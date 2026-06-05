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В Бийске прохожие обнаружили тело мужчины возле автобусной остановки

Для установления точной причины произошедшего назначена судебно-медицинская экспертиза

05 июня 2026, 11:12, ИА Амител

Место происшествия / Фото: "ЧП Бийск | Новости"
Место происшествия / Фото: "ЧП Бийск | Новости"

В Бийске днем 3 июня возле остановки общественного транспорта "Школа ВОС" обнаружили тело мужчины. Об этом сообщил паблик "ЧП Бийск | Новости" со ссылкой на правоохранительные органы.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. По предварительным данным, признаков криминального характера в случившемся не установлено.

Предполагается, что мужчине внезапно стало плохо на улице. Одной из вероятных причин смерти называют острую сердечную недостаточность.

Для установления точной причины произошедшего назначена судебно-медицинская экспертиза. Окончательные выводы будут сделаны после получения результатов исследования.

Бийск трагедия полиция
       

Комментарии 2

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Гость

12:54:34 05-06-2026

Мрут мужики, как мухи.

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Гость

23:17:48 05-06-2026

жара, дома сидите под кондициорером да киношки смотрите разные, не шастайте по жаре

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