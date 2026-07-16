Деловая программа и фестиваль русской кухни. Что происходит на Всероссийском дне поля

Экспозиция заняла 60 гектаров земли в Сибирском агропарке

16 июля 2026, 15:41, ИА Амител

Всероссийский день поля / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Сотни людей собрались на крупнейшей агропромышленной выставке страны "Всероссийский день поля — 2026", которая проходит в Алтайском крае с 16 по 18 июля. Масштабная экспозиция достижений сельского хозяйства в прямом смысле стала центром агрофорума. Как отмечает корреспондент amic.ru, организаторы мероприятия подготовили насыщенную культурную программу для гостей всех возрастов. Ожидается, что мероприятие посетит и министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, которая 16 июля прибыла с рабочим визитом в Алтайский край.

Главным днем станет 17 июля. В этот день состоится масштабная развлекательная программа, которую проведут известные телеведущие Дмитрий Губерниев и Эмма Гаджиева. На главной сцене выступят группа "Любэ" и известные артисты Сибири. А пока смотрим, что происходит на агрофоруме в самый первый день.

Всероссийский день поля / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Экспозиция заняла 60 гектаров земли в Сибирском агропарке. В залах проходит деловая программа, где обсуждают самые актуальные вопросы для аграриев: от современных стратегий повышения урожайности и экспорта до цифровизации АПК, мер господдержки, развития малого агробизнеса и агрострахования.

Для демонстрации сортов полевых культур со всей России организован специальный полигон. Около 260 образцов представили 26 научных учреждений и коммерческих селекционных компаний. Это и свыше 50 сортов подсолнечника, и зерновые, и зернобобовые, и кормовые культуры, и кукуруза, гречиха.

Всероссийский день поля / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Фестиваль русской кухни представлен несколькими зонами. В одной из них — популярные региональные бренды, включая сростинские пироги и мраморную говядину, которую производят на предприятии "Дружба". В зоне "Толковальня вкусов" пройдут лекции и мастер-классы о традициях русской кухни. В отдельных шатрах расположатся "Трапезная" для дегустаций и "Дом сибирского чаепития", где представят традиционные напитки русской кухни: морсы, квасы, сбитень и чай.