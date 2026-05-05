Чистые берега. Как на барнаульском Ковше готовят площадку под новую набережную
На территории уже расчистили склон и засыпали берег
05 мая 2026, 07:00, ИА Амител
В Барнауле приступили к подготовке площадки для новой набережной на берегу Ковша. В районе улицы Промышленной склоны уже практически полностью очистили от поросли и деревьев, идет демонтаж гаражей, а на самой территории провели отсыпку грунта. Это первый шаг к созданию здесь современной набережной длиной 500 метров, которую "Жилищная инициатива" планирует обустроить к 300-летию города.
Параллельно с этим летом может начаться процесс засыпки части Ковша. На намывной территории планировалось строительство трех высоток, однако, как сообщил amic.ru руководитель компании "Генподряд" (которая и проводит работы) Андрей Загарин, окончательное решение о функции участка еще не принято. Из-за ситуации на рынке жилья акцент может сместиться в сторону востребованных спортплощадок и теннисных кортов. Тем не менее инвестор намерен довести многолетнюю историю с засыпкой до конца, чтобы создать "основу" для дальнейшего развития.
Напомним: в глобальных планах на территории значится реставрация старой электростанции, восстановление исторической лестницы и возможная застройка участка вплоть до элеватора с созданием масштабного микрорайона.
Ранее amic.ru сообщал, что барнаульский историк и общественник Данил Дегтярев выступил против засыпки Ковша и строительства на его месте жилых комплексов. Об этом он написал на своей странице во "ВКонтакте". По словам Дегтярева, с просьбой "не засыпать Ковш" к нему регулярно обращаются местные жители. Историк призывает власти Барнаула и инвестора проекта не застраивать русло Оби, а вместо высоток создать там парк и другие общественные пространства, которых катастрофически не хватает в краевой столице.
08:57:15 05-05-2026
Засыпают в период нерестового запрета, засыпают в период паводка и подъёма воды! Экологичечкую экспертизу прошли? Или ещё слушания не закончены? Кто давал разрешения на работы? Гидротехнический расчёт выполнили? Изыскания по гидрологии выполняли? Гидрогеология где? Организация, которая вписалась в этот объект выполняла уже такие работы, у неё есть соответствующий опыт или так потренироваться зашли? Зачем там жилые дома?
09:19:54 05-05-2026
Гость (08:57:15 05-05-2026) Засыпают в период нерестового запрета, засыпают в период пав... Самое страшное, что потренироваться прутся! Засыпят, куч песка, глины и грязи навезут и бросят всё!!!очевидно, что идея-утопическая! Только в Барнауле могут допустить такой беспредел!!!Продолжаем бороться!
20:17:12 05-05-2026
Гость (08:57:15 05-05-2026) Засыпают в период нерестового запрета, засыпают в период пав... Мест для нереста очень очень много .Нет такой проблемы.
12:15:02 05-05-2026
Барнаул "столица мира" где все возможно. Взяли сравняли землей "Колизей". Готовое сооружение для института культуры, который ютится черт знает где. Зароют "Ковш", выдадут ордена за усердие. Построят очередной "термитник" для покидающих свои деревни.
13:20:28 05-05-2026
Какие были предусмотрены мероприятия для соблюдения Водного кодекса РФ №74-ФЗ от 03.06.2006 г. ст.65 п.15, пп.4? По фото видно что никаких мероприятий не было предусмотрено, даже и не задумывались. Странно, что природоохранная прокуратура ни кого не "обилечивает".
18:01:56 05-05-2026
Гость (13:20:28 05-05-2026) Какие были предусмотрены мероприятия для соблюдения Водного ... Статья 8.42 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) предусматривает ответственность за нарушение специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной полосе водного объекта, водоохранной зоне водного объекта либо на территории зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.
Использование прибрежной защитной полосы водного объекта, водоохранной зоны водного объекта с нарушением ограничений хозяйственной и иной деятельности — влечёт наложение административного штрафа:
на юридических лиц — от 200 тысяч до 400 тысяч рублей.
13:21:54 05-05-2026
Почему зона работ не огорожена? Где забор? В самом городе везде стройки огораживают.
13:28:53 05-05-2026
Много обманутых жителей будет, тех кто приобрел квартиры в домах по Приречной 2, Промышленная 4 и 6. Приобретая квартиры в доме у водоема - будут жить в обычных кварталах, хотя в проектах была нарисована набережная. Как же администрация согласовала три проекта с набережной, потом засыпку водоема?!
18:11:52 05-05-2026
Вот посчитаем: 700 м (длина незаконной насыпи) х 50 м (ширина незаконной насыпи) х 3 м (глубина незаконной насыпи) : 20м3 (объём кузова самосвала) х 400000 рублей (штраф за каждый незаконный выезд грузового автомобиля в водоохранную зону) = 2,1 млрд рублей штраф. Куда смотрят правоохранительные органы?
12:10:01 06-05-2026
Застройщику подзатыльник надо дать за такие движения