В СГК объяснили, почему позеленела река Пивоварка в Барнауле
Проверка цветом продлится еще примерно неделю
28 октября 2026, 14:19, ИА Амител
С 20 октября барнаульское теплосетевое подразделение "СГК-Алтай" проводит дополнительную проверку тепловых сетей на герметичность с применением органического красителя, окрашивающего воду в зеленый цвет. Об этом amic.ru сообщили в компании.
Ранее жители Барнаула заметили, что вода в реке Пивоварке, в районе железнодорожного моста, окрасилась в зеленый цвет.
"Места неплотных соединений в бойлерных, а также несанкционированные врезки и локальные места утечки на тепловых сетях могут обнаружить себя выходом окрашенного теплоносителя", — пояснили в СГК.
За неделю энергетики выявили несколько повреждений на тепловых сетях, в том числе бесхозяйных. Все адреса фиксируются и включаются в план ремонтных работ.
"Проверка цветом продлится еще примерно неделю. Напомним, что краситель безопасен для человека, животных и почвы, он имеет органическую природу и широко применяется в бытовой химии и косметике", — подчеркнули в СГК.
14:32:38 28-10-2026
Ну а чо не пишут как имя красителя? Боятся, что изучим его настоящие свойства?
14:44:54 28-10-2026
Гость (14:32:38 28-10-2026) Ну а чо не пишут как имя красителя? Боятся, что изучим его н... Ждём новостей про появление на улицах черепашек ниндзя вышедших из пивоварки
15:20:23 28-10-2026
Гость (14:32:38 28-10-2026) Ну а чо не пишут как имя красителя? Боятся, что изучим его н... Бриллиантовый зеленый.
15:21:54 28-10-2026
переименовать в Катунь и все вопросы отпадут
22:09:57 28-10-2026
На Малахова из трубы бежит зеленая вода.
Где парк Юбилейный, около дороги.
08:11:25 29-10-2026
Ей стало стыдно,сколько на ней отмыли денег чиновники😁
09:30:25 29-10-2026
Это ж сколько порывов, что река окрасилась...