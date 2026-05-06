"Это наша история". Что говорили барнаульцы в защиту Ковша, который готовят к засыпке
Несколько десятков горожан высказались против создания искусственного земельного участка
06 мая 2026, 09:15, ИА Амител
67 барнаульцев приняли участие в общественных обсуждениях, на которых рассматривали проект засыпки Ковша. Планируется, что на образованном участке в 2 га могут "вырасти" спортивные объекты или многоэтажные дома – все зависит от экономической ситуации. Ранее об этом amic.ru рассказал один из учредителей компании "Генподряд" (которая и будет работать на Ковше) Андрей Загарин. Однако барнаульцы категорически против уничтожения части Ковша: люди считают, что так город лишается уникального природного объекта.
"Проигрышная затея"
Общественные обсуждения проекта проходили с 9 по 18 апреля 2026 года. Согласно Градостроительному кодексу РФ (ст. 5.1.), без этой процедуры инвестор не может приступать к работам. За полторы недели свои пожелания и возражения оставили 67 горожан. Все они высказались против засыпки Ковша. Горожане отмечали, что зимой замерзшая акватория превращается в единственное в микрорайоне массовое и бесплатное место для отдыха и спорта.
"На льду Ковша местные жители расчищают хоккейные коробки, где играют дети и взрослые. Здесь массово гуляют семьи с детьми, катаются на коньках, лыжах. Засыпка данной территории навсегда лишит жителей ближайших улиц (Промышленная. Дамба берега Оби, Приречная) единственной доступной рекреационной зоны у воды. Проект не предусматривает никакой равноценной замены утраченному общественному пространству, что ухудшит качество жизни горожан", – отметила гражданка П.
Жители также указывали, что Ковш имеет и историческую ценность. Так, согласно открытым данным, в 1974 году археологи Артур Кунгуров и Сергей Вяткин открыли здесь стоянку эпохи камня. В 1974-1979 годах у кромки воды собрали пять каменных орудий – свидетельство того, что люди жили здесь тысячи лет назад.
"Сам Ковш – место, где находился старый Речной вокзал. Здесь был легендарный подвесной мост, построенный в 1958 году, это все подтверждено историческими фотографиями, это место было "водными воротами" и центром притяжения жителей Барнаула. И в настоящее время жители регулярно отдыхают на берегу Ковша, в зимнее время здесь постоянно жители города занимаются зимней рыбалкой. Засыпка этого места уничтожит не только экосистему, но и неотъемлемую часть культурного кода и уникальной исторической памяти города, что недопустимо в соответствии с принципами сохранения исторического наследия", – указала жительница Барнаула Светлана Дерун.
"Это наша история, это дом для многих видов птиц и рыб. Эта затея сразу проигрышная, природу не обманешь, если такой вид рельефа и наличие воды подразумевается в данном месте, значит так должно быть", – отмечает гражданка С.
Беспокоятся горожане и за судьбу построенных многоэтажных домов. Люди опасаются, что вмешательство в природные процессы может негативно сказаться на состоянии уже возведенных объектов.
"Я всерьез опасаюсь за состояние грунтов в нашем районе. Засыпка водоема и возведение многотонных высоток на нестабильной почве вблизи русла Оби может привести к непредсказуемым последствиям – от подтопления существующих домов до разрушения фундамента новых зданий", – считает гражданин К.
"Застройщик планирует установить дренажную систему для предотвращения возвращения воды в засыпанную зону. Мы выражаем опасение, что в условиях паводков и изменения уровня Оби подобные инженерные решения могут оказаться неэффективными, что приведет к заболачиванию остатков акватории и подтоплению фундаментов зданий на ул. Промышленной и ул. Приречной", – указал гражданин П.
Следующий шаг
Несмотря на большое число участников, 57 из них не дали согласия на обработку персональных данных и на участие в подписании протокола общественных обсуждений. Из-за этого их возражения не приняли. 10 замечаний заказчик (компания "Генподряд") рассмотрела, но все равно отклонила:
"Направленные предложения (замечания) не могут быть приняты (учтены) заказчиком, в связи с тем, что не содержат предложений и замечаний в отношении объекта обсуждений (проектная документация, в том числе предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду) в отношении которого проводились общественные обсуждения".
