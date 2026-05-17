Пожар в алтайском селе уничтожил полторы тонны зерна и 40 кур
Площадь возгорания составила около 40 квадратных метров
17 мая 2026, 13:30, ИА Амител
В Благовещенке ночью 17 мая произошел пожар на территории частного подворья. Огонь уничтожил сарай, полторы тонны зерна и 40 кур. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
По данным спасателей, к моменту прибытия первого пожарного подразделения пламя уже полностью охватило надворные постройки.
Площадь возгорания составила около 40 квадратных метров. В результате пожара были уничтожены кровля и стены сарая, а также находившиеся внутри полторы тонны зерна и 40 голов домашней птицы.
На месте происшествия работали пять пожарных и две единицы техники.
По предварительной версии, причиной возгорания стало нарушение правил монтажа электрооборудования.
13:54:24 17-05-2026
Ну куры то может ещё не совсем потеряны
11:23:22 18-05-2026
Гость (13:54:24 17-05-2026) Ну куры то может ещё не совсем потеряны... И что делать с дохлыми, обгорелыми, вонючими курами?
11:30:37 18-05-2026
Шинник (11:23:22 18-05-2026) И что делать с дохлыми, обгорелыми, вонючими курами?... в кура гриль, там все они (куры) такие. ещё и сдохшие от старости.
ничего, едят