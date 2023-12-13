НОВОСТИПолитика

Финляндия откроет границу с Россией

Решение будет действовать с 14 декабря по 14 января

13 декабря 2023, 10:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Финляндия с 14 декабря по 14 января откроет границу с Россией. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правительство страны.

Речь идет о пропускных пунктах Ваалимаа и Ниирала. 

Тем самым закрытыми останутся шесть КПП из восьми на финско-российской границе. Грузовое сообщение через станцию Вайниккала продолжится.

При этом власти снова закроют восточную границу, если миграция там возобновится.

Финляндия закрыла границу с РФ из наплыва беженцев. По данным финской погранслужбы, за октябрь через границу с Россией прибыли 32 мигранта, а в первой половине ноября их число выросло до 415.

Россия Мигранты

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

12:09:15 13-12-2023

Ну да, 415 мигрантов для Финляндии это очень много.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:01:15 13-12-2023

А что так ? Без российских туристов стало плохо ? Или решили дать своим на новый год затариться ?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:14:03 13-12-2023

бухарики паромные порешали?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:00:27 13-12-2023

А что закрывали ?

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров