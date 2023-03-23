Хлопок, шёлк, лён: что определяет стоимость хорошего текстиля

23 марта 2023, 18:16, ИА Амител 4CQwVszH9pSXrE5u3Pp

Вариант постельного белья / Фото: mrsiraphol / freepik.com

Турецкий текстиль считается одним из востребованных в мире, потому что это бельё создают из элитной ткани высокого качества: хлопка, шёлка, льна. Наборы имеют привлекательный дизайн, предельные показатели эксплуатации и высокий уровень мягкости. Поэтому грамотно выбранный комплект станет настоящим украшением спальни.

В чём достоинства турецкого постельного белья:

качественный пошив;

соответствие принятым нормам;

тонкий материал;

прочные и тонкие швы;

мягкость.

Внимательно рассматривая элитный набор, вы никогда не увидите на нём торчащих нитей, неаккуратных петель либо расхождений по шву, что свойственно товарам бюджетной категории. Окрашивание осуществляется с помощью уникальных пигментов и составов. Благодаря этому набор не выстирывается, не линяет и не выгорает – цветовая палитра остаётся точно такой же красочной даже после многих стирок. Тем более что есть огромное разнообразие цветовой палитры – от натуральных нейтральных оттенков до яркой гаммы и изображений в формате 3D.

Это постельное бельё создают из качественных тканей, что определяет стоимость товара. Особенным спросом пользуются наборы из уникальной бязи – ранфорса, она по эксплуатации не уступает хлопку и шёлку.

Будь то розница или опт, цена турецкого текстиля всегда достаточно высока, но это стоит того хорошего качества. Выбор комплектов настолько велик, что даже самый требовательный покупатель найдёт что-то для себя, в том числе вариант с беспроигрышным классическим орнаментом. В таком белье волокна укладываются в несколько слоев, благодаря чему узор получается уникальный. Это ещё один аргумент в пользу турецкого текстиля.

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