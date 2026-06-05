В Горно-Алтайске владельца молодежного бара наказали за торговлю контрафактным алкоголем

По итогам проверки в отношении владельца заведения составили административный протокол

05 июня 2026, 08:47, ИА Амител

Изъятый алкоголь / Фото: МВД Республики Алтай

В Горно-Алтайске владельца одного из городских баров оштрафовали за продажу алкогольной продукции без обязательной маркировки и сопроводительных документов. Об этом сообщили в МВД Республики Алтай.

Нарушение выявили сотрудники полиции во время проверки торговых точек, реализующих алкоголь. В одном из популярных среди молодежи ночных заведений правоохранители обнаружили спиртное, находившееся в обороте без необходимой маркировки.

В ходе рейда из незаконного оборота изъяли 360 литров алкогольной продукции, происхождение которой не было подтверждено сопроводительными документами.

По итогам проверки в отношении владельца заведения составили административный протокол по части 3 статьи 14.16 КоАП РФ — нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Материалы были направлены на рассмотрение в мировой суд Горно-Алтайска. Изучив обстоятельства дела, суд признал предпринимателя виновным в совершении административного правонарушения.

В качестве наказания владельцу бара назначили административный штраф в размере 100 тысяч рублей.