Финляндия откроет границу с Россией

Решение будет действовать с 14 декабря по 14 января

13 декабря 2023, 10:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Финляндия с 14 декабря по 14 января откроет границу с Россией. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правительство страны.

Речь идет о пропускных пунктах Ваалимаа и Ниирала.

Тем самым закрытыми останутся шесть КПП из восьми на финско-российской границе. Грузовое сообщение через станцию Вайниккала продолжится.

При этом власти снова закроют восточную границу, если миграция там возобновится.

Финляндия закрыла границу с РФ из наплыва беженцев. По данным финской погранслужбы, за октябрь через границу с Россией прибыли 32 мигранта, а в первой половине ноября их число выросло до 415.