Финляндия откроет границу с Россией
Решение будет действовать с 14 декабря по 14 января
13 декабря 2023, 10:00, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Финляндия с 14 декабря по 14 января откроет границу с Россией. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правительство страны.
Речь идет о пропускных пунктах Ваалимаа и Ниирала.
Тем самым закрытыми останутся шесть КПП из восьми на финско-российской границе. Грузовое сообщение через станцию Вайниккала продолжится.
При этом власти снова закроют восточную границу, если миграция там возобновится.
Финляндия закрыла границу с РФ из наплыва беженцев. По данным финской погранслужбы, за октябрь через границу с Россией прибыли 32 мигранта, а в первой половине ноября их число выросло до 415.
12:09:15 13-12-2023
Ну да, 415 мигрантов для Финляндии это очень много.
16:01:15 13-12-2023
А что так ? Без российских туристов стало плохо ? Или решили дать своим на новый год затариться ?
16:14:03 13-12-2023
бухарики паромные порешали?
17:00:27 13-12-2023
А что закрывали ?