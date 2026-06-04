Суд в Новосибирске предписал вернуть ребенка матери, обвинившей бывшего парня в насилии
Но ее сын все еще не вернулся в Россию
04 июня 2026, 17:35, ИА Амител
Суд Новосибирска встал на сторону Анастасии Степашкиной, которая обвинила бывшего парня в насилии. Теперь он обязан вернуть ей сына, сообщает "КП-Новосибирск".
Сибирячка познакомилась с бывшим ухажером из Казахстана девять лет назад в Усть-Каменогорске. Спустя несколько лет у пары родился сын, после чего отношения между молодыми людьми испортились, рассказали родственники Анастасии.
Поэтому мать жила с сыном в Новосибирске, а отец — в Казахстане. В апреле этого года девушка приехала с мальчиком в гости к семье бывшего, чтобы ребенок встретился с родными.
«Настя с сыном гостили там неделю. В ночь на 10 апреля перед вылетом в Новосибирск Р. взял телефон Насти без ее разрешения, нашел переписку с парнем и устроил сцену ревности. Стал избивать Настю, побрил налысо и угрожал убийством. Он избивал ее сутки, а нам писал: "У нее все в порядке, она заболела, не может говорить"», — рассказала тетя Анастасии.
По словам родственников сибирячки, ее удерживали в доме семьи мужчины десять дней, после чего разрешили вернуться в Россию, но уже без сына. В мае этого года Новосибирский районный суд выдал исполнительный лист, согласно которому до конца разбирательств мальчик должен жить вместе с матерью.
Однако ребенок до сих пор находится в Казахстане с семьей отца. Мужчина подал жалобу и заявил, что ему не сообщили о процессе, и оспорил решение суда. Рассмотрение жалобы назначили на 8 июня, до этого окончательное решение, с кем будет жить мальчик, не приняли.
«Мой сын до сих пор находится в Казахстане. Мне не дают с ним общаться, не отвечают на звонки и не берут трубку. Также его отец подал в Алматы иск об определении места жительства ребенка. Суд по этому вопросу уже состоялся. Однако рассматривать его иск не стали — процесс был приостановлен, поскольку судебное разбирательство уже проходит в России», — поделилась Анастасия.
19:52:06 04-06-2026
Они не любят россиян, не любят.
21:40:30 04-06-2026
Интересно. Чем вот она думала? Когда попалась туда с сыном. И спала она конечно там отдельно. Не с бывшим. Ну а про любовников есть неписанный закон:- любовник точно знает на все сто, прям наверняка. Что эту женщину имеют двое... Отсюда и цена любви любовника- грош....