Вопрос спроса. Инвестор рассказал, могут ли построить на засыпанном Ковше высотки
Создавать новый "клочок" земли будут несколько месяцев
13 апреля 2026, 09:15, Алёна Жукова
В ближайшие месяцы в Барнауле начнут засыпать Ковш — "умирающую" часть акватории Оби. В результате будет сформирована площадка 2 га. Сейчас документ, определяющий ход работ, выставили в мэрии на общественные обсуждения. В нем указано, что участок готовят для многофункционального комплекса, сочетающего жилье, спорт и отдых. Как рассказал amic.ru один из учредителей компании "Генподряд" (которая и проводит работы) Андрей Загарин, территорию формируют на перспективу, и ее будущее определят экономическая ситуация и спрос на недвижимость.
Украсить город
Искусственный земельный участок сформируют в границах ул. Промышленной, 4–6, ул. Дамба берега Оби, 1–18, ул. Приречной, 1. По соседству с площадкой находятся нежилые здания (котельно-сварочный цех, автогараж, овощехранилище, склады, пилорама, мастерские и другие). На противоположной стороне ул. Дамба берега Оби располагаются несколько частных жилых домов с надворными постройками.
Для засыпки акватории будут использовать грунт из карьера в русле Оби (площадь 10 га). Чтобы доставить песок до Ковша, специалисты применят плавучий землесос: грунт по трубопроводу вместе с водой будет подаваться к месту укладки.
Барнаульский Ковш осенью 2025 года / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Сформированная площадка, как отмечено в документе, подойдет для комплексного освоения: здесь предполагается строительство трех домов выше девяти этажей со встроенно-пристроенными объектами, а также пешеходной набережной, парковой зоны, спортивных и культурно-развлекательных объектов.
«На территории проектируемой инженерной подготовки (акватория Оби, левый берег, район Барнаульский Ковш) в настоящее время практически отсутствует инфраструктура, необходимая для организации качественного культурного досуга жителей и гостей города. Береговая зона не обустроена, побережье имеет заброшенный вид. Планируемые объекты строительства и прогулочная набережная украсят береговой фасад города и дополнят уже существующий и строящийся приречный многофункциональный жилой комплекс, находящийся в непосредственной близости от проектируемого искусственного земельного участка», — указано в документе.
Из документа "Создание искусственного земельного участка":
"Ширина Барнаульского Ковша уменьшилась в два раза, максимальная ширина на отдельных участках не превышает 100 м. В летне-осеннюю межень вход на этот участок пересыхает. Наблюдается тенденция отмирания данного участка акватории р. Оби. Береговая зона не обустроена, побережье имеет заброшенный вид.
В перспективе неизбежно освоение данной территории под жилищное строительство и рекреацию. В связи с этим уже сейчас предлагается создание искусственного земельного участка на Барнаульском Ковше с учетом развития территории существующей застройки данного квартала. Альтернативного выбора других мест нет".
До точки "Б"
Несмотря на заявленные функции, окончательного решения о строительстве многоэтажек на данной территории не принято. Все упирается в экономическую ситуацию и спрос на квартиры, отметил в разговоре с корреспондентом amic.ru Андрей Загарин.
«Сейчас жилье продается плохо. Лично я прогнозирую, что к концу года оно вообще никак не будет продаваться. Это мое личное мнение, может быть оно и ошибочное. Но я начинаю думать в сторону более дешевого строительства. Спортивные сооружения на самом деле недорогие и сейчас востребованные. Многие увлекаются футболом, теннисом, поля арендуют. И я подумал об этой функции. Сейчас душа в сторону жилья не лежит. Но пока время есть [чтобы определиться с функцией], все определит спрос», — сказал собеседник.
При этом острой необходимости в том, чтобы засыпать Ковш именно сейчас, у инвестора не было. Как объяснил Андрей Загарин, компания решила завершить долгую историю с созданием искусственного участка (впервые аукцион по засыпке Ковша стартовал в 2019 году, а завершился в 2021-м). При этом сам процесс засыпки, как отметил бизнесмен, недорогой. Зато после этого появится "основа, над которой можно думать".
