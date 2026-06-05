В Госдуме хотят распространить механизм "белых списков" на малый бизнес

Речь идет о локальных кафе, пекарнях, службах доставки и других сервисах

05 июня 2026, 12:33, ИА Амител

Интернет / Фото: amic.ru

В России предложили расширить перечень интернет-ресурсов, которые могут войти в так называемые "белые списки", включив в них сайты и сервисы малого бизнеса. С такой инициативой на полях Петербургского международного экономического форума выступил первый заместитель председателя комитета Государственной Думы Российской Федерации по контролю Дмитрий Гусев, пишет РИА Новости.

По мнению парламентария, в перечень должны попасть не только крупные компании, но и небольшие предприятия, работа которых напрямую зависит от интернета. Речь идет о локальных кафе, пекарнях, службах доставки и других сервисах, получивших развитие в период пандемии.

«Там должны быть сервисы, связанные с огромным количеством наших российских предпринимателей, у которых бизнес напрямую зависит от интернета. Например, все, что связано с питанием. Не только крупные сети и магазины, но и маленькие ребята, которые появились и выросли после пандемии, когда активно развился онлайн», — заявил Гусев.

Депутат подчеркнул, что вопросы безопасности остаются важными, однако доступность интернет-сервисов малого бизнеса имеет значение не только для предпринимателей, но и для жителей, которые ежедневно пользуются такими услугами.

Кроме того, Гусев напомнил о ранее озвученной инициативе фракции "Справедливая Россия" по включению в "белые списки" медицинских сервисов и приложений.

«Мы считаем, что в "белые списки" необходимо включить все медицинские сервисы. Это вопрос здоровья людей, здесь не может быть компромиссов», — отметил парламентарий.

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня.