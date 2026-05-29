Известны лучшие дни для огородников в июне. Лунный календарь

Фазы Луны подскажут, как получить богатый урожай

29 мая 2026, 07:45, ИА Амител

Дача и огород / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Лунный календарь помогает правильно распределить работы на участке и получить крупный урожай, пишет pogoda.mail.ru.

Есть и основные рекомендации по фазам Луны:

убывающая луна (1–14 июня) — удачное время для посева корнеплодов (морковь, свекла), луковичных, а также для рыхления, мульчирования и борьбы с вредителями. В этот период энергия растений направлена к корням;

новолуние (15 июня) — день полного отдыха для растений. Не рекомендуется сажать, поливать и обрезать;

растущая луна (16–29 июня) — оптимальный период для посадки культур "наверх" (томатов, перцев, огурцов, кабачков, зелени и цветов). В это время растения хорошо приживаются и активно идут в рост;

полнолуние (30 июня) — неудачный день для прищипки, пикировки и обрезки. Допускается прополка и обработка от болезней.

Благоприятные дни для основных работ

Томаты, перцы, баклажаны: 2, 8, 9, 16-18, 28, 29 июня.

Огурцы, кабачки, тыква: 2, 8, 9, 16–18, 28, 29 июня.

Корнеплоды (морковь, свекла): 3, 4, 12, 16, 17, 20–21, 25–26 июня.

Капуста (рассада/посев): 2–4, 7–9, 12–13, 17, 22–26, 29 июня.

Зелень (укроп, петрушка): 8, 9, 16–17 июня.

Лук на перо: 1–4, 12–13, 24–29 июня.

Однолетние цветы: 7–9, 17, 20-26 июня.

Плодовые деревья и кустарники: 3-4, 30 июня.