Мужчина вез деньги без декларации

28 октября 2026, 13:28, ИА Амител

Валюта / Фото: пресс-служба Сибирского таможенного управления

В аэропорту Барнаула таможенники остановили мужчину, который прилетел из Вьетнама: в его ручной клади нашли крупную сумму наличных.

Как рассказали в пресс-службе СТУ Алтайского края, 32‑летний россиянин вез с собой 20 тысяч долларов США и сказал, что деньги нужны ему для личных целей.

По правилам, без специальной декларации в Россию можно ввозить не более 10 тысяч долларов. Поэтому ему вернули 10 тысяч, а оставшиеся 10 тысяч изъяли. Судьбу изъятых денег решит суд.



