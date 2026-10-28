Проверка цветом продлится еще примерно неделю

28 октября 2026, 14:19, ИА Амител

Река Пивоварка в Барнауле / Фото: "Барнаул 22"

С 20 октября барнаульское теплосетевое подразделение "СГК-Алтай" проводит дополнительную проверку тепловых сетей на герметичность с применением органического красителя, окрашивающего воду в зеленый цвет. Об этом amic.ru сообщили в компании.

Ранее жители Барнаула заметили, что вода в реке Пивоварке, в районе железнодорожного моста, окрасилась в зеленый цвет.

"Места неплотных соединений в бойлерных, а также несанкционированные врезки и локальные места утечки на тепловых сетях могут обнаружить себя выходом окрашенного теплоносителя", — пояснили в СГК.

За неделю энергетики выявили несколько повреждений на тепловых сетях, в том числе бесхозяйных. Все адреса фиксируются и включаются в план ремонтных работ.