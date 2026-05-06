"Это наша история". Что говорили барнаульцы в защиту Ковша, который готовят к засыпке

Несколько десятков горожан высказались против создания искусственного земельного участка

06 мая 2026, 09:15, ИА Амител

Барнаульский Ковш в мае 2026 года / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

67 барнаульцев приняли участие в общественных обсуждениях, на которых рассматривали проект засыпки Ковша. Планируется, что на образованном участке в 2 га могут "вырасти" спортивные объекты или многоэтажные дома – все зависит от экономической ситуации. Ранее об этом amic.ru рассказал один из учредителей компании "Генподряд" (которая и будет работать на Ковше) Андрей Загарин. Однако барнаульцы категорически против уничтожения части Ковша: люди считают, что так город лишается уникального природного объекта.

"Проигрышная затея"

Общественные обсуждения проекта проходили с 9 по 18 апреля 2026 года. Согласно Градостроительному кодексу РФ (ст. 5.1.), без этой процедуры инвестор не может приступать к работам. За полторы недели свои пожелания и возражения оставили 67 горожан. Все они высказались против засыпки Ковша. Горожане отмечали, что зимой замерзшая акватория превращается в единственное в микрорайоне массовое и бесплатное место для отдыха и спорта.

"На льду Ковша местные жители расчищают хоккейные коробки, где играют дети и взрослые. Здесь массово гуляют семьи с детьми, катаются на коньках, лыжах. Засыпка данной территории навсегда лишит жителей ближайших улиц (Промышленная. Дамба берега Оби, Приречная) единственной доступной рекреационной зоны у воды. Проект не предусматривает никакой равноценной замены утраченному общественному пространству, что ухудшит качество жизни горожан", – отметила гражданка П.

Жители также указывали, что Ковш имеет и историческую ценность. Так, согласно открытым данным, в 1974 году археологи Артур Кунгуров и Сергей Вяткин открыли здесь стоянку эпохи камня. В 1974-1979 годах у кромки воды собрали пять каменных орудий – свидетельство того, что люди жили здесь тысячи лет назад.

"Сам Ковш – место, где находился старый Речной вокзал. Здесь был легендарный подвесной мост, построенный в 1958 году, это все подтверждено историческими фотографиями, это место было "водными воротами" и центром притяжения жителей Барнаула. И в настоящее время жители регулярно отдыхают на берегу Ковша, в зимнее время здесь постоянно жители города занимаются зимней рыбалкой. Засыпка этого места уничтожит не только экосистему, но и неотъемлемую часть культурного кода и уникальной исторической памяти города, что недопустимо в соответствии с принципами сохранения исторического наследия", – указала жительница Барнаула Светлана Дерун.

"Это наша история, это дом для многих видов птиц и рыб. Эта затея сразу проигрышная, природу не обманешь, если такой вид рельефа и наличие воды подразумевается в данном месте, значит так должно быть", – отмечает гражданка С.

Беспокоятся горожане и за судьбу построенных многоэтажных домов. Люди опасаются, что вмешательство в природные процессы может негативно сказаться на состоянии уже возведенных объектов.

"Я всерьез опасаюсь за состояние грунтов в нашем районе. Засыпка водоема и возведение многотонных высоток на нестабильной почве вблизи русла Оби может привести к непредсказуемым последствиям – от подтопления существующих домов до разрушения фундамента новых зданий", – считает гражданин К.

"Застройщик планирует установить дренажную систему для предотвращения возвращения воды в засыпанную зону. Мы выражаем опасение, что в условиях паводков и изменения уровня Оби подобные инженерные решения могут оказаться неэффективными, что приведет к заболачиванию остатков акватории и подтоплению фундаментов зданий на ул. Промышленной и ул. Приречной", – указал гражданин П.

Следующий шаг

Несмотря на большое число участников, 57 из них не дали согласия на обработку персональных данных и на участие в подписании протокола общественных обсуждений. Из-за этого их возражения не приняли. 10 замечаний заказчик (компания "Генподряд") рассмотрела, но все равно отклонила:

"Направленные предложения (замечания) не могут быть приняты (учтены) заказчиком, в связи с тем, что не содержат предложений и замечаний в отношении объекта обсуждений (проектная документация, в том числе предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду) в отношении которого проводились общественные обсуждения".

Также в компании подчеркнули, что работы по созданию искусственного земельного участка будут осуществляться в строгом соответствии с проектной документацией, получившей положительное заключение государственной экспертизы.

Несмотря на успешное прохождение общественных обсуждений, инвестор пока не может приступить к работам: впереди компанию ждут еще несколько процедур. Об этом Андрей Загарин сообщил "Банкфаксу".

"После общественных обсуждений нам выдают протокол о их прохождении. Затем мы отправляем его вместе с проектом в Минприроды России. Оттуда проект направляют в природоохранное ведомство другого региона. Это нужно, чтобы обеспечить объективность. Там соберут экспертов со всей страны и проведут экологическую экспертизу. Если все нормально, они дают положительное заключение, и уже с этим заключением мы обращаемся в строительную экспертизу, но уже в Алтайском крае. Если и здесь мы получаем положительное заключение, то идем с ним за разрешением на строительство", – отметил бизнесмен.