«Этот проект тянется давно, уже надо точку ставить и переходить к следующему шагу. "А" мы давно сказали, пора и "Б" говорить», — подчеркнул Андрей Загарин.
Долгоиграющий проект
Идея засыпать Ковш ради жилья тянется с 2017 года. Тогда компания "Акватория" предложила создать искусственный земельный участок и построить три высотки. Однако проект был отложен. В 2019 году Минприроды объявило аукцион по созданию искусственного земельного участка на Ковше. Начальная цена контракта — 60 тыс. рублей. В торгах участвовали две компании — "Акватория" и "Генподряд".
За три года состоялось 19 "раундов" торгов, а борьба застройщиков привела к повышению цены за участок до 12 млн рублей. Решающий аукцион состоялся 5 июля 2021 года, где победу одержала компания "Генподряд" Андрея Загарина.
Работать на Ковше планирует и "Жилищная инициатива" Юрия Гатилова. Она рассматривает засыпку острова до элеватора. На этой площади в перспективе может вырасти гигантский микрорайон из 20 высоток, две школы на 800 мест, четыре детских сада, спортивные сооружения. К 300-летию Барнаула в 2030 году компания намерена построить вдоль Ковша набережную.
09:27:14 13-04-2026
подвал надо вырыть под парковку для подводных лодок.
09:28:38 13-04-2026
И все же рекомендую изучить опыт Дагестана. Строить в русле реки опасно. Природа цыклична. Уровень в реке Обь рано или поздно вернётся.
09:37:13 13-04-2026
Сергей Писарев (09:28:38 13-04-2026) И все же рекомендую изучить опыт Дагестана. Строить в русле ... Зачем нам учиться на чужом опыте, если можно на своем?
10:24:28 13-04-2026
Сергей Писарев (09:28:38 13-04-2026) И все же рекомендую изучить опыт Дагестана. Строить в русле ... Тем более, что Обь мощнее дагестанских речек. Когда-то затапливало Старый базар. На стенах базарных павильонов были отметины от паводка. Потепление климата приводит к повсеместному таянию ледников. Горные реки перенасытят Обь, это лишь вопрос времени.
11:47:16 13-04-2026
Гость (10:24:28 13-04-2026) Тем более, что Обь мощнее дагестанских речек. Когда-то затап... Бред какой... Вы течение в горных речках хоть раз видели? Дагестан к нам даже не близко по рельефу. Там большая часть территории горы и предгорья.
12:56:59 13-04-2026
Гость (11:47:16 13-04-2026) Бред какой... Вы течение в горных речках хоть раз видели? Да... Гражданка "Бред какой" (обращаюсь так, потому что все свои комменты вы начинаете с этой фразы)! Вы географию учили? На двойку? Посмотрите по карте, откуда берет истоки Обь.
12:59:50 13-04-2026
Сергей Писарев (09:28:38 13-04-2026) И все же рекомендую изучить опыт Дагестана. Строить в русле ... Ничего страшного, это утилизация лишних денег населения. Тем более покупать тут жилье скорее всего будут пришлые, местные конечно среди реки не купят. Так что всё нормально.
09:51:20 13-04-2026
Интересно, кто этим ушлым ребятам продал этот дикий неликвид в виде даже не земельного участка, в виде водоема? А че, вы прям в русле Оби стройте! В этом году можете и начинать, сразу после паводка).
09:57:16 13-04-2026
Гость (09:51:20 13-04-2026) Интересно, кто этим ушлым ребятам продал этот дикий неликвид... зато у жильцов перебоев с водой не будет. завидуйте им.
