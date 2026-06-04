В кафе Новосибирска прогремел взрыв. Есть пострадавшие

В заведении взорвался газовый баллон

04 июня 2026, 18:06, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В кафе Новосибирска произошел взрыв из-за разгерметизации газового баллона, сообщает пресс-служба Следственного комитета Новосибирской области.

После взрыва вспыхнула газовоздушная смесь. Пострадали три человека, один из них — несовершеннолетний. Их доставили в больницу.