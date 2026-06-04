Билайн Big Data & AI и GPTunneL объявили о стратегическом партнерстве на ПМЭФ-2026

Компании займутся совместной разработкой ИИ-помощников для предпринимателей

04 июня 2026, 19:00, ИА Амител erid: 2VSb5xrdbd4

Подписание соглашения Билайн Big Data & AI и GPTunneL / Фото: пресс-служба Билайна

Билайн Big Data & AI ("Биг Дата ЭйАй"), команда, разрабатывающая решения на основе больших данных и искусственного интеллекта, и ИИ-платформа GPTunneL ("ДжиПиТуннел") заключили соглашение о стратегическом партнерстве в B2B-сегменте. Компании будут совместно развивать сервис "ИИ-помощники для предпринимателей" и другие решения на базе искусственного интеллекта для малого, среднего и крупного бизнеса.

Предприниматели и корпоративные клиенты уже могут использовать ИИ-инструменты для автоматизации рутинных задач, подготовки документов, генерации контента и работы с клиентскими коммуникациями. Для бизнеса это означает снижение ручной нагрузки, ускорение операционных процессов и более простой вход в ИИ без необходимости собирать несколько разрозненных сервисов.

Ранее Билайн и GPTunneL уже запустили совместный продукт — сервис "ИИ-помощники для предпринимателей". Среди доступных функций — инструменты для генерации контента, создания чат-ботов, а также ассистенты для решения конкретных бизнес-задач. Например, "Маркетолог" может создать контент-план, а "Юрист" — проверить договор на наличие рисков.

В рамках нового соглашения стороны планируют масштабировать сервис "ИИ-помощники", сформировать совместный перечень продуктовых решений на базе ИИ для разных отраслей экономики и реализовывать проекты с кастомизацией под требования заказчиков. Компании также разработают стратегию вывода ИИ-продуктов на рынок, включая специальные предложения, акции и программы лояльности для корпоративных клиентов.

«ИИ-ассистенты, которые берут на себя алгоритмизируемые процессы, решают сразу целый ряд задач бизнеса: позволяют восполнить нехватку рабочих рук, повышают производительность труда, дают возможность тем же командам делать больше и вкладывать свой потенциал не в повторяющиеся операции, а в прорывы. Ко всему прочему, с ними работать становится интереснее — а это укрепляет лояльность сотрудников», — прокомментировал генеральный директор Билайна Сергей Анохин.

По его словам, Билайн продолжает развивать сервис "ИИ-помощники" и расширяет партнерство с GPTunneL, которое уже показало высокую результативность и эффективность.

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