Также в компании подчеркнули, что работы по созданию искусственного земельного участка будут осуществляться в строгом соответствии с проектной документацией, получившей положительное заключение государственной экспертизы.
Несмотря на успешное прохождение общественных обсуждений, инвестор пока не может приступить к работам: впереди компанию ждут еще несколько процедур. Об этом Андрей Загарин сообщил "Банкфаксу".
"После общественных обсуждений нам выдают протокол о их прохождении. Затем мы отправляем его вместе с проектом в Минприроды России. Оттуда проект направляют в природоохранное ведомство другого региона. Это нужно, чтобы обеспечить объективность. Там соберут экспертов со всей страны и проведут экологическую экспертизу. Если все нормально, они дают положительное заключение, и уже с этим заключением мы обращаемся в строительную экспертизу, но уже в Алтайском крае. Если и здесь мы получаем положительное заключение, то идем с ним за разрешением на строительство", – отметил бизнесмен.
09:20:51 06-05-2026
и Поток - история.
и ЧЁ?
09:26:04 06-05-2026
Лошарики, привлечённые красивыми картинками с причалами и яхтами на Ковше и купившие в округе дома, внезапно осознали что купили просто красивую картинку без причалов, яхт и Ковша. Ну ничего, засыпят Ковш и нарисуют на его его месте парки, скверы, сады, ручейки. Очередное стадо лошариков купит и такую картинку. А потом воткнут ЖК и ТРЦ.
09:26:10 06-05-2026
Надо было копай-город сохранить! И молодым семьям там предлагать селиться. Это ж наша история! Погань это все, а не история.
09:27:43 06-05-2026
На ковше вроде территория нудистов была.
09:29:55 06-05-2026
ВЫ еще не поняли, что кому надо, тот своё получит. А на мнение Барнаульцев они "испражнятся жидко" хотели.
09:31:50 06-05-2026
Прощай, Ковш!
09:37:39 06-05-2026
"Застройщик планирует установить дренажную систему для предотвращения возвращения воды в засыпанную зону" - а зачем? Пусть всё идёт своим чередом, одни тратят деньги и засыпают, другие тратят деньги и отводят пришедшую воду. Чем больше коммерсы денег потратят тем ниже инфляция. А когда те дома никто не купит так обанкротить застройщика - сплошная выгода всем.
09:38:03 06-05-2026
Да ковш этот в принципе рукотворный же на половину? Как вырыли так и засыпят. Щас там точно жалеть нечего, грязюка там одна...
09:56:41 06-05-2026
Гость (09:38:03 06-05-2026) Да ковш этот в принципе рукотворный же на половину? Как выры... Ковш конечно же не рукотворный. Никто его не выкапывал. Когда то давно коммуняки отделили одну из проток от основного течения Оби. Построили так называемую дамбу берега Оби. Вот с тех пор оно и заболачивается. Хочешь не хочешь скоро он и сам исчезнет.
10:08:17 06-05-2026
Горожанин (09:56:41 06-05-2026) Ковш конечно же не рукотворный. Никто его не выкапывал. Когд... Ну какая разница, копали дно или дамбу делали - рукотворный получается. Думаю и дноуглубление делали полюбас, чтобы суда и баржи заходили
09:39:02 06-05-2026
А еще здесь когда то ходили мамонты! Сохраним болото в память о них.
09:51:09 06-05-2026
Горожанин (09:39:02 06-05-2026) А еще здесь когда то ходили мамонты! Сохраним болото в памя... врете вы, это были диплодоки лат. Diplodocus - они по болотам ходили и траву ели, типа коров, 45 миллионов лет до нашей эры.
надо заповедник организовать там и вход разрешить только родственникам тех диплодоков.
09:44:10 06-05-2026
В Москве вообще все реки мелкие в трубы закопали, вот блин дают варвары! И нам пора все эти Пивоварки и прочие омнотечки закопать вместе с Ковшом и строить нормальны город, т.е. бетонные джунгли, а все кто недоволен езжайте на лосиные острова или как их там, элитные коттетжные поселки в 10 минутах от города, наслаждайтесь грязюками природными вдоволь.
