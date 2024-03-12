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Какие есть преимущества и особенности телевизоров TCL с технологией QLED

Получите возможность погрузиться в атмосферу кинотеатра в любом помещении

12 марта 2024, 17:30, ИА Амител erid: LjN8K25ts

Телевизор / Фото: vecstock / Freepik
Телевизор / Фото: vecstock / Freepik

Бренд TCL* активно покоряет рынок уже более 40 лет. Его продукция пользуется стабильно высоким спросом во всем мире. Объяснить это можно сочетанием качества, доступной цены и высокой технологичности. Яркий тому пример – телевизоры с технологией QLED*. 

Особенности телевизоров TCL с технологией QLED

QLED – это новая, усовершенствованная технология производства жидкокристаллических экранов. Она основана на использовании квантовых точек. Дисплей на квантовых точках передает изображение более ярко, контрастно, максимально сохраняя естественную цветовую гамму. 

Технология появилась еще в 2011 году, но активное применение началось относительно недавно. В том числе – производителем TCL. В его линейке представлено несколько телевизоров с QLED-экранами. Некоторые из них:

  • TCL C745 QLED 4K. Отличается яркостью до 1000 нит, которая позволяет видеть детализированное и плавное изображение при любом освещении, с частотой 144 Гц. Доступен в четырех вариантах диагонали: 55”, 65”, 75” и 98”.
  • TCL 4K QLED С645 и С647. Максимальная яркость в данном случае чуть скромнее и достигает 450 нит, а частота составляет 60 Гц. На выбор доступно четыре варианта диагонали: 50”, 55”, 65”, 75” и 85”.

Каждый телевизор QLED от TCL отображает до 94% цветового охвата. Обе модели способны передавать более миллиарда оттенков, что делает картинку максимально реалистичной, насыщенной, яркой. Как бонус – соответствие дисплея всем актуальным стандартам IMAX Enhanced* по разрешению, калибровке, контрастности и другим характеристикам, что превращает телевизор в кинотеатр у вас дома.

Преимущества телевизоров TCL с QLED-технологией:

  • насыщенность;
  • совместимость с HDR*; 
  • быстрый отклик. QLED-матрица отличается минимальным временем отклика; 
  • длительный срок эксплуатации. Несмотря на свою более чем лояльную стоимость, телевизоры TCL С645 QLED или С647 QLED отличаются долгим эксплуатационным сроком. 

Телевизоры от производителя TCL с технологией QLED – это возможность погрузиться в атмосферу кинотеатра в любом помещении. Это устройства премиального класса, которые будут особенно актуальны для истинных ценителей яркого, насыщенного и реалистичного изображения.

ООО "ТИЭСЭЛ РУС"

TCL ("ТиСиЭль"); QLED ("КуЛед"); IMAX Enhanced ("Аймакс Инханст"); HDR ("ЭйчДиАр").

Комментарии 2

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Николай

04:21:28 14-03-2024

Все как обычно, слабый проц или медленная память дадут вам полное погружение в мир матершины.

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Гость

15:22:03 14-03-2024

Николай (04:21:28 14-03-2024) Все как обычно, слабый проц или медленная память дадут вам п... С октября юзаю, полет нормальный. С ссд внешнего и флешки, нормально все читает. Файлы от 20 до 115 ГБ читает, пересмотрел фильмов 70, все ок.На картинку нарадоваться немогу, звук тоже приятно удивил. 65с745 за 79 брал,ничего подобного не взять у лыж и самсунга.

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