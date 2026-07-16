Деловая программа и фестиваль русской кухни. Что происходит на Всероссийском дне поля
Экспозиция заняла 60 гектаров земли в Сибирском агропарке
16 июля 2026, 15:41, ИА Амител
Сотни людей собрались на крупнейшей агропромышленной выставке страны "Всероссийский день поля — 2026", которая проходит в Алтайском крае с 16 по 18 июля. Масштабная экспозиция достижений сельского хозяйства в прямом смысле стала центром агрофорума. Как отмечает корреспондент amic.ru, организаторы мероприятия подготовили насыщенную культурную программу для гостей всех возрастов. Ожидается, что мероприятие посетит и министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, которая 16 июля прибыла с рабочим визитом в Алтайский край.
Главным днем станет 17 июля. В этот день состоится масштабная развлекательная программа, которую проведут известные телеведущие Дмитрий Губерниев и Эмма Гаджиева. На главной сцене выступят группа "Любэ" и известные артисты Сибири. А пока смотрим, что происходит на агрофоруме в самый первый день.
Экспозиция заняла 60 гектаров земли в Сибирском агропарке. В залах проходит деловая программа, где обсуждают самые актуальные вопросы для аграриев: от современных стратегий повышения урожайности и экспорта до цифровизации АПК, мер господдержки, развития малого агробизнеса и агрострахования.
Для демонстрации сортов полевых культур со всей России организован специальный полигон. Около 260 образцов представили 26 научных учреждений и коммерческих селекционных компаний. Это и свыше 50 сортов подсолнечника, и зерновые, и зернобобовые, и кормовые культуры, и кукуруза, гречиха.
Фестиваль русской кухни представлен несколькими зонами. В одной из них — популярные региональные бренды, включая сростинские пироги и мраморную говядину, которую производят на предприятии "Дружба". В зоне "Толковальня вкусов" пройдут лекции и мастер-классы о традициях русской кухни. В отдельных шатрах расположатся "Трапезная" для дегустаций и "Дом сибирского чаепития", где представят традиционные напитки русской кухни: морсы, квасы, сбитень и чай.
16:41:32 16-07-2026
красота, очень хорошие фоточки! в этом году 70 метров стоят 400 000 р, а в прошлом было 50 000 р! круто выросли
16:46:16 16-07-2026
эх съездил бы, но в бензобаке мышка повесилась, а с п.Лесной проблемно добраться до туда на общественном транспорте
21:01:58 16-07-2026
Гость (16:46:16 16-07-2026) эх съездил бы, но в бензобаке мышка повесилась, а с п.Лесной... а вы потенциальный покупатель 10 комбайнов? вы там и не нужны таким образом
22:53:32 16-07-2026
Гость (21:01:58 16-07-2026) а вы потенциальный покупатель 10 комбайнов? вы там и не нужн... Мне вот тоже даже 1 комбайн ни к чему, но 12 клиентов для организации я там сегодня нашел.
17:39:28 16-07-2026
В городе все застроили, что даже место под выставку нет. Посещал выставку когда она была на Сахарова и во Дворце Спорта рядом. За 40 км желания ехать совсем нет.
19:53:00 16-07-2026
Гость (17:39:28 16-07-2026) В городе все застроили, что даже место под выставку нет. Пос... Там два кировца уже не поместятся на твоей Сахарова
20:16:57 16-07-2026
Гость (17:39:28 16-07-2026) В городе все застроили, что даже место под выставку нет. Пос... Если бы ты хоть раз побывал на этом форуме, то вопросов бы не задавал. Скажем только одна из парковок уже больше площади сахарова. Свиней, коров, лошадей баранов куда? Выступления механизаторов с распашкой и уборкой урожая - распахать ленинский проспект? И тд и тп
21:03:41 16-07-2026
Шинник (20:16:57 16-07-2026) Если бы ты хоть раз побывал на этом форуме, то вопросов бы н... вы в этом году не были* в этом году НЕТ животных, заводам дорого, тк плата выросла в 8 раз
21:02:48 16-07-2026
Гость (17:39:28 16-07-2026) В городе все застроили, что даже место под выставку нет. Пос... какой город? ЗАЧЕМ это в городе-то? нормальные выставки и шоу всегда за городом, в нормальных странах
20:12:17 16-07-2026
А какой смысл практичный в этом? Кто-то деньги отмывает?
21:04:15 16-07-2026
Гость (20:12:17 16-07-2026) А какой смысл практичный в этом? Кто-то деньги отмывает?... вы идите дальше вышивать, ладно?
22:51:46 16-07-2026
Гость (20:12:17 16-07-2026) А какой смысл практичный в этом? Кто-то деньги отмывает?... Вы значение слова Отмывать в отношении денег, хоть погуглите, хотяяя не надо, мозг вывихните ещё. Вам вон выше вышивать предложили))
22:09:26 17-07-2026
гость (22:51:46 16-07-2026) Вы значение слова Отмывать в отношении денег, хоть погуглите... И те кто отминусили, тоже значение этого слова погуглите, хотяяя не надо и вам тоже ))))
19:16:53 19-07-2026
Я была в этом году, 16 июля, в первый день, организация отличная, много интересного, от техники, хоть посмотреть, до всяких творческих секций для детей, мы с племянницей и порисовали картины у Бочкарей, покидали мячи, поучаствовали в раскрашивании поделок, получили фишечки, обменяли на лимонад))), сколько фотозон устроили! Мастер классы от шеф поваров), а продукция Гудвил для меня стала открытием, особенно каши, там такооооой ассортимент и цены смешные, а уж их кексовые упаковки для выпечки прямо в сердечко))). А какая девушка аниматор у Гудвила помогала детям в раскрашивании симпатичных фигурок! Мы посмотрели меньше половины, успели посмотреть на чирлидерш))), ребенок покататься на машинке успел, но я была в восторге от посадок подсолнечника, ржи, пшеницы, сахарной свеклы, гречихи, льна, это потрясающе!!!!