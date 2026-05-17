Пожар в алтайском селе уничтожил полторы тонны зерна и 40 кур

Площадь возгорания составила около 40 квадратных метров

17 мая 2026, 13:30, ИА Амител

Пожар / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Благовещенке ночью 17 мая произошел пожар на территории частного подворья. Огонь уничтожил сарай, полторы тонны зерна и 40 кур. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

По данным спасателей, к моменту прибытия первого пожарного подразделения пламя уже полностью охватило надворные постройки.

Площадь возгорания составила около 40 квадратных метров. В результате пожара были уничтожены кровля и стены сарая, а также находившиеся внутри полторы тонны зерна и 40 голов домашней птицы.

На месте происшествия работали пять пожарных и две единицы техники.

По предварительной версии, причиной возгорания стало нарушение правил монтажа электрооборудования.