09:59:55 13-04-2026
"Умирающий" ковш?!? НЕТ УМИРАЮЩИЙ ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ - ДА !!! Где Вы набережную городить собрались, если засыпать ковш собрались аж до элеватора?!?! Такой бред сивой кобылы!!! Ковш стал уже - только из за отсыпки его во время строительства домов вдоль его берегов, А вход в ковш с акватории Оби можно было и почистить тем же плавучим земснарядом, но Вам не нужна набережная, не нужен ковш - нужны деньги, нужно больше золота. В Дубаях строят искусственные острова, чтобы увеличить протяженности набережных, а у нас - всё засыпать, закатать в асфальт без ливневок - пусть будет бетон, болото после дождей в подвалах и на парковках, а комфорт граждан - лесом пойдет. Вам тут не жить, потому Вы ухудшаете наш район - засыпаете ковш и строите человейники на каждом сантиметре. Одумайтесь, но вряд-ли!
10:24:47 13-04-2026
Рискованное мероприятие...
10:38:01 13-04-2026
ППШариков (10:24:47 13-04-2026) Рискованное мероприятие...... "Кто не рискует, тот не пьет шампанское" - девиз застройщика
13:46:27 13-04-2026
ППШариков (10:24:47 13-04-2026) Рискованное мероприятие...... Риски у покупателей, а застройщик построил - продал, умыл руки
10:42:44 13-04-2026
А что скажут насчёт засыпки действующего водного объекта такие уполномоченные органы как Природоохранная прокуратура, Министерство природных ресурсов, управление водных ресурсов, Росприроднадзор и другие?
Или не заметят этого?
11:07:43 13-04-2026
Интересно мнение природоохраны (10:42:44 13-04-2026) А что скажут насчёт засыпки действующего водного объекта так... Природоохранная прокуратура, Министерство природных ресурсов - продали кусок природы за 1 миллион - Лесной пруд под застройку 29 человейников, и заодно свою совесть, которой не было
13:16:56 13-04-2026
Гость (11:07:43 13-04-2026) Природоохранная прокуратура, Министерство природных ресурсов... Росрыболовство находится за пределами Минприроды, им ещё мутность считать и ущерб, так что там куча всего природоохранного, чтобы можно было руки выкрутить и завернуть обратно в трубочку проект. Там много зон в какие они попали, такое себе занятие. Пусть тренируются, горе инвесторы. Не жалко.
11:17:41 13-04-2026
Интересно мнение природоохраны (10:42:44 13-04-2026) А что скажут насчёт засыпки действующего водного объекта так... Заметят, но потом. Если скажут, что надо заметить. Когда контролирующих органов много, то контроля нет, т.к. пока разберутся, что и кому контролировать, то контролировать уже будет нечего.
11:22:49 13-04-2026
Интересно мнение природоохраны (10:42:44 13-04-2026) А что скажут насчёт засыпки действующего водного объекта так... всем плевать
11:24:56 13-04-2026
снесли речной , набережной нет
теперь тоскуют типа как людей привлечь
нюню
13:39:38 13-04-2026
"район Барнаульский Ковш - в настоящее время практически отсутствует инфраструктура, необходимая для организации качественного культурного досуга жителей и гостей города. Береговая зона не обустроена, побережье имеет заброшенный вид." - а кто не построил инфраструктуру? Кто не обустроил? Кто привёл в заброшенный вид? Совсем совесть потеряли. Сначала запретил телегу, теперь запретили водоём.
14:48:59 13-04-2026
Есть правый берег Оби, где ничего засыпать не надо. Только метров на 10 поднять уровень почвы.
16:39:14 13-04-2026
место для строительства там нормальное и строить можно но
1. берег там прежде чем проектировать надо одеть в бетон литой толщиной в 4- 5 метров с армированием и облицевать его гранитом, оставить ковш и прорыть каналы и тоже все это облицевать
2. высотные здания строить нельзя -надо брать проекты трех максимум четырехэтажных зданий на сваях. Брать готовые проеты венеции, рима, скандинавии а не высасывать из пальца и изобретать велосипед
3. и сразу же отводить площади под зеленые насаждения
4. терминал речного порта построить там же
тогда это будет работать но это дорого. Это очень дорого но это купят 100%
17:45:50 13-04-2026
инженер (16:39:14 13-04-2026) место для строительства там нормальное и строить можно но