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Короткая неделя по случаю Дня России. Как мы будем отдыхать и когда выходим на работу

Других длинных выходных в 2026 году уже не будет

02 июня 2026, 13:21, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E
Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Следующая рабочая неделя в России будет короткой. Мы получим дополнительный выходной по случаю празднования Дня России. И это последние длинные праздничные выходные в 2026 году: после этого отдохнуть больше обычного без отпусков и отгулов сможем только на Новый год. 

О том, в какие дни мы будем отдыхать, а когда нужно возвращаться к работе, — в материале amic.ru. 

1

Сколько дней мы будем отдыхать по случаю Дня России в 2026 году?

Выходных будет три. Соответственно, рабочая неделя, которая начнется 8 июня, будет четырехдневной
2

Какие дни будут рабочими на праздничной короткой неделе?

Рабочими днями будут 8 июня (понедельник), 9 (вторник), 10 (среда) и 11 июня (четверг). 
3

В какие дни мы будем отдыхать?

Выходными будут 12 июня (пятница) — День России, 13 июня (суббота) и 14 июня (воскресенье). 
4

Когда нужно будет возвращаться к работе после Дня России?

В понедельник, 15 июня, нужно будет возвращаться на работу. 
Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Как мы будем отдыхать в 2027 году и когда будут длинные выходные?

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