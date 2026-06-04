Суд в Новосибирске предписал вернуть ребенка матери, обвинившей бывшего парня в насилии

Но ее сын все еще не вернулся в Россию

04 июня 2026, 17:35, ИА Амител

Анастасия Степашкина из Новосибирска / Фото: Предоставлено "КП" — Новосибирск"

Суд Новосибирска встал на сторону Анастасии Степашкиной, которая обвинила бывшего парня в насилии. Теперь он обязан вернуть ей сына, сообщает "КП-Новосибирск".

Сибирячка познакомилась с бывшим ухажером из Казахстана девять лет назад в Усть-Каменогорске. Спустя несколько лет у пары родился сын, после чего отношения между молодыми людьми испортились, рассказали родственники Анастасии.

Поэтому мать жила с сыном в Новосибирске, а отец — в Казахстане. В апреле этого года девушка приехала с мальчиком в гости к семье бывшего, чтобы ребенок встретился с родными.

«Настя с сыном гостили там неделю. В ночь на 10 апреля перед вылетом в Новосибирск Р. взял телефон Насти без ее разрешения, нашел переписку с парнем и устроил сцену ревности. Стал избивать Настю, побрил налысо и угрожал убийством. Он избивал ее сутки, а нам писал: "У нее все в порядке, она заболела, не может говорить"», — рассказала тетя Анастасии.

По словам родственников сибирячки, ее удерживали в доме семьи мужчины десять дней, после чего разрешили вернуться в Россию, но уже без сына. В мае этого года Новосибирский районный суд выдал исполнительный лист, согласно которому до конца разбирательств мальчик должен жить вместе с матерью.

Однако ребенок до сих пор находится в Казахстане с семьей отца. Мужчина подал жалобу и заявил, что ему не сообщили о процессе, и оспорил решение суда. Рассмотрение жалобы назначили на 8 июня, до этого окончательное решение, с кем будет жить мальчик, не приняли.