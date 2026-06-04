С дома на улице Тимуровской в Барнауле сняли режим повышенной готовности

Жители могут вернуться в свои квартиры

04 июня 2026, 19:16, ИА Амител

Фото: пресс-служба мэрии Барнаула

Режим повышенной готовности отменили на улице Тимуровской, 37, в Барнауле после завершения ремонтных работ, сообщает мэрия.

Соответствующее решение принято по итогам заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, прошедшего в администрации Октябрьского района.

Как пояснили в мэрии, основанием для этого стало завершение аварийно-восстановительных работ.

«Согласно заключению специализированной организации ООО "СМР" от 1 июня 2026 года, аварийно-восстановительные работы устранили ранее выявленные дефекты в конструктивных элементах (внутренних стен). Эксперты подтвердили отсутствие угрозы обрушения здания и риска причинения вреда жизни и здоровью граждан», — отмечается в сообщении.

В администрации также добавили, что эксперты не выявили ухудшения технического состояния здания, развития дефектов и появления новых повреждений. «Жители дома могут вернуться в свои квартиры», — подчеркнули в мэрии.

Вопрос аварийного статуса дома в ближайшее время повторно рассмотрит межведомственная комиссия Барнаула.

Напомним, дом на улице Тимуровской, 37, признали аварийным и подлежащим сносу в конце марта 2026 года. Жители дома покинули свои квартиры, а в здании решили провести аварийно-восстановительный ремонт.