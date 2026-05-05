Чистые берега. Как на барнаульском Ковше готовят площадку под новую набережную

На территории уже расчистили склон и засыпали берег

05 мая 2026, 07:00, ИА Амител

Будущая набережная барнаульского Ковша / Фото: amic.ru

В Барнауле приступили к подготовке площадки для новой набережной на берегу Ковша. В районе улицы Промышленной склоны уже практически полностью очистили от поросли и деревьев, идет демонтаж гаражей, а на самой территории провели отсыпку грунта. Это первый шаг к созданию здесь современной набережной длиной 500 метров, которую "Жилищная инициатива" планирует обустроить к 300-летию города.

Параллельно с этим летом может начаться процесс засыпки части Ковша. На намывной территории планировалось строительство трех высоток, однако, как сообщил amic.ru руководитель компании "Генподряд" (которая и проводит работы) Андрей Загарин, окончательное решение о функции участка еще не принято. Из-за ситуации на рынке жилья акцент может сместиться в сторону востребованных спортплощадок и теннисных кортов. Тем не менее инвестор намерен довести многолетнюю историю с засыпкой до конца, чтобы создать "основу" для дальнейшего развития.

Напомним: в глобальных планах на территории значится реставрация старой электростанции, восстановление исторической лестницы и возможная застройка участка вплоть до элеватора с созданием масштабного микрорайона.

Ранее amic.ru сообщал, что барнаульский историк и общественник Данил Дегтярев выступил против засыпки Ковша и строительства на его месте жилых комплексов. Об этом он написал на своей странице во "ВКонтакте". По словам Дегтярева, с просьбой "не засыпать Ковш" к нему регулярно обращаются местные жители. Историк призывает власти Барнаула и инвестора проекта не застраивать русло Оби, а вместо высоток создать там парк и другие общественные пространства, которых катастрофически не хватает в краевой столице.