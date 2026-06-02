Короткая неделя по случаю Дня России. Как мы будем отдыхать и когда выходим на работу
Других длинных выходных в 2026 году уже не будет
02 июня 2026, 13:21, ИА Амител
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Следующая рабочая неделя в России будет короткой. Мы получим дополнительный выходной по случаю празднования Дня России. И это последние длинные праздничные выходные в 2026 году: после этого отдохнуть больше обычного без отпусков и отгулов сможем только на Новый год.
О том, в какие дни мы будем отдыхать, а когда нужно возвращаться к работе, — в материале amic.ru.
1
Сколько дней мы будем отдыхать по случаю Дня России в 2026 году?
Выходных будет три. Соответственно, рабочая неделя, которая начнется 8 июня, будет четырехдневной.
2
Какие дни будут рабочими на праздничной короткой неделе?
Рабочими днями будут 8 июня (понедельник), 9 (вторник), 10 (среда) и 11 июня (четверг).
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В какие дни мы будем отдыхать?
Выходными будут 12 июня (пятница) — День России, 13 июня (суббота) и 14 июня (воскресенье).
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Когда нужно будет возвращаться к работе после Дня России?
В понедельник, 15 июня, нужно будет возвращаться на работу.
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