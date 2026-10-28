Эксперт рассказала, как мозг делает еду из детства особенной
"Вкус детства" — это сочетание эмоциональной памяти, привычки и возрастных изменений восприятия вкуса. Мозг считывает знакомый вкус как безопасный и приятный, даже если объективно блюдо простое
28 октября 2026, 14:15, ИА Амител
Воспоминания о любимых блюдах из детства часто кажутся более привлекательными, чем сами события. Взрослым же привычная еда может не приносить удовольствия из-за особенностей воспоминаний и восприятия вкуса, рассказала психолог и член АКПН Александра Граждан РИАМО.
"Любимые сладости, бабушкины пирожки и другие блюда из детства во взрослом возрасте нередко разочаровывают своим вкусом. Причина может заключаться не в изменившемся рецепте, а в особенностях памяти", — добавила она.
Эксперт утверждает, что воспоминания о еде связаны не только с ее вкусом, но и с эмоциями, которые человек переживал в детстве. Это объясняет, почему определенные блюда могут вызывать чувство уюта, заботы и безопасности у взрослых.
С течением времени восприятие вкусов также меняется. То, что казалось вкусным в детстве, во взрослой жизни может показаться слишком сладким или, напротив, недостаточно насыщенным.
Ожидания играют значительную роль в восприятии еды. Человек может помнить блюдо более аппетитным, чем оно было на самом деле. Это может привести к разочарованию при повторной дегустации, но это не всегда связано с изменениями в рецепте, заключила эксперт.
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16:04:47 28-10-2026
В детстве, наоборот, не любила еду, всё казалось невкусным и противным, даже конфеты и торты. Аппетит только в молодости появился. И еда, вдруг, стала вкусной.
16:10:25 28-10-2026
Ну, в нашем детстве мы ели пищу из натуральных продуктов, сейчас такие, при всем желании, вряд ли повторишь
19:23:50 28-10-2026
с детства помню вкус котлет из школьной столовки и года три назад, мы с коллегами увидели котлеты "Школьные" в одном магазинчике готовой еды и решили купить по приколу. они вообще не изменились! есть мы конечно их не стали))