09:48:29 06-05-2026
1. "57 не дали согласия на обработку персональных данных и на участие в подписании протокола... их возражения не приняли"
2. "предложения не могут быть приняты заказчиком, в связи с тем, что не содержат... проектная документация, в том числе материалы оценки воздействия на окружающую среду"
- то есть обычный человек должен был подготовить проектную документацию и оценить воздействие на окружающую среду, чтобы это как-то было учтено в ОБЩЕСТВЕННЫХ слушаниях?
Из этих двух пунктов делаю для себя вывод, что это фарс!
09:57:06 06-05-2026
Когда новый мост строили никто не помешал засыпать рукав Оби вокруг острова и с Ковшом будет аналогично.
Хора и хоровода общественников хватает максимум в обхват гнилого тополя
10:16:37 06-05-2026
Гость (09:57:06 06-05-2026) Когда новый мост строили никто не помешал засыпать рукав Оби... новый мост строили согласно законодательства того времени и новый мост социально значимый объект для жителей города. А Строить многоэтажки на ковше не имеет смысла, потому что возле Аэропорта сотни га земли. Засыпать ковш - нет смысла. Это чисто коммерческий интерес определенного круга людей.
21:21:17 06-05-2026
Гость (10:16:37 06-05-2026) новый мост строили согласно законодательства того времени и ... Возможно, но обошлись без учёных и засыпали широкий рукав, который при разливе превращался в полноводную реку с течением, а РТ по нему ходил до конца лета.
Да и сейчас есть типовые проекты строительства разных объектов речной инфраструктуры на берегу реки, но строительство жилищных комплексов пусть не в русле, но на месте открытого водоема, является авантюрой.
Мы не в Сицилии живем
14:04:31 06-05-2026
Гость (09:57:06 06-05-2026) Когда новый мост строили никто не помешал засыпать рукав Оби... Если общественников слушать - то вообще никогда ничего не построишь. У них всегда так - половина за, половина против. Какое решение ни прими - всегда останутся недовольные..
14:54:11 06-05-2026
Мимопроходящий (14:04:31 06-05-2026) Если общественников слушать - то вообще никогда ничего не по...
Поэтому нужно нарушать закон №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" ст. 28, п. 4.?
Что пишут в ОВОС шифр 1809-ОВОС: "Потребность в реализации намечаемой хозяйственной деятельности. На территории проектируемой инженерной подготовки - акватория р. Обь (левый берег, район "Барнаульский ковш") в настоящее время практически отсутствует инфраструктура, необходимая для организации качественного культурного досуга жителей и гостей города. Береговая зона не обустроена, побережье имеет заброшенный вид."
- это по вашему мотивированное обоснование ?
Дайте пожалуйста ссылку на закон, где написано что если водоем имеет заброшенный вид, то его можно засыпать и строить жилье?
16:44:47 06-05-2026
Гость (14:54:11 06-05-2026) Поэтому нужно нарушать закон №131-ФЗ "Об общих принципа... вы как первый день живете-в Барнауле сначала приводят в заброшенный вид (парк, дом,объект соцкультбыта), потом сливают застройщикам именно под это обоснование-заброшен, требует больших вложений и тп
Савинцева под это дело судили.
09:57:48 06-05-2026
Да весь фокус в том, что в данном отчете НЕТ ОБОСНОВАНИЯ, почему должна случится эта стройка! Горожане против этой стройки. Поэтому уже на этом этапе можно в корзину отправлять данный отчет. Администрация города за уши формально протаскивает по процедурам, чтобы выполнить нормы закона и в итоге построить.
За каждый неподготовленный выезд строительной техники в водоохранную зону оплатите 400 000 рублей штрафа пожалуйста - это вопиющие нарушения водного законодательства!!! Нельзя строительной технике по песочку прибрежному ездить просто так как вам это захочется! Если вы это своей головой не понимаете платите и платите за каждый грузовик с песком.
Нарушение ст 65. п.15. пп.4 водного кодекса - это федеральный закон! Статья 8.42 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ).
Почему правоохранительный органы по этому факту не заводят дело и не направляют в суд?
10:55:24 06-05-2026
Администрация и застройщики сделают как им выгодно, и никого не спросят.
И мешающее не аварийное признают аварийным.
