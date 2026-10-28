В Барнауле таможенники аэропорта изъяли у пассажира из Вьетнама 10 тысяч долларов
Мужчина вез деньги без декларации
28 октября 2026, 13:28, ИА Амител
Валюта / Фото: пресс-служба Сибирского таможенного управления
В аэропорту Барнаула таможенники остановили мужчину, который прилетел из Вьетнама: в его ручной клади нашли крупную сумму наличных.
Как рассказали в пресс-службе СТУ Алтайского края, 32‑летний россиянин вез с собой 20 тысяч долларов США и сказал, что деньги нужны ему для личных целей.
По правилам, без специальной декларации в Россию можно ввозить не более 10 тысяч долларов. Поэтому ему вернули 10 тысяч, а оставшиеся 10 тысяч изъяли. Судьбу изъятых денег решит суд.
13:32:18 28-10-2026
Судьбу изъятых денег решит суд.. и кто проконтролирует решение суда?
15:24:49 28-10-2026
Гость (13:32:18 28-10-2026) Судьбу изъятых денег решит суд.. и кто проконтролирует решен... Государство.
13:36:29 28-10-2026
Не пойму, за что выпотрошили вьетнамца. Почему 10тыщ можно, а 20 нельзя? Ну поменяйте закон или вообще его отмените. Что попало ей богу.
14:06:11 28-10-2026
Гость (13:36:29 28-10-2026) Не пойму, за что выпотрошили вьетнамца. Почему 10тыщ можно, ...
никакой он не вьетнамец, он наш, родненький. Вез денежки домой, деток кормить
13:59:10 28-10-2026
Он их украл?
18:01:35 28-10-2026
. (13:59:10 28-10-2026) Он их украл?... Не рассказал о них государству.
По мнению государства, это преступление.
14:02:29 28-10-2026
Надо было сказать что это Вьетнамский МРОТ.
14:10:18 28-10-2026
летел бы через толмачево, вопрос не было
наши тут шмонают все подряд
14:22:27 28-10-2026
теперь мир спасен от угрозы
18:55:00 28-10-2026
Какой «плохой» дяденька?