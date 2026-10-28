За полгода компания "Моквин" выполнила около 95% плана по повышению производительности труда

28 октября 2026, 13:00, ИА Амител

Предприятие "Моквин" / Фото: Алтайский центр кластерного развития

В компании "Моквин", которая перерабатывает свинец и выпускает сплавы на его основе, подвели итоги шести месяцев участия в федеральном проекте "Производительность труда" национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". За это время здесь внедрили принципы бережливого производства, избавились от простоев, сделали рабочие места удобнее.

Что изменили за полгода

Эксперты Регионального центра компетенций вместе с представителями компании изучили пилотный производственный поток, нашли проблемы, мешающие эффективной работе, и составили план изменений.

На предприятии создали проектный офис, запустили систему сбора идей от сотрудников и обустроили рабочие места по системе 5С. Также отремонтировали помещения, закупили защитные костюмы и эргономичный инструмент.

Время для главного

Специалисты "Моквина" прошли обучение современным методам организации труда, в том числе с помощью платформы производительность.рф.

"Мы начали с анализа потерь и необходимой оптимизации. Пересмотрели организацию работы, устранили лишние движения и простои. Люди не стали «бегать быстрее» — мы высвободили их время для полезной работы. Благодаря проекту я как собственник получил возможность сосредоточиться на стратегических вопросах и построении устойчивой системы, не зависящей от ручного управления", — рассказал директор ООО "Моквин" Андрей Иваншин.

Всего за шесть месяцев предприятие выполнило около 95% мероприятий, запланированных в рамках проекта.

Присоединиться к проекту могут компании базовых несырьевых отраслей экономики: сельского хозяйства, обрабатывающей промышленности, ЖКХ, строительства, транспорта и туризма. Участниками становятся организации с годовой выручкой от 400 млн рублей, предприятия сферы туризма — от 180 млн рублей, применяющие общую систему налогообложения или единый сельскохозяйственный налог.Подать заявку на участие можно на сайте производительность.рф, в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам (3852) 66-96-73, 35-48-20 или по электронной почте innov@alregn.ru.