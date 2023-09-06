Холодно и дождливо будет в Алтайском крае 6 сентября

Также местами ожидаются грозы

06 сентября 2023, 06:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Холодная и сырая погода будет в Алтайском крае 6 сентября, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

Дневная температура составит +14...+19 градусов, по краю при этом пройдут небольшие, местами умеренные дожди и грозы.

Ветер подует северо-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле термометры покажут 18 градусов тепла. Временами также будет идти дождь, а скорость ветра не должна превышать 9 м/с.