И собрание "жителей", которых никто не знает, устроят и большинством примут нужное решение.
11:02:27 06-05-2026
Ковш нужно засыпать и застроить высотками, тогаа вот эти дома на Приречной будут не "ылитко", а "гетто" и "человейники". А значит цена вниз и будет более доступно для населения. Устье Барнаулки надо застроить минимум тридцатиэтажными домами окно в окно и одобрить покупку под сельскую ипотеку. А Барнаулку в том месте в трубу закатать сверху ларьки поставить.
11:23:48 06-05-2026
Стоят дома на берегу Оби и Ковша. Куда сливается канализация?
11:51:17 06-05-2026
Гость (11:23:48 06-05-2026) Стоят дома на берегу Оби и Ковша. Куда сливается канализация... В канализацию! А ты думал в Обь?
11:35:37 06-05-2026
Повысится уровень воды в Оби и Ковш опять станет берегом Оби. Опыт Дагестана ничему не научил? Слезы потом не помогут.
11:50:28 06-05-2026
Гость (11:35:37 06-05-2026) Повысится уровень воды в Оби и Ковш опять станет берегом Оби... Дамбу на берегу Оби в Барнауле начали строить в 1941 году. Её цель — создать стоячую воду в затоне («ковше») между островом Отдыха и «континентальной» частью города, чтобы улучшить условия для судоходства.
Если уж за 85 лет не повысился то уже и не повысится. Коммуняки строили на века! Сейчас то к самой дамбе и ВМК "Обь" после середины лета подхода нет, для лодочников приходится каналы копать.
13:19:48 06-05-2026
Горожанин (11:50:28 06-05-2026) Дамбу на берегу Оби в Барнауле начали строить в 1941 году. Е... В 1969 дядя показывал моим родителям свой купленный дом в Затоне. В дом заплывали на лодке через окна. Я про Ковш молчу, он соединился с Обью. Почему на берегу Ковша берег крутой?
13:36:02 06-05-2026
Гость (13:19:48 06-05-2026) В 1969 дядя показывал моим родителям свой купленный дом в За... Потому что это высокий берег. Посмотри на гору, ну или посмотри в районе старого моста.
16:01:14 06-05-2026
Гость (13:36:02 06-05-2026) Потому что это высокий берег. Посмотри на гору, ну или посмо... Вот он и высокий, потому что это бывший берег Оби.
15:53:28 06-05-2026
Горожанин (11:50:28 06-05-2026) Дамбу на берегу Оби в Барнауле начали строить в 1941 году. Е...
При коммунистах и Поток строили,и водопровод в городе,и...Но время делает своё дело.
23:11:25 07-05-2026
Гость (15:53:28 06-05-2026) При коммунистах и Поток строили,и водопровод в городе,и.... Сравнил поток от коммуняк и современный индустриальный район. Самому не смешно?
12:03:34 06-05-2026
согл. фед.закону №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ"
ст. 28 Публичные слушания, общественные обсуждения
в частности п. 4. "(обнародование)результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений".
Вот вопросы по поводу мотивированных обоснованных решений. Очень дискуссионный момент, тк в предоставленном для публичного обсуждения отчете НЕ БЫЛА ДОСТАТОЧНО ОБОСНОВАНА ПРИЧИНА СТРОЙКИ. Вот здесь можно заворачивать документацию и ставить точку по засыпке барнаульского ковша.
12:38:36 06-05-2026
Гость (12:03:34 06-05-2026) согл. фед.закону №131-ФЗ "Об общих принципах организации мес... Иначе действия администрации можно квалифицировать как самоуправство.
12:15:53 06-05-2026
Всё когда-то остаётся историей.
13:12:00 06-05-2026
Иваны, не помнящие родства, нувориши пришедшие к власти... у них недвижимость в гейропе, там да история, а свою за деньги уничтожим
15:55:53 07-05-2026
Еще добавлю информации.
Нужно уточнить, сооружаемый объект относится или нет к особоопасным и технически сложным объектам. Согласно Градостроительного кодекса №232-ФЗ от 18.12.2006 ст. 48.1, п.2.
Если относится, то экспертизу проектной документации нужно проходить в главгосэкспертизе, а не в нашем регионе.