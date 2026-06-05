Водитель легковушки сбил велосипедиста на полном ходу в Барнауле

На место аварии прибыла скорая помощь

05 июня 2026, 14:33, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле на ул. Матросова водитель легковушки на полном ходу сбил велосипедиста, сообщает "Инцидент Барнаул".

Авария попала под прицел камеры. По кадрам видно, что человек выехал на велосипеде на проезжую часть.

ДТП с велосипедистом в Барнауле / Фото: скриншот видео

Сейчас его состояние неизвестно, однако после произошедшего на месте видели машину скорой помощи.