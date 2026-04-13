Вопрос спроса. Инвестор рассказал, могут ли построить на засыпанном Ковше высотки

Создавать новый "клочок" земли будут несколько месяцев

13 апреля 2026, 09:15, Алёна Жукова

Барнаульский Ковш осенью 2025 года / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В ближайшие месяцы в Барнауле начнут засыпать Ковш — "умирающую" часть акватории Оби. В результате будет сформирована площадка 2 га. Сейчас документ, определяющий ход работ, выставили в мэрии на общественные обсуждения. В нем указано, что участок готовят для многофункционального комплекса, сочетающего жилье, спорт и отдых. Как рассказал amic.ru один из учредителей компании "Генподряд" (которая и проводит работы) Андрей Загарин, территорию формируют на перспективу, и ее будущее определят экономическая ситуация и спрос на недвижимость.

Украсить город

Искусственный земельный участок сформируют в границах ул. Промышленной, 4–6, ул. Дамба берега Оби, 1–18, ул. Приречной, 1. По соседству с площадкой находятся нежилые здания (котельно-сварочный цех, автогараж, овощехранилище, склады, пилорама, мастерские и другие). На противоположной стороне ул. Дамба берега Оби располагаются несколько частных жилых домов с надворными постройками.

Для засыпки акватории будут использовать грунт из карьера в русле Оби (площадь 10 га). Чтобы доставить песок до Ковша, специалисты применят плавучий землесос: грунт по трубопроводу вместе с водой будет подаваться к месту укладки.

Сформированная площадка, как отмечено в документе, подойдет для комплексного освоения: здесь предполагается строительство трех домов выше девяти этажей со встроенно-пристроенными объектами, а также пешеходной набережной, парковой зоны, спортивных и культурно-развлекательных объектов.

«На территории проектируемой инженерной подготовки (акватория Оби, левый берег, район Барнаульский Ковш) в настоящее время практически отсутствует инфраструктура, необходимая для организации качественного культурного досуга жителей и гостей города. Береговая зона не обустроена, побережье имеет заброшенный вид. Планируемые объекты строительства и прогулочная набережная украсят береговой фасад города и дополнят уже существующий и строящийся приречный многофункциональный жилой комплекс, находящийся в непосредственной близости от проектируемого искусственного земельного участка», — указано в документе.

Из документа "Создание искусственного земельного участка":



"Ширина Барнаульского Ковша уменьшилась в два раза, максимальная ширина на отдельных участках не превышает 100 м. В летне-осеннюю межень вход на этот участок пересыхает. Наблюдается тенденция отмирания данного участка акватории р. Оби. Береговая зона не обустроена, побережье имеет заброшенный вид.



В перспективе неизбежно освоение данной территории под жилищное строительство и рекреацию. В связи с этим уже сейчас предлагается создание искусственного земельного участка на Барнаульском Ковше с учетом развития территории существующей застройки данного квартала. Альтернативного выбора других мест нет".

До точки "Б"

Несмотря на заявленные функции, окончательного решения о строительстве многоэтажек на данной территории не принято. Все упирается в экономическую ситуацию и спрос на квартиры, отметил в разговоре с корреспондентом amic.ru Андрей Загарин.

«Сейчас жилье продается плохо. Лично я прогнозирую, что к концу года оно вообще никак не будет продаваться. Это мое личное мнение, может быть оно и ошибочное. Но я начинаю думать в сторону более дешевого строительства. Спортивные сооружения на самом деле недорогие и сейчас востребованные. Многие увлекаются футболом, теннисом, поля арендуют. И я подумал об этой функции. Сейчас душа в сторону жилья не лежит. Но пока время есть [чтобы определиться с функцией], все определит спрос», — сказал собеседник.

При этом острой необходимости в том, чтобы засыпать Ковш именно сейчас, у инвестора не было. Как объяснил Андрей Загарин, компания решила завершить долгую историю с созданием искусственного участка (впервые аукцион по засыпке Ковша стартовал в 2019 году, а завершился в 2021-м). При этом сам процесс засыпки, как отметил бизнесмен, недорогой. Зато после этого появится "основа, над которой можно думать".

«Этот проект тянется давно, уже надо точку ставить и переходить к следующему шагу. "А" мы давно сказали, пора и "Б" говорить», — подчеркнул Андрей Загарин.

Долгоиграющий проект

Идея засыпать Ковш ради жилья тянется с 2017 года. Тогда компания "Акватория" предложила создать искусственный земельный участок и построить три высотки. Однако проект был отложен. В 2019 году Минприроды объявило аукцион по созданию искусственного земельного участка на Ковше. Начальная цена контракта — 60 тыс. рублей. В торгах участвовали две компании — "Акватория" и "Генподряд".

За три года состоялось 19 "раундов" торгов, а борьба застройщиков привела к повышению цены за участок до 12 млн рублей. Решающий аукцион состоялся 5 июля 2021 года, где победу одержала компания "Генподряд" Андрея Загарина.

Работать на Ковше планирует и "Жилищная инициатива" Юрия Гатилова. Она рассматривает засыпку острова до элеватора. На этой площади в перспективе может вырасти гигантский микрорайон из 20 высоток, две школы на 800 мест, четыре детских сада, спортивные сооружения. К 300-летию Барнаула в 2030 году компания намерена построить вдоль Ковша набережную.