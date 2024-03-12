Какие есть преимущества и особенности телевизоров TCL с технологией QLED
Получите возможность погрузиться в атмосферу кинотеатра в любом помещении
12 марта 2024, 17:30, ИА Амител erid: LjN8K25ts
Бренд TCL* активно покоряет рынок уже более 40 лет. Его продукция пользуется стабильно высоким спросом во всем мире. Объяснить это можно сочетанием качества, доступной цены и высокой технологичности. Яркий тому пример – телевизоры с технологией QLED*.
Особенности телевизоров TCL с технологией QLED
QLED – это новая, усовершенствованная технология производства жидкокристаллических экранов. Она основана на использовании квантовых точек. Дисплей на квантовых точках передает изображение более ярко, контрастно, максимально сохраняя естественную цветовую гамму.
Технология появилась еще в 2011 году, но активное применение началось относительно недавно. В том числе – производителем TCL. В его линейке представлено несколько телевизоров с QLED-экранами. Некоторые из них:
- TCL C745 QLED 4K. Отличается яркостью до 1000 нит, которая позволяет видеть детализированное и плавное изображение при любом освещении, с частотой 144 Гц. Доступен в четырех вариантах диагонали: 55”, 65”, 75” и 98”.
- TCL 4K QLED С645 и С647. Максимальная яркость в данном случае чуть скромнее и достигает 450 нит, а частота составляет 60 Гц. На выбор доступно четыре варианта диагонали: 50”, 55”, 65”, 75” и 85”.
Каждый телевизор QLED от TCL отображает до 94% цветового охвата. Обе модели способны передавать более миллиарда оттенков, что делает картинку максимально реалистичной, насыщенной, яркой. Как бонус – соответствие дисплея всем актуальным стандартам IMAX Enhanced* по разрешению, калибровке, контрастности и другим характеристикам, что превращает телевизор в кинотеатр у вас дома.
Преимущества телевизоров TCL с QLED-технологией:
- насыщенность;
- совместимость с HDR*;
- быстрый отклик. QLED-матрица отличается минимальным временем отклика;
- длительный срок эксплуатации. Несмотря на свою более чем лояльную стоимость, телевизоры TCL С645 QLED или С647 QLED отличаются долгим эксплуатационным сроком.
Телевизоры от производителя TCL с технологией QLED – это возможность погрузиться в атмосферу кинотеатра в любом помещении. Это устройства премиального класса, которые будут особенно актуальны для истинных ценителей яркого, насыщенного и реалистичного изображения.
ООО "ТИЭСЭЛ РУС"
TCL ("ТиСиЭль"); QLED ("КуЛед"); IMAX Enhanced ("Аймакс Инханст"); HDR ("ЭйчДиАр").Реклама
04:21:28 14-03-2024
Все как обычно, слабый проц или медленная память дадут вам полное погружение в мир матершины.
15:22:03 14-03-2024
Николай (04:21:28 14-03-2024) Все как обычно, слабый проц или медленная память дадут вам п... С октября юзаю, полет нормальный. С ссд внешнего и флешки, нормально все читает. Файлы от 20 до 115 ГБ читает, пересмотрел фильмов 70, все ок.На картинку нарадоваться немогу, звук тоже приятно удивил. 65с745 за 79 брал,ничего подобного не взять у лыж и самсунга.