"Вкус детства" — это сочетание эмоциональной памяти, привычки и возрастных изменений восприятия вкуса. Мозг считывает знакомый вкус как безопасный и приятный, даже если объективно блюдо простое

28 октября 2026, 14:15, ИА Амител

Пирожки / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Воспоминания о любимых блюдах из детства часто кажутся более привлекательными, чем сами события. Взрослым же привычная еда может не приносить удовольствия из-за особенностей воспоминаний и восприятия вкуса, рассказала психолог и член АКПН Александра Граждан РИАМО.

"Любимые сладости, бабушкины пирожки и другие блюда из детства во взрослом возрасте нередко разочаровывают своим вкусом. Причина может заключаться не в изменившемся рецепте, а в особенностях памяти", — добавила она.

Эксперт утверждает, что воспоминания о еде связаны не только с ее вкусом, но и с эмоциями, которые человек переживал в детстве. Это объясняет, почему определенные блюда могут вызывать чувство уюта, заботы и безопасности у взрослых.

С течением времени восприятие вкусов также меняется. То, что казалось вкусным в детстве, во взрослой жизни может показаться слишком сладким или, напротив, недостаточно насыщенным.

Ожидания играют значительную роль в восприятии еды. Человек может помнить блюдо более аппетитным, чем оно было на самом деле. Это может привести к разочарованию при повторной дегустации, но это не всегда связано с изменениями в рецепте, заключила эксперт.

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