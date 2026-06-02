Других длинных выходных в 2026 году уже не будет

02 июня 2026, 13:21, ИА Амител

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Следующая рабочая неделя в России будет короткой. Мы получим дополнительный выходной по случаю празднования Дня России. И это последние длинные праздничные выходные в 2026 году: после этого отдохнуть больше обычного без отпусков и отгулов сможем только на Новый год.

О том, в какие дни мы будем отдыхать, а когда нужно возвращаться к работе, — в материале amic.ru.

1 Сколько дней мы будем отдыхать по случаю Дня России в 2026 году? Выходных будет три. Соответственно, рабочая неделя, которая начнется 8 июня, будет четырехдневной.

2 Какие дни будут рабочими на праздничной короткой неделе? Рабочими днями будут 8 июня (понедельник), 9 (вторник), 10 (среда) и 11 июня (четверг).

3 В какие дни мы будем отдыхать? Выходными будут 12 июня (пятница) — День России, 13 июня (суббота) и 14 июня (воскресенье).