

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Гость

14:36:29 05-06-2026

Водитель велосипеда налип на крупные денежные траты.

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Гость

14:38:29 05-06-2026

Как они заколебали со своими велосипедами-самокатами да и зимой теперь от них покоя нет.

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гость

18:28:44 05-06-2026

Гость (14:38:29 05-06-2026) Как они заколебали со своими велосипедами-самокатами да и зи... Я сегодня первый раз, не помню за сколько лет, видел хрустика который по правилам ехал, я просто в шоке))

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Гость

14:43:58 05-06-2026

судя по фото, велосипедист мечтал умереть

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Гость

14:46:47 05-06-2026

"водитель легковушки на полном ходу сбил велосипедиста" ------
Какая скорость полного хода была у водителя легковушки??? На какой скорости велосипедист вылетел на дорогу, хотя должен был слезть с "железного коня"?

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Вело

14:55:35 05-06-2026

6-го много будет велосипедистов на дорогах города,
наберитесь терпения, будьте вежливы )

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гость

15:49:35 05-06-2026

Велосипедисты открывайте глаза,включайте мозги и умейте совесть.

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гость

15:49:53 05-06-2026

Велосипедисты открывайте глаза,включайте мозги и умейте совесть.

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Гость

18:43:44 05-06-2026

В Тольятти суд рассмотрел гражданское дело о возмещении ущерба после ДТП. На улицах города столкнулись автомобиль и электросамокат.

Водитель после этого потребовал с самокатчика возместить ущерб в виде стоимости восстановительного ремонта автомобиля в размере 87100 рублей, а также утрату товарной стоимости автомобиля в размере 25180 рублей.

Также был заявлен встречный иск о компенсации морального вреда, причиненного здоровью самокатчика в размере 60000 рублей. При столкновении он получил вред здоровью.

Было установлено, что водитель электросамоката пересекал дорогу по нерегулируемому переходу не спешившись и допустил столкновение с автомобилем.

В итоге с него была взыскана стоимость восстановительного ремонта поврежденной машины, сообщает Автозаводский районный суд. Учитывались характер повреждений авто, отсутствие в действиях водителя нарушений. Поэтому суд пришел к выводу о наличии виновных действий ответчика, повлекших причинения ущерба транспортному средству.

При этом суд частично удовлетворил и встречные требования ответчика. С истца, как владельца источника повышенной опасности, в пользу ответчика взыскали компенсацию морального вреда в размере 25000 рублей.

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Гость

00:25:59 07-06-2026

"Велосипедиста на полном ходу" будет достаточно, правильнее и понятнее

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