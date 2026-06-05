В Бийске прохожие обнаружили тело мужчины возле автобусной остановки
Для установления точной причины произошедшего назначена судебно-медицинская экспертиза
05 июня 2026, 11:12, ИА Амител
В Бийске днем 3 июня возле остановки общественного транспорта "Школа ВОС" обнаружили тело мужчины. Об этом сообщил паблик "ЧП Бийск | Новости" со ссылкой на правоохранительные органы.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. По предварительным данным, признаков криминального характера в случившемся не установлено.
Предполагается, что мужчине внезапно стало плохо на улице. Одной из вероятных причин смерти называют острую сердечную недостаточность.
Для установления точной причины произошедшего назначена судебно-медицинская экспертиза. Окончательные выводы будут сделаны после получения результатов исследования.
12:54:34 05-06-2026
Мрут мужики, как мухи.
23:17:48 05-06-2026
жара, дома сидите под кондициорером да киношки смотрите разные, не шастайте по жаре