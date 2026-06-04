В кафе Новосибирска прогремел взрыв. Есть пострадавшие
В заведении взорвался газовый баллон
04 июня 2026, 18:06, ИА Амител
Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В кафе Новосибирска произошел взрыв из-за разгерметизации газового баллона, сообщает пресс-служба Следственного комитета Новосибирской области.
После взрыва вспыхнула газовоздушная смесь. Пострадали три человека, один из них — несовершеннолетний. Их доставили в больницу.
«В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия. Назначены ряд судебных экспертиз, устанавливаются обстоятельства произошедшего», — написали на сайте ведомства.
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