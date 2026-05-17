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Пожар в алтайском селе уничтожил полторы тонны зерна и 40 кур

Площадь возгорания составила около 40 квадратных метров

17 мая 2026, 13:30, ИА Амител

Пожар / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
Пожар / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Благовещенке ночью 17 мая произошел пожар на территории частного подворья. Огонь уничтожил сарай, полторы тонны зерна и 40 кур. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

По данным спасателей, к моменту прибытия первого пожарного подразделения пламя уже полностью охватило надворные постройки.

Площадь возгорания составила около 40 квадратных метров. В результате пожара были уничтожены кровля и стены сарая, а также находившиеся внутри полторы тонны зерна и 40 голов домашней птицы.

На месте происшествия работали пять пожарных и две единицы техники.

По предварительной версии, причиной возгорания стало нарушение правил монтажа электрооборудования.

Алтайский край Пожары
       

Комментарии 3

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Гость

13:54:24 17-05-2026

Ну куры то может ещё не совсем потеряны

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Шинник

11:23:22 18-05-2026

Гость (13:54:24 17-05-2026) Ну куры то может ещё не совсем потеряны... И что делать с дохлыми, обгорелыми, вонючими курами?

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Musik

11:30:37 18-05-2026

Шинник (11:23:22 18-05-2026) И что делать с дохлыми, обгорелыми, вонючими курами?... в кура гриль, там все они (куры) такие. ещё и сдохшие от старости.
ничего, едят

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